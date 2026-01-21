ETV Bharat / bharat

రూ.2కోట్లకుపైగా జీతంతో ఐదుగురు విద్యార్థులకు ఉద్యోగాలు- IIT ఖరగ్‌పూర్ ఖాతాలో నయా రికార్డ్

ఐఐటీ ఖరగ్‌పూర్ ప్లేస్‌మెంట్స్ 2025-26- ఐదుగురు విద్యార్థులకు రూ. 2 కోట్లకు పైగా వార్షిక వేతనంతో ఉద్యోగాలు- 10 మందికి రూ. 1-2 కోట్ల మధ్య ప్యాకేజీతో జాబ్స్

IIT Kharagpur Placements 2025
ఉద్యోగాలు సాధించిన విద్యార్థులు (ETV Bharat)
ETV Bharat Telugu Team

Published : January 21, 2026 at 10:56 PM IST

IIT Kharagpur Placements 2025 : ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఐఐటీ) ఖరగ్‌పూర్‌‌ ప్లేస్‌మెంట్ల విషయంలో రికార్డు సృష్టించింది. ఈ సంస్థకు చెందిన ఐదుగురు విద్యార్థులకు 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన ప్లేస్‌మెంట్ ప్రక్రియ మొదటి దశలో రూ. 2 కోట్లకు పైగా ప్యాకేజ్‌తో కొలువులు దక్కాయి. మరో 10 మందికి రూ. కోటి- రూ.2 కోట్ల మధ్య వార్షిక వేతన ప్యాకేజీతో ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. అయితే 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన ప్లేస్‌మెంట్ ప్రక్రియ మొదటి దశలో ఓ విద్యార్థికి అత్యధికంగా రూ. 2.44 కోట్ల వార్షిక ప్యాకేజ్‌తో జాబ్ సాధించాడు.

అత్యంత వేగంగా వెయ్యి కొలువులు
1,000కి పైగా ఉద్యోగ ఆఫర్లను అత్యంత వేగంగా అందుకున్న రికార్డును ఐఐటీ ఖరగ్‌పూర్ అధిగమించిందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఐఐటీ ఖరగ్‌పూర్ కెరీర్ డెవలప్‌మెంట్ సెంటర్ (సీడీసీ)కి సంబంధించి ఇది ఐఐటీల చరిత్రలోనే అత్యంత అసాధారణమైన ప్లేస్‌మెంట్ ప్రదర్శనలdలో ఒకటని తెలిపారు. ఈ ప్లేస్‌మెంట్లు గత అన్ని రికార్డులను అధిగమించాయని వెల్లడించారు.

ఐఐటీ ఖరగ్‌పూర్ వర్గాల ప్రకారం
ఐఐటీ ఖరగ్‌పూర్ ఎల్లప్పుడూ ప్రతిభ విషయంలో ముందంజలో ఉంటుంది. చాలా దేశీయ, అంతర్జాతీయ కంపెనీలు ఈ ప్రముఖ విద్యా సంస్థ నుంచి ప్లేస్‌మెంట్ల ద్వారా ఇంజినీర్లను ఎంపిక చేసుకుంటాయి. ఈ సంవత్సరం కూడా అందుకు మినహాయింపు కాదు. టెస్లా, గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, టాటా గ్రూప్ వంటి అనేక ప్రఖ్యాత కంపెనీలు ఐఐటీ ఖరగ్‌పూర్ ప్లేస్‌మెంట్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాయి. ప్రతిభ ఆధారంగా తమకు కావాల్సిన ఉద్యోగులను ఎంపిక చేసుకున్నాయి.

