ఎయిర్బస్లో సాంకేతిక సమస్య- భారత్లో 200కు పైగా విమానాలపై ఎఫెక్ట్
ఎయిర్బస్కు చెందిన విమానాల్లో సాంకేతిక సమస్య- ప్రపంచవ్యాప్తంగా 6వేల విమానాలకు అప్గ్రేడ్స్ అవసరమంటూ ప్రకటన- భారత్ సహా పలు దేశాల ఈ మోడల్ విమానాల రాకపోకలకు అంతరాయం
Published : November 29, 2025 at 9:48 AM IST
Airbus Software Glitch : ఎయిర్బస్కు చెందిన విమానాల్లో సాంకేతిక సమస్య తలెత్తింది. ఎ320 మోడల్ విమానాల్లో సోలార్ రేడియేషన్ కారణంగా సాంకేతిక సమస్య తలెత్తినట్లు ఎయిర్ బస్ వెల్లడింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న 6వేల ఎయిర్బస్ విమానాలకు అప్గ్రేడ్ అవరసమంటూ ప్రకటనను విడుదుల చేసింది. దీంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పలు విమానాల రాకపోకలపై ప్రభావం పడింది. భారత్లోనే 200కు పైగా విమానాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఎయిర్బస్ ప్రకటన నేపథ్యంలో తమ విమాన సర్వీసులకు సంబంధించి ముందస్తు చర్యలు చేపట్టినట్లు ఎయిర్ఇండియా, ఇండిగో, ఎయిర్ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ తెలిపాయి.
6వేల విమానాలకు అప్గ్రెడేషన్
ఎయిర్బస్ హెచ్చరికల గురించి తెలియజేస్తూ యూరోపియన్ యూనియన్ ఏవియేషన్ సేఫ్టీ ఏజెన్సీ(ఈఏఎస్ఏ) ఒక ప్రకటనను విడుదల చేసింది. ఎ320 మోడల్ విమానాల్లో సోలార్ రేడియేషన్ కారణంగా సాంకేతిక సమస్య తలెత్తినట్లు ఎయిర్బస్ పేర్కొంది. ఈ రేడియేషన్ కారణంగా ఈ విమానాల నియంత్రణకు సంబంధించిన కీలక డేటా దెబ్బతిన్నట్లు వెల్లడించింది. దీంతో సాఫ్ట్వేర్లో మార్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని తెలిపింది. దీని కారణంగా భారత్తో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 6వేల ఎయిర్బస్ విమానాలకు అప్గ్రెడేషన్ అవసరమని పేర్కొంది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఎ320 విమానాల రాకపోకలపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది.
#EASA has issued an Emergency Airworthiness Directive (EAD) for the @Airbus A320 family. This may unfortunately cause disruption to flight schedules and inconvenience to passengers. As is always the case in aviation, safety is paramount. https://t.co/Kh73onP2ZO— EASA (@EASA) November 28, 2025
పలు విమానాల సర్వీసులు రద్దు
ఇక భారత్కు చెందిన విమానయాన సంస్థల వద్ద ఎ320 మోడల్ విమానాలు 560 వరకు ఉన్నాయి. ఈ సాంకేతిక సమస్య కారణంగా 200-250 విమానాల్లో సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ మార్పులు చేయాల్సి ఉన్నట్లుగా సమాచారం. దీంతో ఆయా విమాన సర్వీసులపై ప్రభావం పడనుంది. ఇప్పటికే తమ సంస్థకు చెందిన 35 ఎయిర్బస్ విమాన సర్వీసులను రద్దు చేస్తున్నట్లు ఎయిర్ఫ్రాన్స్ ప్రకటించింది. మరికొన్ని విమానాలపై దీని ప్రభావం ఉండవచ్చని పేర్కొంది. ఎయిర్బస్లో సాఫ్ట్వేర్ సమస్య కారణంగా తమ విమాన సర్వీసుల్లో 70శాతం ప్రభావితమయ్యాయని కొలంబియన్ ఎయిర్లైన్ ఏవియాంకా ప్రకటించింది.
ఎయిర్బస్ ప్రకటన నేపథ్యంలో తమ విమాన సర్వీసులకు సంబంధించి ముందస్తు చర్యలు చేపట్టినట్లు ఇండిగో వెల్లడించింది. పలు విమాన సర్వీసుల షెడ్యూల్లో మార్పులు ఉండవచ్చని ప్రకటనను విడుదుల చేసింది. మరోవైపు ఎ320ప్లీట్లో సాఫ్ట్వేర్ లేదా హార్డ్వేర్ రియలైన్మెంట్ అవసరం అవుతుందని ఎయిర్ఇండియా పేర్కొంది. 'దీని వల్ల విమాన సర్వీసుల షెడ్యూల్లో మార్పులు ఉంటాయి. రీసెట్ పూర్తయ్యే వరకు ప్రయాణాకులకు కలిగే ఏదైనా అసౌకర్యానికి ఎయిర్ఇండియా చింతిస్తోంది. విమానాశ్రయానికి వెళ్లే మందుకు తమ ఫ్లైట్ స్థితి గురించి ముందుగానే చెక్ చేసుకోండి. అవసరమైన సహాయం కోసం 011-69329333, 011-69329999 నంబర్లను సంప్రదించవచ్చు' అని ఎయిర్ఇండియా సూచించింది. ఎయిర్ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ కూడా ఇలాంటి ప్రకటననే చేసింది. మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపింది. పలు మార్గాల్లో సర్వీసులకు అంతరాయం కలగొచ్చని పేర్కొంది. అయితే, ఎన్ని సర్వీసులపై ప్రభావం పడుతుందనే నంబర్ను మాత్రం ఆయా విమానయాన సంస్థలు వెల్లడించలేదు.
Safety comes first. Always. 💙✈— IndiGo (@IndiGo6E) November 28, 2025
Airbus has issued a technical advisory for the global A320 fleet. We are proactively completing the mandated updates on our aircraft with full diligence and care, in line with all safety protocols. While we work through these precautionary…
#ImportantAdvisory— Air India (@airindia) November 28, 2025
We are aware of a directive from Airbus related to its A320 family aircraft currently in-service across airline operators. This will result in a software/hardware realignment on a part of our fleet, leading to longer turnaround time and delays to our…
