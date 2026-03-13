నవజాత శిశువుకు గుండె సమస్య- గోల్డెన్ అవర్లో వైద్యుల ఆపరేషన్- చిన్నారి సేఫ్!
తీవ్రమైన గుండె సమస్యతో బాధపడుతున్న నవజాత శిశువుకు "గోల్డెన్ అవర్"లో శస్త్రచికిత్స- శిశువు పుట్టిన వెంటనే చికిత్స ప్రారంభించిన వైద్యులు
Published : March 13, 2026 at 10:00 PM IST
Fortis Doctors Save Patient During Golden Hour: తీవ్రమైన గుండె సమస్యతో బాధపడుతున్న నవజాత శిశువుకు "గోల్డెన్ అవర్"లో శస్త్రచికిత్స చేసి ప్రాణాలు కాపాడారు వైద్యులు. 31వ వారంలో సిజేరియన్ ద్వారా జన్మించిన శిశువుకు గుండె కవాటం ఇరుకుగా ఉండటం, గుండె కండరాలు బలహీనంగా ఉండటం, గుండె చుట్టూ ద్రవం పేరుకుపోవడం వంటి సమస్యలున్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అయితే, శిశువు పుట్టిన 40 నిమిషాల్లోనే శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తి చేసి గుండె పనితీరును సాధారణ స్థితికి తీసుకొచ్చారు వైద్యులు. ఈ ఆపరేషన్లో ప్రసూతి వైద్యులు, నియోనాటాలజిస్టులు, కార్డియాలజిస్టులు, అనస్థీషియాలజిస్టుల బృందం అద్భుత సమన్వయంతో సాధించిన ఈ విజయం దేశవ్యాప్తంగా వైద్యుల్లో, తల్లిదండ్రుల్లో కొత్త ఆశను నింపింది. దిల్లీ ఓఖ్లాలోని ఫోర్టిస్ ఎస్కార్ట్స్ హాస్పిటల్లో ఈ సంక్లిష్ట శస్త్రచికిత్స జరిగింది.
గుండె కవాటాల్లో ఒకటి ఇరుకుగా
మొదట గర్భం దాల్చిన అనంతరం దంపతులిద్దరు ఓ ఆసుపత్రికి వెళ్లి వైద్యుడిని సంప్రదించారు. వైద్య పరీక్షల అనంతరం, పిండం గుండె కవాటాల్లో ఒకటి ఇరుకుగా ఉన్నట్లు, గుండె కండరాలు బలహీనంగా ఉన్నట్లు, గుండె చుట్టూ ద్రవం పేరుకుపోతున్నట్లు అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్షలో తెలిసింది. దీంతో శిశువు జన్మించిన వెంటనే శస్త్రచికిత్స చేయాలని వైద్యులు నిర్ధరించారు. ఈ క్రమంలో ఫోర్టిస్ ఎస్కార్ట్స్ హాస్పిటల్ పీడియాట్రిక్ కార్డియాలజీ బృందం ముందుగానే సమగ్ర చికిత్సా ప్రణాళికను రూపొందించింది.
ఈ నేపథ్యంలో 31వ వారంలో సిజేరియన్ చేసి శిశువు బయటకు తీశారు వైద్యులు. బిడ్డ పుట్టిన మరుక్షణం నుంచే ప్రసూతి వైద్యులు, పిల్లల కార్డియాలజిస్టులు, నియోనాటాలజిస్టులు, అనస్థీషియాలజిస్టులు, నర్సులు, సాంకేతిక నిపుణులు, అంబులెన్స్ సిబ్బందితో కూడిన బృందం ఆ శిశువు ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తీసుకుంది. గోల్డెన్ అవర్లో శస్త్రచికిత్స చేయడం వల్ల శిశువు గుండె తిరిగి సాధారణంగా పనిచేయడం ప్రారంభమైంది.
ఇప్పటివరకు మేము ఎదుర్కొన్న అత్యంత సవాలుతో కూడిన గుండె సంబంధిత కేసుల్లో ఇది ఒకటి. శిశువు గుండె కవాటం చాలా ఇరుకుగా ఉంది. గుండె కండరాలు దెబ్బతిన్నాయి. గుండె చుట్టూ ద్రవం పేరుకుపోయింది. ఈ శస్త్రచికిత్స విజయంవంతమవడానికి మేము సకాలంలో ప్రణాళిక చేసుకున్నాం. పలు విభాగాల మధ్య సమన్వయం చేసుకుని గోల్డెన్ అవర్లో చికిత్స ప్రారంభించడం వల్ల శిశువు గుండె తిరిగి సాధారణంగా పనిచేయడం ప్రారంభమైంది. - నీరజ్ అవస్థి, పీడియాట్రిక్ కార్డియాలజీ డాక్టర్
గోల్డెన్ అవర్లో శస్త్ర చికిత్స
బిడ్డ పుట్టిన దాదాపు 15 నిమిషాల తర్వాత వైద్యులు శిశువును ఇంట్యూబేట్ చేయడం ద్వారా స్థిరీకరించారు. అధునాతన అల్ట్రాసౌండ్-గైడెడ్ వాస్కులర్ యాక్సెస్ పద్ధతిలో రక్త నాళాల ద్వారా గుండెకు రక్తం సరఫరా అయ్యేట్లు ఏర్పాటు చేశారు. తర్వాత బెలూన్ అయోర్టిక్ వాల్వోటమీ శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఇరుకైన అయోర్టిక్ వాల్వ్ను తెరవడానికి ఇన్వాసివ్ శస్త్రచికిత్సను ఉపయోగించారు. శస్త్రచికిత్స చేసిన వెంటనే ఎకోకార్డియోగ్రామ్లో శిశువు అయోర్టిక్ వాల్వ్ సరిగ్గా తెరుచుకుంటున్నట్లు, గుండె పనితీరు సాధారణంగా పనిచేస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఈ మేరకు వైద్య చికిత్సలు చేసి శిశువు ప్రాణాలు కాపాడగలిగామని వైద్యులు తెలిపారు. వైద్యులు ఈ నవజాత శిశువును నియోనాటల్లో ఉంచి బరువు పెంచడం, కోలుకోవడంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నామన్నారు. వివిధ విభాగాల మధ్య అద్భుతమైన సమన్వయం, నిరంతర పర్యవేక్షణతో శిశువు ఆరోగ్యం క్రమంగా మెరుగుపడిందని వైద్యులు పేర్కొన్నారు. గురువారం శిశువు పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాత ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ కూడా చేశామని తెలిపారు. కాగా, ఈ అద్భుత విజయం దేశవ్యాప్తంగా వైద్య రంగంలో కొత్త ఆశాకిరణాలు సృష్టించింది.
వంట లేకుండానే అన్నం- బియ్యం నానపెడితే తినేందుకు రెడీ- 52రకాల అరుదైన విత్తనాలను సంరక్షిస్తున్న యువ రైతులు
'పశ్చిమాసియాలోని భారతీయుల భద్రత, క్షేమమే మా ప్రథమ ప్రాధాన్యం'- ఇరాన్ అధ్యక్షుడికి మోదీ ఫోన్