ప్లేస్‌మెంట్ల రెండో రోజు ఉదయం 8 గంటలకే 1,000 మందికి పైగా విద్యార్థులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించాయని ఐఐటీ ఖరగ్‌పూర్ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. సంస్థ చరిత్రలో అత్యంత వేగంగా ఇన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించిన రికార్డు ఇదేనని పేర్కొన్నారు. కాగా, ప్లేస్‌మెంట్ల మొదటి దశలో మొత్తం 1,501 ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించాయి. అందులో 457 ప్రీ-ప్లేస్‌మెంట్ ఆఫర్లు ఉన్నాయి. 15 అంతర్జాతీయ కంపెనీల నుంచి ఈ ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చాయి. రూ. 2 కోట్లకు పైగా (సీటీసీతో సహా) వార్షిక వేతనంతో ఐదుగురు, రూ.కోటి-రూ.2 కోట్ల మధ్య (సీటీసీతో సహా) ప్యాకేజీతో పది మంది ఉద్యోగం దక్కించుకున్నారు. ఈ ఆఫర్లు ఎనిమిది దేశీయ, రెండు అంతర్జాతీయ కంపెనీల నుంచి వచ్చాయి.

ప్రముఖ కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు
అంతేకాకుండా ప్లేస్‌మెంట్ ప్రక్రియలో సైన్స్ (పరిశోధన) విభాగంలో నలుగురు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థులకు, ఆరుగురు పీహెచ్‌డీ విద్యార్థులకు కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించాయి. ఐఐటీ ఖరగ్‌పూర్ ప్లేస్‌మెంట్ డ్రైవ్‌లో పాల్గొన్న ప్రఖ్యాత సంస్థల్లో యాపిల్, టెస్లా, గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, ఎన్విడియా, ఎయిర్‌బస్, బోయింగ్, మెర్సిడెస్, క్వాల్కమ్, సిమెన్స్, అమెజాన్, వాల్‌మార్ట్, గోల్డ్‌మన్ సాచ్స్, మెకిన్సే, ఆప్టివర్, డేటాబ్రిక్స్, జెపి మోర్గాన్ చేజ్, యాక్సెంచర్, అమెరికన్ ఎక్స్‌ప్రెస్, బ్లాక్‌రాక్, శామ్‌సంగ్, టెక్సాస్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్, ఎక్సాన్‌ మొబిల్, క్యాటర్‌ పిల్లర్, ష్లంబెర్గర్ లిమిటెడ్, ఎల్ అండ్ టీ ఫైనాన్స్, టాటా గ్రూప్ సహా అనేక ఇతర అగ్రశ్రేణి కంపెనీలు ఉన్నాయి.

'సమష్ఠి కృషి వల్లే ఇది సాధ్యం'
మరోవైపు, తమ సంస్థకు చెందిన విద్యార్థులు భారీగా కొలువులు సాధించడంపై ఐఐటీ ఐఐటీ ఖరగ్‌పూర్‌లోని సీడీసీ ఛైర్‌పర్సన్, ప్రొఫెసర్ సంజయ్ గుప్తా స్పందించారు. ఈ ఏడాది ప్లేస్‌మెంట్ సీజన్ అద్భుతమైన విజయాలను నమోదు చేసిందని అన్నారు. ప్రస్తుతానికి సవాల్‌తో కూడిన ఉద్యోగ మార్కెట్ ఉన్నప్పటికీ ప్లేస్‌మెంట్ కోఆర్డినేటర్లు, ఛైర్‌పర్సన్, వైస్ చైర్‌పర్సన్, సీడీసీ ఆఫీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ల సహకారం ఈ డ్రైవ్‌ను విజయవంతం చేయడంలో సహాయపడిందని అభిప్రాయపడ్డారు. అందరి సమష్ఠి కృషి తమ విద్యార్థులకు వైవిధ్యమైన, నాణ్యమైన ఉద్యోగాలు లభించాయని స్పష్టం చేశారు.

IIT KHARAGPUR HIGHEST PLACEMENT
IIT KHARAGPUR PLACEMENTS 2025
IIT KHARAGPUR HIGHEST PACKAGE 2025
IIT KHARAGPUR PLACEMENTS 2025

