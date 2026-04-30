ఐదుగురు అన్నదమ్ములకు ఒకేసారి పెళ్లి- అక్కడ ఊరేగింపుగా వచ్చేది వధువులే

'జోజోడా' పద్ధతిలో సోదరుల వివాహం- కోడళ్ల స్వాగతంతో పాటు కూతురి అప్పగింతలు- ఖర్చులు తగ్గించేందుకు చేసిన సంప్రదాయం

Published : April 30, 2026 at 3:03 PM IST

Five Brothers Married Together : ఒక పెళ్లి చెయాలంటే, వధూవరులు ధరించే దుస్తుల నుంచి మొదలుకుని పెళ్లి మండపం, అతిథుల కోసం భోజనాలు అంటూ ఎన్నో ఖర్చులు ఉంటాయి. వీటంన్నింటి భారాన్ని ఓ మధ్యతరగతి కుటుంబం మోయలేదు. అయితే ఉత్తరాఖండ్​లోని ఓ సంప్రదాయం ఆ భారాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఒకే కుటుంబంలో పెళ్లి వయసుకు వచ్చిన పిల్లలు ఒకరి కంటే ఎక్కువగా ఉంటే వారికి సామూహిక వివాహాం చేస్తారు. అదే విధంగా ఇప్పుడు ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు సోదరులకు సామూహిక వివాహం చేశారు.

ఉత్తరాఖండ్​లోని దెహ్రాదూన్ జిల్లాలో ఉన్న జౌన్సార్ బావర్ గిరిజన ప్రాంతంలో ఉన్న ఖర్సి గ్రామానికి చెందిన దౌలత్​ సింహ్​ది ఉమ్మడి కుటుంబం. అందులో దౌలత్​ కుమారుడు నరేంద్ర సింహ్​, మెహన్​ సింహ్​ కుమారులు ప్రీతమ్​ సింహ్​, అమిత్​ సింహ్​, ప్రదీప్​ సింహ్​, దివంగత బారు సింహ్​ కుమారుడు రాహుల్​ సింహ్​ పెళ్లి వయసుకు వచ్చిన వారు ఉన్నారు. అలాగే దౌలత్​కు ఒక కుమార్తె రాధిక(ప్రియాంక) ఉన్నారు. అయితే వీరందిరికీ జోజోడా (సామూహిక వివాహం) చేయాలని దౌలత్​ కుటుంబం నిర్ణయించుకుంది.

సామూహిక వివాహంలో పెళ్లి చేసుకుంటున్న ఒక జంట (ETV Bharat)

​​జోజోడా సంప్రదాయంలో వివాహం
అలా ఈ ఏడాది ఏప్రిల్​ 29న సంప్రదాయ వాయిద్యాల నడుమ, పూలమాలలతో దౌలత్​ ఇంట్లో ఐదుగురు కోడళ్లు అడుగు పెట్టారు. ఈ తరహా వివాహం 'జోజోడా'గా ప్రసిద్ధి చెందిందని దౌలత్​ తెలిపారు. ఈ జోజోడా సంప్రదాయం చాలా కాలం నాటిదని పురోహితుడు భీమ్​ దత్​ శర్మ అన్నారు. అలాగే 'జోజోడియాస్​' అంటే వధువు తోడుగా వచ్చే బృంద సభ్యులు అని చెప్పారు. అలాగే ఇదే రోజున తమ కుటుంబానికి చెందిన కుమార్తె రాధిక వివాహం పూర్తై, అత్తారింటికి పంపే వేడుక కూడా జరుగుతోందని వరులలో పెద్దవాడైన ఖజాన్​ సింహ్​ చౌహాన్​ తెలియజేశారు.

సామూహిక వివాహం జరిపిస్తున్న పురోహితుడు (ETV Bharat)

పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం
వివాహాలు, ఇతర ఆడంబరాల కోసం అధికంగా ఖర్చు పెట్టడం తగ్గించి, ఆ డబ్బును భవిష్యత్తులో పుట్టబోయే పిల్లల చదువు కోసం వినియోగిస్తే మంచిదని ఖజాన్​ స్థానికులను కోరారు. "ఈ వివాహ వేడుకల సమయంలో మద్యం, ఇతర మత్తు పదార్థాలకు మేం కఠిన నిషేధం విధించాం. ఖరీదైన దుస్తులు, ఆభరణాల కోసం డబ్బు ఖర్చు చేయడానికి కూడా దూరంగా ఉన్నాం. మేం మా కుటుంబంపై ఎటువంటి ఆర్థిక భారాన్ని మోపలేదు. అలాగే వధువుల కుటుంబంపై ఖర్చులకు సంబంధించి ఎటువంటి ఒత్తిడిని కలిగించలేదు" అని ఖజాన్​ సింహ్ అన్నారు.

"మా కుటుంబంలో జరుగుతున్న ఈ వివాహాలు నిజంగా అద్భుతమైన ఘట్టాలు. నా సోదరులు ఐదుగురూ పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. అలాగే నా సోదరి ఒకరు కూడా వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. మా సంస్కృతి పట్ల మాకు అపారమైన గర్వం ఉంది. మా పెద్ద సోదరి తన అత్తవారింటికి పంపే సమయంలో, మా ఐదుగురు కొత్త వదినలు మా కుటుంబంలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. నా వివాహం జరిగినప్పుడు కూడా, నేను ఇదే సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తాను"
- నీలం చౌహాన్, వరుల సోదరి

జోజోడా వివాహం అంటే ఏంటి?
సాధారణంగా భారతీయ వివాహాలలో, వరుడు తన పెళ్లి ఊరేగింపుతో (బరాత్) వధువు ఇంటికి వెళ్తాడు. అక్కడ వివాహ తంతును పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత, వధువును తన ఇంటికి తీసుకువస్తాడు. అయితే జౌన్సార్-బవార్ ప్రాంతంలో సంప్రదాయం ఇందుకు భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ వధువులే పెళ్లి ఊరేగింపును ముందుండి నడిపిస్తూ వరుడి ఇంటికి వెళ్తారు. వివాహ తంతు ముగిసిన తర్వాత, వధువుతో పాటు వచ్చిన 15 నుంచి 20 మంది అతిథులు మరుసటి రోజే తమ ఇళ్లకు తిరిగి వెళ్లిపోతారు. ఆ తర్వాత రెండు రోజులకే, వధువు తన భర్తతో కలిసి తన పుట్టింటికి వెళ్తుంది. జౌన్సార్-బవార్ ప్రాంతంలో ఈ ప్రత్యేకమైన వివాహ ఆచారాన్ని 'జోజోడా' అని పిలుస్తారు.

సామూహిక వివాహంలో పెళ్లి కొడుకులు (ETV Bharat)

