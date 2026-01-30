ETV Bharat / bharat

బుడ్డోడి టాలెంట్ అదుర్స్- ఐదేళ్ల వయసులోనే ఐదు సంగీత వాయిద్యాలపై పట్టు- కరాటేలో సాధన!

ఐదు బంగారు పతకాలతో సహా ఏడు పతకాలు సొంతం - పియానోపై జాతీయగీతం వాయిస్తూ ఆకట్టుకొంటున్న త్రిశాంత్​

Five Years Old Boy Inspiration Story (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 30, 2026 at 10:45 AM IST

3 Min Read
Five Years Old Boy Inspiration Story : ప్రతిభకు వయసుతో సంబంధం లేదని నిరూపించాడు ఈ పిల్లాడు. ఐదేళ్ల వయసులో ఆటలు, అల్లరి చేసే సగటు పిల్లల కన్నా తాను భిన్నం అని రుజువు చేశాడు. ఐదేళ్లలోనే ఐదు రకాల సంగీత వాయిద్యాలు వాయించే సామర్థ్యంతో పాటు మార్షల్​ ఆర్ట్స్​తో అబ్బురపరుస్తున్నాడు. ఈ అరుదైన ప్రతిభతో ఇప్పటికే ఐదు బంగారు పతకాలు సహా ఏడు పతకాలు గెలుచుకున్నాడు.

స్టోరీలోకి వెళితే
బిహార్​లోని సమస్తిపుర్​కు చెందిన హెూమి ప్రసాద్​ శర్మ గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా కుటుంబంతో కలిసి ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ వారణాసిలో నివసిస్తున్నారు. వారికి త్రిశాంత్​ శర్మ అనే ఐదేళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. అతడి వయసున్న మిగతా పిల్లల్లా కాకుండా త్రిశాంత్ తబలా, పియానో, డ్రమ్స్, కాంగో, జంబో వాయిస్తున్నాడు. ప్రతిరోజు ఈ వాయిద్యాలతో ప్రాక్టీస్​ చేస్తాడు. దీంతో పాటు మార్షల్​ ఆర్ట్స్​లోనూ శిక్షణ తీసుకుంటాడు. ఇంకా పియానోపై జాతీయ గీతం 'జనగణమన', డ్రమ్స్​పై 'లైలా హూ లైలా', తబలా, కాంగో సహా ఐదు వాయిద్యాలను వాయిస్తాడు. త్రిశాంత్​కు చిన్నప్పటి నుంచి మ్యూజిక్ అంటే చాలా ఇష్టం ఉండడంతో, సంగీతం నేర్పించామని తల్లిదండ్రులు చెప్పారు.

Five Years Old Boy Inspiration Story
డ్రమ్​ ప్లే చేస్తున్న ఐదేళ్ల పిల్లాడు త్రిశాంత్ శర్మ (ETV Bharat)

కరాటేలో బ్లాక్​ బెల్ట్​ లక్ష్యం
అంతేకాకుండా, ప్రస్తుతం కరాటేను కూడా నేర్చుకుంటున్నాడు. ఈ ఏడాది మార్చిలో బ్లాక్​బెల్ట్​ సాధించడం కోసం కృషి చేస్తున్నాడు. అయితే, త్రిశాంత్ బ్లాక్​బెస్ట్​ సాధిస్తే దేశంలోనే మూడో అతి చిన్న వయస్కుడైన బ్లాక్​బెల్ట్​ హోల్డర్ అవుతాడు. త్రిశాంత్​ ఉదయం 9 గంటలకు నిద్రలేచి, 10:30 గంటలకు శిక్షణకు సిద్ధమవుతాడని తల్లి మను శర్మ చెప్పారు. శిక్షకుడు మనోజ్​ బిందు ఆధ్వర్యంలో​ దాదాపు రెండు గంటల ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు. అనంతరం విశ్రాంతి తీసుకుని సాయంత్రం 4 గంటలకు ఆదిత్య పోఖరాలో పార్కుకు వెళ్లి మరో రెండు గంటలు శిక్షణ తీసుకుంటాడు. ఆ తర్వాత, సంగీత సాధన చేస్తాడు. సంగీతం నేర్చుకోవడం ప్రారంభించినపుడు త్రిశాంత్​ ప్రతిభతో తనను ఆట్టుకునేవాడని సంగీత ఉపాధ్యాయుడు అన్నారు. ప్రస్తుతం, ఐదు వాయిద్యాలపై ప్రదర్శన ఇస్తున్నాడని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

Five Years Old Boy Inspiration Story
పియానో వాయిస్తున్న త్రిశాంత్​ శర్మ (ETV Bharat)

ఛాంపియన్​షిప్​లో బంగారు పతకాల మోత
2024లో నవంబర్​లో జరిగిన 3వ ఇంటర్​స్కూల్​ కరాటే ఛాంపియన్​షిప్​లో బంగారు పతకాన్ని గెలుచుకున్నాడు త్రిశాంత్. డిసెంబర్​లో జరిగిన 2వ ఇంటర్​స్కూల్​ కరాటే ఛాంపియన్​షిప్​లో వెండి పతకాన్ని కైవసం చేసకున్నాడు. 2025లో మేలో జరిగిన 5వ కరాటే ఛాంపియన్​షిప్​లో బంగారు పతకాన్ని సాధించాడు. నవంబర్​లో మరో బంగారు పతకాన్ని అందుకున్నాడు. అంతేకాకుండా, జనవరిలో కూడా మరో బంగారు పతకాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఇలా ఐదు పసిడి పతకాలతో పాటు ఏడు పతకాలను అతి పిన్న వయసులోనే అందుకున్నాడు.

Five Years Old Boy Inspiration Story
ఐదు బంగారు పతకాలతో సహా ఏడు పతకాలు గెలుచుకున్న త్రిశాంత్ (ETV Bharat)

11 ఏళ్ల వయసులోనే యూట్యూబ్​లో మ్యాథ్స్​ పాఠాలు
11 ఏళ్ల వయసు కలిగిన 'ఆరవ్ పటేల్‌'కు సాధారణ పిల్లల కంటే చాలా ఎక్కువ ఐక్యూ ఉంది. సాక్షాత్తూ హై కోర్టు నియమించిన మనస్తత్వ నిపుణుల టీమ్ ఈ విషయాన్ని తేల్చింది. 'సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్' (సీబీఎస్‌ఈ) రూల్స్‌కు కట్టుబడి ప్రస్తుతం 9వ తరగతే చదువుతున్న ఈ లిటిల్ స్టార్, తన యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులకు మ్యాథ్స్‌ను బోధిస్తున్నాడు. మధ్యప్రదేశ్‌లోని జబల్‌పుర్‌ పరిధిలో ఉన్న రంఝీ పట్టణంలో 2014 మార్చి 19న ఆరవ్ పటేల్‌‌‌ జన్మించారు. ఆయన తండ్రి పేరు దిలీప్. అటవీ శాఖలో గార్డుగా ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. ఆరవ్ తల్లి సంధ్య బీఈడీ చేశారు. దీంతో పిల్లల సైకాలజీ, ట్యాలెంట్‌ను ఆమె ఈజీగా గుర్తించగలరు. పిల్లల్లో అంతర్గతంగా దాగి ఉండే అసాధారణ నైపుణ్యాలను, సామర్థ్యాలను గుర్తించి సానబెట్టాల్సిన, ప్రోత్సహించాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులపైనే ఉంటుంది. ఈ పూర్తి స్టోరీని చదవడానికి ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

