ETV Bharat / bharat

కొత్త కార్మిక కోడ్​లు ఉద్యోగులు, యజమానులిద్దరికీ ప్రయోజనకరం : నీతి ఆయోగ్​

నూతన కార్మిక చట్టాల వల్ల ఉద్యోగులు, యజమానులిద్దరికీ ప్రయోజనం చేకూరుతుందన్న నీతి ఆయోగ్​ సభ్యుడు రాజీవ్​ గౌబా

Niti Aayog Member Rajiv Gauba
Niti Aayog Member Rajiv Gauba (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 26, 2025 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rajiv Gauba On New Labour Codes : కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన నాలుగు కొత్త కార్మిక కోడ్‌లు చట్టాల్లో గణనీయమైన మార్పులను తీసుకురానున్నాయని నీతి ఆయోగ్​ సభ్యుడు రాజీవ్​ గౌబా తెలిపారు. నూతన కార్మిక చట్టాల వల్ల ఇకపై కాంట్రాక్ట్​ ఉద్యోగులు కూడా శాశ్వత ఉద్యోగులతో పాటు సమాన ప్రయోజనాలను పొందునున్నారని చెప్పారు. ఈ కొత్త కార్మిక కోడ్​ల వల్ల కార్మికులు, యజమానులిద్దరికీ ప్రయోజనం చేకూరనుందని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా నూతన కార్మిక కోడ్​లో ఉన్న ప్రాముఖ్యతను ఆయన వివరించారు.

"ఇటీవల కాలంలో అత్యంత ముఖ్యమైన సంస్కరణల్లో ఇది ఒకటి. ఈ నూతన కోడ్‌లు అమల్లోకి రావడం వల్ల కాంట్రాక్ట్​ ఉద్యోగులు కూడా శాశ్వత ఉద్యోగుల మాదిరిగానే వెసులుబాటు పొందుతారు. అంతేకాకుండా పర్మినెంట్​ ఉద్యోగుల వలే సెలవులు, వేతనాలు, భద్రతా హక్కులు, సెక్యూరిటీ వంటి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. కాంట్రాక్ట్​ ఉద్యోగులను ఏ రంగంలోనైనా, ఎంతమందినైనా నియమించుకునే అవకాశం ఉంది. దీంతో వారికి మరిన్ని ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించేందుకు ఈ సంస్కరణలు ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

మోదీ ప్రభుత్వ హయాంలోనే కీలకమైన సంస్కరణలు

మోదీ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన సంస్కరణల్లో ఇది అత్యంత కీలకమైనదిగా రాజీవ్​ అభివర్ణించారు. 'ఇవి కేవలం 29 చట్టాలను ఏకీకృతం చేయడమే కాదు. సులభమైన, పారదర్శకమైన, టెక్నాలజీ ఆధారిత వ్యవస్థ' అని తెలిపారు. ఇవి కార్మిక సంక్షేమాన్ని పెంపొందించడంలో, పెట్టుబడులు ఆకర్షించడంలో ఈ సంస్కరణలు కీలకపాత్ర పోషిస్తాయని పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా ఈ నూతన కోడ్‌లు ఉద్యోగ నియామక ప్రక్రియలో మార్పులు తీసుకొచ్చాయన్నారు. అపాయింట్‌మెంట్ లెటర్ తప్పనిసరి చేయడం, కనీస వేతనం నిర్ధరించడం, వేతనాలు సమయానికి చెల్లించడం, ఎక్కువ పనిగంటలకు తగిన వేతనం, సామాజిక భద్రత, మెరుగైన సౌకర్యాలు వంటి అనేక కార్మిక అనుకూలమైన సంస్కరణలను ఈ కొత్త నిబంధనల్లో పొందుపర్చినట్లు చెప్పారు.

కేంద్ర ప్రభుత్వం 2019 నుంచి 2020 మధ్య ఆమోదించిన నాలుగు కార్మిక కోడ్‌లు- వేతనాలు కోడ్​ 2019, పారిశ్రామిక సంబంధాల కోడ్ 2020​, సామాజిక భద్రత కోడ్ 2020​, వృత్తిపరమైన భద్రత, ఆరోగ్యం, పని ప్రదేశంలో పరిస్థితుల కోడ్ 2020, ​ఇప్పుడు అధికారికంగా అమల్లోకి వచ్చాయి. ఈ నాలుగు కోడ్‌లు పాత 29 కార్మిక చట్టాల స్థానంలో భర్తీ అయ్యాయి.

కోడ్స్​లో మహిళలకు ప్రత్యేక రక్షణ!
కొత్త కార్మిక నిబంధనలు మహిళా ఉద్యోగులకు ప్రత్యేక రక్షణలు కల్పిస్తున్నాయి. ఇందులో మహిళలు ఎక్కువ గంటలు పనిచేసే వెసులుబాటు ఉంది. అయితే వారి భద్రత, రవాణా బాధ్యత మాత్రం సంబంధిత సంస్థలే చూసుకుంటాయి. 50 మందికి పైగా ఉద్యోగులు ఉన్న చోట మాత్రం క్రెచ్ సౌకర్యం తప్పనిసరి. అలాగే రాష్ట్ర జాతీయ లేబర్ బోర్డుల్లో 33% మహిళలు ఉండాల్సి ఉంటుంది. ప్రసూతి సెలవుల తర్వాత ఇంటి నుంచి పనిచేసే అవకాశాన్ని కూడా చట్టబద్ధం చేశారు.

భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు మూలం రాజ్యాంగం: రాష్ట్రపతి ముర్ము

కర్ణాటక సంక్షోభాన్ని నేను, సోనియా, రాహుల్ గాంధీ పరిష్కరిస్తాం: మల్లికార్జున ఖర్గే

TAGGED:

NEW LABOUR CODE 2025
NEW LABOUR CODE BENEFITS
WHAT DO NEW LABOUR CODES
NEW LABOUR CODE GRATUITY
RAJIV GAUBA ON NEW LABOUR CODES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.