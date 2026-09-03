రీజనల్ ఎయిర్లైన్స్ చరిత్రలో బిగ్ డీల్- 40 టర్బో ప్రోప్ విమానాలను ఆర్డర్ పెట్టిన FLY91
రీజనల్ ఎయిర్లైన్ సంస్థ ఫ్లై91 భారీ ఆర్డర్- ఒక బిలియన్ డాలర్ల విలువైన 40 కొత్త ఏటీఆర్ 72-600 టర్ ప్రోప్ విమానాల కోసం ఆర్డర్- ఈ మేరకు ప్రకటనలో సంస్థ వెల్లడి
Published : September 3, 2026 at 6:52 PM IST
FLY91 Planes Order : గత రెండేళ్లుగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న ప్రాంతీయ విమానయాన సంస్థ ఫ్లై91 (FLY91) గురువారం నాడు దాదాపు 1 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన 40 కొత్త ఏటీఆర్ 72-600 టర్బో-ప్రోప్ విమానాల కోసం ఆర్డర్ ఇచ్చింది. ప్రపంచంలో ఒక ప్రాంతీయ విమానయాన సంస్థ ఏటీఆర్ విమానాల కోసం ఇచ్చిన అతిపెద్ద ఆర్డర్ ఇదే కావడం విశేషం. 40 విమానాల కోసం ఇచ్చిన ఈ కీలకమైన ఆర్డర్ మరింత విస్తృతమైన ప్రాంతీయ నెట్వర్క్ను నిర్మించడానికి, దేశవ్యాప్తంగా విమాన సేవలు లేని నగరాలను అనుసంధానించడానికి అవసరమైన సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుందని ఫ్లై91 సంస్థ ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
ఫ్లై91కి ఇదొక మైలురాయి : సంస్థ ఛైర్మన్ రాఘవన్
ఈ 40 విమానాల ఆర్డర్ విలువ దాదాపు 1 బిలియన్ డాలర్లు అని ఫ్లై91 ఛైర్మన్ హర్ష రాఘవన్ తెలిపారు. నలభై విమానాల ఆర్డర్ అనేది తమ సంస్థ ప్రయాణంలో ఒక కీలక మైలురాయిగా అభివర్ణించారు. మరోవైపు, విమానాల డెలివరీ 2027 చివరి నుంచి ప్రారంభమవుతుందని, 2032 నాటికి అన్ని విమానాలు అందుతాయని భావిస్తున్నట్లు ఫ్లై91 వ్యవస్థాపకుడు, ఎండీ, సీఈఓ మనోజ్ చాకో పేర్కొన్నారు. రాబోయే సంవత్సరాల్లో విమానాల సంఖ్యను 60కి పైగా పెంచుతూ సంస్థ భారీ విస్తరణకు సిద్ధమవుతోందని ప్రకటించారు. ఇదే సమయంలో ఫ్లై91 రూ. 250 కోట్ల నిధులను సమీకరించే ప్రక్రియలో ఉందని, అందులో 25 శాతం నిధుల సమీకరణ ఇప్పటికే పూర్తైందని వెల్లడించారు.
'సంస్థకు ఎలాంటి అప్పుల్లేవ్'
"దేశంలో విమానాల అనుసంధానత (కనెక్టివిటీ) చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉంది. ఇది ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. దేశంలోని 160కి పైగా పనిచేస్తున్న విమానాశ్రయాలలో కేవలం 70 ఎయిర్పోర్టులకు మాత్రమే నారో బాడీ విమానాలు సేవలు అందిస్తున్నాయి. ఏటీఆర్ సంస్థతో కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం విమానాల డెలివరీ పూర్తయ్యే సమయానికి ఫ్లై91 వద్ద సుమారు 60 విమానాలు ఉంటాయని ఆశిస్తున్నాం. ఈ ఆర్డర్కు సంబంధించిన ఫైనాన్సింగ్ ఇంకా ఖరారు కాలేదు. ఫ్లై91 లీజింగ్ సంస్థలు, ఫైనాన్షియర్లతో చర్చలు జరుపుతోంది. అలాగే ముందస్తు చెల్లింపులను తన సొంత వనరుల నుంచే సమకూరుస్తోంది. 26.3 మిలియన్ డాలర్ల నిధులను సమీకరించాం. మరో 26.3 మిలియన్ డాలర్లు మాకు అవసరం. అందులో పావు వంతును ఇప్పటికే ఉన్న పెట్టుబడిదారులు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు. ఫ్లై91కి ఎలాంటి అప్పులు లేవు. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి నాటికి నగదు పరంగా సంస్థ బ్రేక్ ఈవెన్కు చేరుకుంటుంది. అలాగే ఏడాది తర్వాత లాభనష్టాల ప్రాతిపదికన కూడా బ్రేక్ ఈవెన్ సాధిస్తుందనుకుంటున్నాం" అని ఫ్లై91 ఫౌండర్ మనోజ్ చాకో పేర్కొన్నారు.
దేశ రాజధాని దిల్లీలోని ఉడాన్ భవన్లో కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కె. రామ్మోహన్ నాయుడు, ఏటీఆర్ సీఈఓ నథాలీ టార్నాడ్ లాడ్, ఫ్లై91 ఛైర్మన్ రాఘవన్, ఏటీఆర్ చీఫ్ కమర్షియల్ ఆఫీసర్ అలెక్సిస్ విడాల్, FLY91 ఫౌండర్ మనోజ్ చాకో, ఇతరుల సమక్షంలో ఈ విమానాల ఆర్డర్ ఒప్పంద సంతకాల కార్యక్రమం జరిగింది. ప్రస్తుతం ఫ్లై91 వద్ద ఆరు ఏటీఆర్ 72-600 విమానాలు ఉన్నాయి. ఫ్లై91 వారానికి 280కి పైగా విమాన సర్వీసులను నడుపుతోంది. కాగా, ఫ్లై91తో డీల్ కుదిరిన అనంతరం ఏటీఆర్ సీఈఓ నథాలీ టార్నాడ్ లాడ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఏటీఆర్ 72-600 అత్యుత్తమ ఆర్థిక ప్రయోజనాలు, సామర్థ్యం, విశ్వసనీయతను కలిగి ఉందని చెప్పారు. తద్వారా విమానయాన సంస్థలు తక్కువ ధరలకు సేవలను అందిచవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. లక్షలాది మంది ప్రయాణికులకు విమాన ప్రయాణం కల్పించవచ్చని అన్నారు.
గోవా కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ఫ్లై91 దేశవ్యాప్తంగా ప్రాంతీయ విమాన సేవలు అందిస్తోంది. విజయవాడ, రాజమండ్రి నుంచి హైదరాబాద్కు ఈ సంస్థ విమాన సర్వీసులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. భారత వాయుసేనకు చెందిన ఫైటర్ పైలట్ అభినందన్ వర్ధమాన్ తన ఉద్యోగానికి ముందస్తు రిటైర్మెంట్ తీసుకుని ఈ విమాన సంస్థలోనే కమర్షియల్ పైలట్గా చేరినట్లు తెలుస్తోంది.
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