రోజుకు 80 కి.మీ నడక- పూరీకి ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ పాదయాత్ర- యువత ఆరోగ్యంపై అవగాహన
Fitness Trainer Awareness Walks : యువతలో ఆరోగ్యంపై అవగాహన కల్పించేందుకు శ్రీధర్ పట్నాయక్ పాదయాత్రను చేపట్టాడు. రోజుకు 80 కిలోమీటర్లు నడవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు
Published : November 14, 2026 at 10:26 AM IST
యువతలో ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంచడం, దఢమైన మనోబలంతో ఎలాంటి లక్ష్యాన్నైనా సాధించవచ్చని చాటి చెప్పాలని ఓ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాడు. ఫిట్నెస్తో పాటు యువత మాదకద్రవ్య రహిత యువ సమాజాన్ని నిర్మించడమే లక్ష్యంగా పాదయాత్రను చేపట్టాడు. ఒడిశాలోని బ్రహ్మపూర్ నుంచి పూరీ వరకు ఈ పాదయాత్ర ప్రారంభించాడు. రోజుకు 80 కిలోమీటర్ల చొప్పున నడిచి సుమారు రెండున్నర రోజుల్లో పూరీ చేరుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. అతడే ప్రముఖ బాడీబిల్డర్, ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ శ్రీధర్ పట్నాయక్.
బాక్సింగ్ నుంచి బాడీబిల్డింగ్ వరకు
శ్రీధర్ గత 15 ఏళ్లుగా ఫిట్నెస్ రంగంలో కొనసాగుతున్నారు. తొలుత బాక్సింగ్తో క్రీడా ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. అనంతరం కరాటే, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ విభాగాల్లోనూ శిక్షణ పొందారు. చివరకు బాడీబిల్డింగ్ వైపు అడుగులు వేసి రాష్ట్ర, జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పలు పోటీల్లో పాల్గొన్నారు. ప్రస్తుతం బ్రహ్మపూర్తో పాటు ఒడిశాలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన యువతకు ఫిట్నెస్ శిక్షణ అందిస్తున్నారు. బాడీబిల్డింగ్ పోటీల్లో పాల్గొనాలనుకునే వారికి స్టేజ్ ప్రిపరేషన్లోనూ శిక్షణ ఇస్తున్నారు. తన అనుభవాన్ని యువతకు ఉపయోగపడేలా చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ పాదయాత్ర చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు శ్రీధర్. బ్రహ్మపూర్ నగరంలోని అంకులి హైస్కూల్ సమీపం నుంచి శ్రీథర్ తన పాదయాత్రను ప్రారంభించాడు. తనతో పాటు మరో ఇద్దరు సహచరులు కూడా ఈ ప్రయాణంలో పాల్గొంటున్నారని శ్రీధర్ ఈటీవీ భారత్కు తెలిపాడు.
"కేవలం ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి చేరుకోవడమే ఈ ప్రయాణ ఉద్దేశం కాదు. ప్రజల్లో ముఖ్యంగా యువతలో ఆరోగ్యం శారీరక దృఢత్వంపై అవగాహన పెంచడమే ప్రధాన లక్ష్యం. శారీరక సామర్థ్యంతో పాటు మానసిక దృఢత్వం కూడా జీవితంలో విజయానికి అవసరమని చాటిచెప్పేందుకు ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నా. ఈ యాత్రలో రోజుకు 80 కిలోమీటర్లు నడవాలని నిర్ణయించుకున్నా. బ్రహ్మపూర్ నుంచి పూరీకి చేరుకోవడానికి దాదాపు రెండున్నర రోజులు పడుతుందని అంచనా. నా జీవితంలో ఇదొక కొత్త ప్రయాణం. అంతేకాదు నడక ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. భవిష్యత్తులోనూ ఫిట్నెస్ ప్రచారం కోసం ఇలాంటి మరిన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని భావిస్తున్నా"
--శ్రీధర్ పట్నాయక్, బాడీబిల్డర్, ఫిట్నెస్ ట్రైనర్
'నిత్యం యోగా, వ్యాయామం చేయాలి'
ప్రస్తుత జీవనశైలిలో యువత ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందని శ్రీధర్ సూచించాడు. రోజూ ఉదయాన్నే నిద్రలేచి యోగా, ధాన్యం, ప్రాణాయామం, శారీరక వ్యాయామం చేయాలని పిలుపునిచ్చాడు. శరీరాన్ని దృఢంగా ఉంచుకోవడంతో పాటు మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడం కూడా ముఖ్యమన్నారు. ముఖ్యంగా యువత మత్తు పదార్థాలు, చెడు అలవాట్లకు వీలైనంత త్వరగా దూరం కావాలని సూచించారు. ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను చిన్నతనం నుంచే అలవరచుకుంటే జీవితంలో అనేక సమస్యలను అధిగమించవచ్చని చెప్పారు. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని వయసుల వారూ ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాలని, ఫిట్నెస్ అనేది కొందరికే పరిమితమైన అంశం కాదని పేర్కొన్నారు.
ప్రజల సంక్షేమం కోసం జగన్నాథుడి దర్శనం
ఈ పాదయాత్రకు మరో ఆధ్యాత్మిక కోణం కూడా ఉందని శ్రీధర్ తెలిపారు. పూరీ చేరుకున్న అనంతరం మహాప్రభు జగన్నాథుడిని దర్శించుకుని ఒడిశా ప్రజల సంక్షేమం కోసం ప్రార్థించనున్నట్లు చెప్పారు. ప్రజల్లో ఫిట్నెస్ స్థాయిని పెంచడంతో పాటు సమాజ శ్రేయస్సును ఆకాంక్షిస్తూ ఈ ప్రయాణం చేపట్టినట్లు వివరించారు. తనతో పాటు యాత్రలో పాల్గొంటున్న సహచరుడు పవన్ మాట్లాడుతూ, శ్రీధర్కు సహకరించాలనే ఉద్దేశంతో తామూ ఈ ప్రయాణంలో భాగస్వాములయ్యామని తెలిపారు. బ్రహ్మపూర్ నుంచి నేరుగా పూరీ చేరుకుని జగన్నాథుడిని దర్శించుకుంటామని చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ మేలు జరగాలని ప్రార్థించనున్నట్లు వెల్లడించారు.
యాత్రకు స్థానికుల ప్రోత్సాహం
పాదయాత్ర ప్రారంభ కార్యక్రమానికి గంజాం జిల్లాకు చెందిన విశ్రాంత పోలీసు అధికారి శంకర్షణ శతపథి హాజరయ్యారు. శ్రీధర్ ప్రయత్నాన్ని అభినందిస్తూ యాత్ర విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షించారు. జగన్నాథుడిపై భక్తితో పాదయాత్ర చేపట్టిన వారికి మహాప్రభువు ఆశీస్సులు ఉండాలని, వారు క్షేమంగా గమ్యస్థానానికి చేరుకుని తిరిగి రావాలని ఆకాంక్షించారు. శ్రీధర్ చేపట్టిన ఈ వినూత్న ప్రయత్నానికి బ్రహ్మపూర్ స్థానికులు, వివిధ వర్గాల నుంచి ప్రశంసలు లభిస్తున్నాయి.
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