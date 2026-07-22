ETV Bharat / bharat

చేపలు, రొయ్యలతో సరికొత్త వంటకాలు- చదువుతూనే వ్యాపారంలో రాణిస్తున్న విద్యార్థులు!

ఫిషరీస్ కళాశాల విద్యార్థుల వినూత్న ప్రయోగం- చేపలు, రొయ్యలతో ఆహార ఉత్పత్తుల తయారీ, మార్కెట్లో విక్రయాలు

Fisheries Students Entrepreneurship
Fisheries Students Entrepreneurship (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 22, 2026 at 10:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Fisheries Students Entrepreneurship : ఆ విద్యార్థులు ప్రభుత్వ లేదా ప్రైవేట్ జాబ్స్​ కోసం ఎదురుచూడకుండా, తామే ఉద్యోగాలు సృష్టించే పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఓ వైపు చదువుకుంటూనే చేపలు, రొయ్యలతో కొత్త తరహా ఆహార ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నారు. తమ స్టార్టప్​ను వినూత్న రీతిలో ముందుకు తీసుకుపోతున్నారు. వారే ఒడిశాకు చెందిన కాలేజ్​ ఆఫ్ ఫిషరీస్​కు చెందిన విద్యార్థులు.

ఒడిశాలోని గంజాం జిల్లాలోని రంగేలుండలో ఉన్న కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిషరీస్​కు చెందిన కొందరు విద్యార్థులు పారిశ్రామికవేత్తలుగా మారాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అందుకే చేపలు, రొయ్యలను అలాగే విక్రయించడం కాకుండా, వాటిని ప్రాసెస్ చేసి వినియోగదారులకు ఆకర్షణీయమైన రూపంలో అందించడంపై దృష్టి పెట్టారు. కళాశాల ప్రాంగణంలోనే ఫిష్ కట్‌లెట్స్, ఫిష్ ఫింగర్స్, ఫిష్ బర్గర్లు, ఫిష్ శాండ్‌విచ్‌లు, ఫిష్ మోమోస్, ఫిష్ బాల్స్, ఫిష్ సూప్, ఎండిన చేపలు, ఎండిన రొయ్యలు, ఫిష్ పచ్చడి, రొయ్యల పచ్చడి వంటి అనేక రకాల ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నారు. వీటికి ఆకర్షణీయమైన ప్యాకేజింగ్‌ చేసి స్థానిక మార్కెట్లలో విక్రయిస్తున్నారు.

పరిశుభ్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం
ఈ ఉత్పత్తుల తయారీలో పరిశుభ్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. తాజా చేపలు, రొయ్యలను ఎంపిక చేయడం నుంచి వాటిని శుభ్రపరచడం, ప్రాసెసింగ్‌, ప్యాకేజింగ్‌, నిల్వ వరకు ప్రతి దశలో ఆహార భద్రతా ప్రమాణాలను పాటిస్తున్నామని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. నాణ్యతలో ఎలాంటి రాజీపడేది లేదని అన్నారు. అంతేకాకుండా ఉత్పత్తుల నిల్వ కాలాన్ని పెంచేందుకు కూడా విద్యార్థులు పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. తేమ శాతాన్ని నియంత్రించడం ద్వారా ప్రస్తుతం ఆరు నెలల నుంచి ఏడాది వరకు ఉత్పత్తులు నిల్వ ఉండేలా సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. దీనివల్ల దూర ప్రాంతాలకు కూడా ఉత్పత్తులను సులభంగా సరఫరా చేసే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

Fisheries Students Entrepreneurship
రొయ్యలతో ప్రత్యేక వంటకం (ETV Bharat)

చేపల వినియోగాన్ని పెంచాలని లక్ష్యం
చేపల్లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, అధిక నాణ్యత కలిగిన ప్రోటీన్లు, గుండె ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడే పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. అయితే వాటి పోషక విలువల గురించి చాలామందికి పూర్తి అవగాహన ఉండడం లేదని పేర్కొన్నారు. అందుకే రుచికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన చేపల ఉత్పత్తులను అందించడం ద్వారా ప్రజల్లో చేపల వినియోగాన్ని పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని వివరించారు. సాంప్రదాయ పద్ధతిలో ఎండబెట్టే చేపలకు బదులుగా ఆధునిక క్యాబినెట్ డ్రైయర్‌ యంత్రంతో పరిశుభ్రమైన ఎండిన చేపలను తయారు చేస్తున్నామని తెలిపారు. దీంతో సాధారణంగా ఎండిన చేపలకు ఉండే ఘాటైన వాసన తగ్గుతుందని, నాణ్యత కూడా మెరుగ్గా ఉంటుందని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా తాము తయారు చేసిన రొయ్యల పచ్చడి అత్యధింగా అమ్ముడవుతోందని చెప్పారు. ఇది రుచికరంగా ఉండటంతో పాటు ఎనిమిది నెలల వరకు నిల్వ ఉండేలా ప్రాసెస్ చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

