ETV Bharat / bharat

ఎయిర్​బస్​లో సాంకేతిక సమస్య- భారత్​లో 200కు పైగా విమానాలపై ఎఫెక్ట్

ఎయిర్‌బస్‌కు చెందిన విమానాల్లో సాంకేతిక సమస్య- ప్రపంచవ్యాప్తంగా 6వేల విమానాలకు అప్‌గ్రేడ్స్‌ అవసరమంటూ ప్రకటన- భారత్‌ సహా పలు దేశాల ఈ మోడల్‌ విమానాల రాకపోకలకు అంతరాయం

Airbus Software Glitch
Airbus Software Glitch (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 29, 2025 at 9:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Airbus Software Glitch : ఎయిర్​బస్​కు చెందిన విమానాల్లో సాంకేతిక సమస్య తలెత్తింది. ఎ320 మోడల్ విమానాల్లో సోలార్ రేడియేషన్ కారణంగా సాంకేతిక సమస్య తలెత్తినట్లు ఎయిర్ బస్ వెల్లడింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న 6వేల ఎయిర్​బస్​ విమానాలకు అప్​గ్రేడ్ అవరసమంటూ ప్రకటనను విడుదుల చేసింది. దీంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పలు విమానాల రాకపోకలపై ప్రభావం పడింది. భారత్​లోనే 200కు పైగా విమానాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఎయిర్​బస్​ ప్రకటన నేపథ్యంలో తమ విమాన సర్వీసులకు సంబంధించి ముందస్తు చర్యలు చేపట్టినట్లు ఎయిర్​ఇండియా, ఇండిగో, ఎయిర్​ఇండియా ఎక్స్​ప్రెస్ తెలిపాయి.

6వేల విమానాలకు అప్​గ్రెడేషన్
ఎయిర్‌బస్‌ హెచ్చరికల గురించి తెలియజేస్తూ యూరోపియన్‌ యూనియన్‌ ఏవియేషన్‌ సేఫ్టీ ఏజెన్సీ(ఈఏఎస్​ఏ) ఒక ప్రకటనను విడుదల చేసింది. ఎ320 మోడల్‌ విమానాల్లో సోలార్‌ రేడియేషన్‌ కారణంగా సాంకేతిక సమస్య తలెత్తినట్లు ఎయిర్‌బస్‌ పేర్కొంది. ఈ రేడియేషన్‌ కారణంగా ఈ విమానాల నియంత్రణకు సంబంధించిన కీలక డేటా దెబ్బతిన్నట్లు వెల్లడించింది. దీంతో సాఫ్ట్‌వేర్‌లో మార్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని తెలిపింది. దీని కారణంగా భారత్‌తో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 6వేల ఎయిర్‌బస్‌ విమానాలకు అప్‌గ్రెడేషన్‌ అవసరమని పేర్కొంది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఎ320 విమానాల రాకపోకలపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది.

పలు విమానాల సర్వీసులు రద్దు
ఇక భారత్​కు చెందిన విమానయాన సంస్థల వద్ద ఎ320 మోడల్‌ విమానాలు 560 వరకు ఉన్నాయి. ఈ సాంకేతిక సమస్య కారణంగా 200-250 విమానాల్లో సాఫ్ట్​వేర్ హార్డ్​వేర్ మార్పులు చేయాల్సి ఉన్నట్లుగా సమాచారం. దీంతో ఆయా విమాన సర్వీసులపై ప్రభావం పడనుంది. ఇప్పటికే తమ సంస్థకు చెందిన 35 ఎయిర్‌బస్‌ విమాన సర్వీసులను రద్దు చేస్తున్నట్లు ఎయిర్​ఫ్రాన్స్ ప్రకటించింది. మరికొన్ని విమానాలపై దీని ప్రభావం ఉండవచ్చని పేర్కొంది. ఎయిర్‌బస్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్‌ సమస్య కారణంగా తమ విమాన సర్వీసుల్లో 70శాతం ప్రభావితమయ్యాయని కొలంబియన్‌ ఎయిర్‌లైన్‌ ఏవియాంకా ప్రకటించింది.

ఎయిర్‌బస్‌ ప్రకటన నేపథ్యంలో తమ విమాన సర్వీసులకు సంబంధించి ముందస్తు చర్యలు చేపట్టినట్లు ఇండిగో వెల్లడించింది. పలు విమాన సర్వీసుల షెడ్యూల్‌లో మార్పులు ఉండవచ్చని ప్రకటనను విడుదుల చేసింది. మరోవైపు ఎ320ప్లీట్​లో సాఫ్ట్​వేర్ లేదా హార్డ్​వేర్ రియలైన్​మెంట్ అవసరం అవుతుందని ఎయిర్​ఇండియా పేర్కొంది. 'దీని వల్ల విమాన సర్వీసుల షెడ్యూల్​లో మార్పులు ఉంటాయి. రీసెట్ పూర్తయ్యే వరకు ప్రయాణాకులకు కలిగే ఏదైనా అసౌకర్యానికి ఎయిర్​ఇండియా చింతిస్తోంది. విమానాశ్రయానికి వెళ్లే మందుకు తమ ఫ్లైట్ స్థితి గురించి ముందుగానే చెక్​ చేసుకోండి. అవసరమైన సహాయం కోసం 011-69329333, 011-69329999 నంబర్లను సంప్రదించవచ్చు' అని ఎయిర్​ఇండియా సూచించింది. ఎయిర్​ఇండియా ఎక్స్​ప్రెస్​ కూడా ఇలాంటి ప్రకటననే చేసింది. మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపింది. పలు మార్గాల్లో సర్వీసులకు అంతరాయం కలగొచ్చని పేర్కొంది. అయితే, ఎన్ని సర్వీసులపై ప్రభావం పడుతుందనే నంబర్‌ను మాత్రం ఆయా విమానయాన సంస్థలు వెల్లడించలేదు.

దుబాయ్‌ ఎయిర్‌ షోలో కూలిన భారత యుద్ధ విమానం 'తేజస్'- పైలట్​ మృతి

'ఆ విమానాల్లో RAT పనితీరును మరోసారి తనిఖీ చేయాలి'- ఎయిర్ ఇండియాకు కేంద్రం సూచన

TAGGED:

AIRBUS GLITCH ISSUE
AIRBUS GLITCH EFFECT
AIRBUS GLITCH UPDATE
AIRBUS SOFTWARE GLITCH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.