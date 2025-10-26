ETV Bharat / bharat

ఆస్పత్రి నిర్లక్ష్యం: ఐదుగురు తలసేమియా చిన్నారులకు HIV పాజిటివ్ రక్తం ఎక్కించేశారు!- హైకోర్టు సీరియస్

ఐదుగురు పిల్లలకు HIV పాజిటీవ్​ -తేల్చిన వైద్య బృందం

Jharkhand HIV Positive Case
Jharkhand HIV Positive Case (ETV Bharat)
October 26, 2025

Jharkhand HIV Positive Case : ఝార్ఖండ్‌లోని పశ్చిమ సింగ్‌భూమ్ జిల్లాలోని ఓ ఆస్పత్రిలో దారుణం జరిగింది. చైబాసా సదర్ ఆసుపత్రిలో రక్తమార్పిడి చేయించుకున్న పిల్లలకు HIV-పాజిటివ్​గా తేలడం సంచలనంగా మారింది. ఇప్పటి వరకు ఐదుగురు పిల్లలకు హెచ్​ఐవీ పాజిటివ్​గా తేలగా, హైకోర్టు ఈ విషయాన్ని చాలా సీరియస్​గా తీసుకుంది. ఈ మేరకు ఒక ఉన్నతస్థాయి వైద్య బృందం విచారణ చేపట్టింది.

అసలేమైంది?

ఒక తలసేమియా బాధిత చిన్నారి కుటుంబం చాయ్‌బాసా సదర్ ఆసుపత్రి రక్త నిధిలో తమ బిడ్డకు హెచ్‌ఐవీ సోకిన రక్తాన్ని ఎక్కించారని ఆరోపించడంతో ఈ విషయం శుక్రవారం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఫిర్యాదు తర్వాత, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆరోగ్య సేవ‌ల డైరెక్టర్ డాక్టర్ దినేష్ కుమార్ నేతృత్వంలో ఐదుగురు సభ్యుల వైద్య బృందాన్ని విచారణకు పంపింది. శనివారం జరిగిన విచారణలో అదే ఆసుపత్రిలో తరచుగా రక్తం ఎక్కించుకుంటున్న తలసేమియాతో బాధపడుతున్న మరో నలుగురు పిల్లలకు కూడా హెచ్‌ఐవీ-పాజిటివ్‌గా తేలింది. దీంతో మొత్తం బాధితుల సంఖ్య ఐదుగురికి పెరిగింది.

బ్లడ్ బ్యాంక్ నిర్వహణలో లోపాలు

కలుషితమైన రక్తాన్ని తలసేమియా రోగులకు ఎక్కించినట్లు అధికారులు ప్రాథమిక విచారణలో నిర్దారణకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో విచారణ సమయంలో బ్లడ్ బ్యాంక్‌లో కొన్ని సమస్యలను గుర్తించినట్లు ఆరోగ్య సేవ‌ల డైరెక్టర్ డాక్టర్ దినేష్ కుమార్ తెలిపారు. వాటిని పరిష్కరించాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించామని చెప్పారు. విచారణలో భాగంగా దర్యాప్తు బృందం బ్లడ్ బ్యాంక్, పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ రెండింటినీ పరిశీలించింది. ఈ క్రమంలో రక్త నమూనాలను పరీక్షించడంలో, రికార్డులను నిర్వహించడంలో, భద్రతా నియమాలను పాటించడంలో అనేక లోపాలు ఉన్నట్లు విచారణ బృందం గుర్తించింది. ఈ అక్రమాలను వివరిస్తూ ఒక నివేదికను రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖకు సమర్పించినట్లు తెలిసింది.

జిల్లా సివిల్ సర్జన్ డా. సుశాంత్ కుమార్ మాఝీ ఈ అంశంపై మాట్లాడారు. ఇన్‌ఫెక్షన్ ఎలా వ్యాపించిందో తెలుసుకోవడానికి సమగ్ర విచారణ జరుగుతోందని అన్నారు. అయితే, ఇన్‌ఫెక్షన్ రక్త మార్పిడి ద్వారా మాత్రమే వచ్చిందని నిర్ధారించడం తొందరపాటు అవుతుందని, ఎందుకంటే కలుషితమైన సూదులు వంటి ఇతర కారణాల వల్ల కూడా హెచ్‌ఐవీ సంక్రమించవచ్చని ఆయన తెలిపారు.

వ్యక్తిగత కక్ష కారణమా?

అయితే ఈ వ్యవహారంలో మరో కోణం వెలుగుచూసింది. మంజహరి జిల్లా పరిషత్ సభ్యుడు మాధవ్ చంద్ర కుంకల్ ఈ ఘటన వెనుక వ్యక్తిగత విద్వేషం కారణంగా ఉన్నట్లు ఆరోపించారు. రక్త బ్యాంక్ సిబ్బందికి, బాధితుల్లో ఓ బాలుడి బంధువులో ఒకరికి మధ్య ఏడాదికాలంగా కోర్టులో కేసు నడుస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

హైకోర్టు సుమోటోగా!
ఈ సంఘటనను ఝార్ఖండ్ హైకోర్టు సీరియస్​గా తీసుకుంది. ఈ కేసును హైకోర్టు సుమోటోగా స్వీకరించింది. రాష్ట్ర ఆరోగ్య కార్యదర్శి, జిల్లా సివిల్ సర్జన్ నుంచి ఈ విషయంపై నివేదిక కోరింది. ప్రస్తుతం అధికారిక రికార్డుల ప్రకారం, వెస్ట్ సింగ్‌భూమ్ జిల్లాలో 515 హెచ్ఐవీ పాజిటివ్ కేసులు, 56 తలసేమియా రోగులు ఉన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రక్త దాతలందరిని గుర్తించి వారి రక్త నమూనాలను మళ్లీ పరీక్షించాలని ఆదేశించింది.

