బుడ్డోడి టాలెంట్ అదుర్స్- ఐదేళ్ల వయసులోనే ఐదు సంగీత వాయిద్యాలపై పట్టు- కరాటేలో సాధన!
ఐదు బంగారు పతకాలతో సహా ఏడు పతకాలు సొంతం - పియానోపై జాతీయగీతం వాయిస్తూ ఆకట్టుకొంటున్న త్రిశాంత్
Published : January 30, 2026 at 10:45 AM IST
Five Years Old Boy Inspiration Story : ప్రతిభకు వయసుతో సంబంధం లేదని నిరూపించాడు ఈ పిల్లాడు. ఐదేళ్ల వయసులో ఆటలు, అల్లరి చేసే సగటు పిల్లల కన్నా తాను భిన్నం అని రుజువు చేశాడు. ఐదేళ్లలోనే ఐదు రకాల సంగీత వాయిద్యాలు వాయించే సామర్థ్యంతో పాటు మార్షల్ ఆర్ట్స్తో అబ్బురపరుస్తున్నాడు. ఈ అరుదైన ప్రతిభతో ఇప్పటికే ఐదు బంగారు పతకాలు సహా ఏడు పతకాలు గెలుచుకున్నాడు.
స్టోరీలోకి వెళితే
బిహార్లోని సమస్తిపుర్కు చెందిన హెూమి ప్రసాద్ శర్మ గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా కుటుంబంతో కలిసి ఉత్తర్ప్రదేశ్ వారణాసిలో నివసిస్తున్నారు. వారికి త్రిశాంత్ శర్మ అనే ఐదేళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. అతడి వయసున్న మిగతా పిల్లల్లా కాకుండా త్రిశాంత్ తబలా, పియానో, డ్రమ్స్, కాంగో, జంబో వాయిస్తున్నాడు. ప్రతిరోజు ఈ వాయిద్యాలతో ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు. దీంతో పాటు మార్షల్ ఆర్ట్స్లోనూ శిక్షణ తీసుకుంటాడు. ఇంకా పియానోపై జాతీయ గీతం 'జనగణమన', డ్రమ్స్పై 'లైలా హూ లైలా', తబలా, కాంగో సహా ఐదు వాయిద్యాలను వాయిస్తాడు. త్రిశాంత్కు చిన్నప్పటి నుంచి మ్యూజిక్ అంటే చాలా ఇష్టం ఉండడంతో, సంగీతం నేర్పించామని తల్లిదండ్రులు చెప్పారు.
కరాటేలో బ్లాక్ బెల్ట్ లక్ష్యం
అంతేకాకుండా, ప్రస్తుతం కరాటేను కూడా నేర్చుకుంటున్నాడు. ఈ ఏడాది మార్చిలో బ్లాక్బెల్ట్ సాధించడం కోసం కృషి చేస్తున్నాడు. అయితే, త్రిశాంత్ బ్లాక్బెస్ట్ సాధిస్తే దేశంలోనే మూడో అతి చిన్న వయస్కుడైన బ్లాక్బెల్ట్ హోల్డర్ అవుతాడు. త్రిశాంత్ ఉదయం 9 గంటలకు నిద్రలేచి, 10:30 గంటలకు శిక్షణకు సిద్ధమవుతాడని తల్లి మను శర్మ చెప్పారు. శిక్షకుడు మనోజ్ బిందు ఆధ్వర్యంలో దాదాపు రెండు గంటల ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు. అనంతరం విశ్రాంతి తీసుకుని సాయంత్రం 4 గంటలకు ఆదిత్య పోఖరాలో పార్కుకు వెళ్లి మరో రెండు గంటలు శిక్షణ తీసుకుంటాడు. ఆ తర్వాత, సంగీత సాధన చేస్తాడు. సంగీతం నేర్చుకోవడం ప్రారంభించినపుడు త్రిశాంత్ ప్రతిభతో తనను ఆట్టుకునేవాడని సంగీత ఉపాధ్యాయుడు అన్నారు. ప్రస్తుతం, ఐదు వాయిద్యాలపై ప్రదర్శన ఇస్తున్నాడని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
ఛాంపియన్షిప్లో బంగారు పతకాల మోత
2024లో నవంబర్లో జరిగిన 3వ ఇంటర్స్కూల్ కరాటే ఛాంపియన్షిప్లో బంగారు పతకాన్ని గెలుచుకున్నాడు త్రిశాంత్. డిసెంబర్లో జరిగిన 2వ ఇంటర్స్కూల్ కరాటే ఛాంపియన్షిప్లో వెండి పతకాన్ని కైవసం చేసకున్నాడు. 2025లో మేలో జరిగిన 5వ కరాటే ఛాంపియన్షిప్లో బంగారు పతకాన్ని సాధించాడు. నవంబర్లో మరో బంగారు పతకాన్ని అందుకున్నాడు. అంతేకాకుండా, జనవరిలో కూడా మరో బంగారు పతకాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఇలా ఐదు పసిడి పతకాలతో పాటు ఏడు పతకాలను అతి పిన్న వయసులోనే అందుకున్నాడు.