Fisheries Students Entrepreneurship
రొయ్యల ప్రాసెసింగ్​ (ETV Bharat)

"ఫిష్ ఫింగర్స్‌, ఫిష్ కట్‌లెట్స్‌, ఫిష్ బర్గర్లు, ఫిష్ శాండ్‌విచ్‌లు, ఫిష్ పచ్చడి, రొయ్యల పచ్చడి వంటి ఉత్పత్తులను పూర్తిగా పరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో తయారు చేస్తున్నాం. మార్కెట్లో లభించే సాధారణ ఫాస్ట్‌ఫుడ్‌తో పోలిస్తే ఇవి మరింత ఆరోగ్యకరమైనవి."
- స్వప్న సాహు, విద్యార్థిని

ఆహారానికి ఆధునిక రూపం
మరో విద్యార్థి మునిశ్యామ్​ భూయాన్ మాట్లాడుతూ, చేపల పోషక విలువలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమన్నారు. చేపల ఆధారిత ఆహారాన్ని ఆధునిక రూపంలో అందించడం ద్వారా యువతలో కూడా వాటి వినియోగాన్ని పెంచాలని ప్రయత్నిస్తున్నామని చెప్పారు. రొయ్యల పచ్చడి అత్యధికంగా అమ్ముడవుతోందని, సరైన ప్రాసెసింగ్‌, ప్యాకేజింగ్‌ కారణంగా దీనిని ఎనిమిది నెలల వరకు భద్రపరచవచ్చని వివరించారు. విద్యార్థులు తయారు చేస్తున్న ఉత్పత్తుల్లో ఫిష్ మోమోస్‌, ఫిష్ బర్గర్లు, ఫిష్ శాండ్‌విచ్‌లు కూడా వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా రోహు చేప, బంగాళదుంపతో తయారు చేసే ఫిష్ కట్‌లెట్స్‌కు మంచి డిమాండ్‌ ఉందని వారు తెలిపారు. చికెన్‌ శాండ్‌విచ్‌లకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఆరోగ్యకరమైన ఫిష్‌ శాండ్‌విచ్‌లను అందిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.

చదువుతో పాటు ఆచరణాత్మక శిక్షణ
కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గణేష్ చంద్ర కుండు మాట్లాడుతూ, విద్యార్థులను ఉద్యోగార్థులుగా కాకుండా పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దడమే తమ లక్ష్యమన్నారు. చేపల ఉత్పత్తుల్లో ప్రాసెస్​ చేసిన వాటి ద్వారా కొత్త వ్యాపార అవకాశాలు సృష్టించేలా శిక్షణ ఇస్తున్నామని తెలిపారు. చదువుతో పాటు ఆచరణాత్మక శిక్షణను అందించడం వల్ల విద్యార్థులు తమ సొంత వ్యాపారాలను ప్రారంభించి, మరికొందరికి ఉపాధి కల్పించే స్థాయికి ఎదుగుతారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. మత్స్యశాస్త్ర విద్యను వ్యాపార నైపుణ్యాలతో మేళవిస్తూ, చేపలు, రొయ్యలను ఆధునిక ఆహార ఉత్పత్తులుగా మార్చుతున్న ఈ విద్యార్థులు ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూడకుండా, సొంతంగా అవకాశాలు సృష్టించుకోవచ్చని వారు నిరూపిస్తున్నారు.

సూపర్​ ఫీచర్స్​తో ఏఐ మొబైల్‌ టవర్ ఆవిష్కరణ- ఇక ఈజీగా జనసమూహాల నియంత్రణ

కుక్క కరిస్తే యజమానికే రూ.5వేల జరిమానా- ఎక్కడో తెలుసా?

TAGGED:

START UP STUDENTS IN ODISHA
FISHERIES START UP BY STUDENTS
DIFFERENT FISH DISHES START UP
HEALTHY FISH MOMO STARTUP
FISHERIES STUDENTS ENTREPRENEURSHIP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.