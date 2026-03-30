ETV Bharat / bharat

చేపల సాగులో యువరైతు అదుర్స్- మంచి లాభాలు గడిస్తున్న 'రాజు'- మన్‌కీ బాత్‌లో ప్రధాని మోదీ ప్రశంసలు

బీఏ చదివి చేపల సాగు వైపునకు మొగ్గు చూపిన కర్ణాటకకు చెందిన యువకుడు- తండ్రి, సోదరుడి అండతో సాగులో సక్సెస్- సాగులో కుర్రాడి విజయాన్ని ప్రశంసించిన భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 30, 2026 at 11:53 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Fish Farming Success Story : చేపల సాగులో అదరగొడుతున్నాడు కర్ణాటకకు చెందిన ఓ యువరైతు. అత్యాధునిక టెక్నాలజీని ఉపయోగించి మరల్ చేపలను పెంచుతూ మంచి ఆదాయాన్ని గడిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో చేపల సాగులో రాణిస్తున్న యువకుడిని ఆదివారం నాడు 132వ మన్ కీ బాత్ ఎపిసోడ్‌లో ప్రధాని మోదీ ప్రశంసించారు. అలాగే సాగులో యువరైతు సాధించిన విజయాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. ఈ స్టోరీలో ఆ రైతు ఎవరు? సాగులో అతడు ఎదుర్కొన్న సవాళ్లేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

బీఏ చదివినా- చేపల సాగువైపునకే మొగ్గు
బెళగావి జిల్లా బోడక్యానట్టి గ్రామానికి చెందిన రాజు శివలింగప్ప హుద్దార (27) బీఏ చదివాడు. ఆ తర్వాత సైన్యంలో చేరాలని ప్రయత్నించాడు. కానీ అది సాధ్యపడలేదు. ఆపై పాల డెయిరీ పెడదామనుకున్నాడు. కానీ అది కుదరలేదు. దీంతో చేపల పెంపకాన్ని మొదలుపెట్టి సక్సెస్ అయ్యాడు. బయోఫ్లాక్ పద్ధతి ద్వారా రాజు చేపల సాగు చేస్తూ రాణిస్తున్నాడు.

తాను చేపడుతున్న చేపల సాగు గురించి ఈటీవీ భారత్‌కు వివరించాడు యువరైతు రాజు. "సంప్రదాయ వ్యవసాయం వల్ల రైతులకు పెద్దగా లాభాలు రావడం లేదు. వేరే చోటికెళ్లి ఉద్యోగం చేసినా జీతంపైనే ఆధారపడి బతకాల్సి వస్తోంది. అందుకే ఏదైనా కొత్తగా చేయాలని ఆలోచించాను. 2023-24లో మా నాన్న పేరిట ఉన్న 4 ఎకరాల భూమిలోని ఒక ఎకరంలో చేపల పెంపకం చేపట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాను. అందుకు నా తండ్రి, సోదరుడు అండగా నిలిచారు. చేపల పెంపకం గురించి తెలుసుకోవడానికి నేను దాదాపు ఒక ఏడాది పాటు కర్ణాటక సహా పలు ప్రాంతాల్లో పర్యటించాను. చేపల సాగు గురించి పూర్తి సమాచారం, శిక్షణ పొందడం కోసం తుమకూరు, మాండ్య, విజయపుర, హైదరాబాద్, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని విజయవాడ సహా పలు ప్రాంతాలకు వెళ్లాను. ఆ తర్వాత ఎకరం భూమిలో నాలుగు చేపల చెరువులను నిర్మించాను. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని విజయవాడ నుంచి చేప పిల్లలను తెప్పించాను. అత్యంత క్రమబద్ధమైన పద్ధతిలో చేపలను పెంచాను. చేపల చెరువుల నిర్మాణం, చేప పిల్లల కొనుగోలు, వాటికి ఆహారం, మందుల ఖర్చులతో కలిపి ఈ సాగు కోసం రూ. 31 లక్షలు ఖర్చు చేశాను" అని యువరైతు రాజు హుద్దార తెలిపాడు.

'మరల్ చేపలకు మార్కెట్లో ఫుల్ డిమాండ్'
సాగు ప్రారంభించిన 8 నెలల్లోనే మొదటి విడత చేపలు అమ్మకానికి సిద్ధమయ్యాయని రాజు వెల్లడించాడు. మొదటి విడత చేపల అమ్మకం ద్వారా రూ. 25 లక్షలు, రెండో విడతలో రూ. 22 లక్షల ఆదాయం వచ్చిందని తెలిపాడు. ఇప్పుడు మూడో విడతలో మరింత ఎక్కువ లాభం వస్తుందని ఆశిస్తున్నామని చెప్పాడు. చేపల పెంపకంలో ఒక్కసారి పెట్టుబడి పెట్టి పైప్‌లైన్ వ్యవస్థ వంటి మౌలిక సదుపాయాలన్నింటినీ ఏర్పాటు చేసుకుంటే సరిపోతుందన్నాడు. ఆ తర్వాత చేప పిల్లలు, వాటికి ఆహారం, మందులు కొనడానికి మాత్రమే ఖర్చు అవుతుందని పేర్కొన్నాడు. చేపలకు ప్రతి రోజూ ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం వేళల్లో ఆహారం వేయాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశాడు. హైదరాబాద్‌కు చెందిన వ్యాపారులు స్వయంగా తమ వద్దకు వచ్చి చేపలను కొనుగోలు చేస్తారని చెప్పాడు. ముఖ్యంగా మరల్ రకం చేపలకు మార్కెట్లో భారీ డిమాండ్ ఉందన్నాడు.

"చేపల చెరువులోకి వదిలే నీటిని తప్పనిసరిగా పరీక్షించాలి. నీటి పీహెచ్ విలువ 7 శాతం, టీడీఎస్ స్థాయి 300-600 పీపీఎం, అమ్మోనియా స్థాయి 0.25 పీపీఎం మించకుండా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఈ పరీక్షలు పూర్తయ్యాక చేపల చెరువులోకి నీటిని వదలాలి. మొదటగా నీటిలో పొటాషియం పర్మాంగనేట్‌ను కలుపుతాం. ఆ తర్వాత చేప పిల్లలను చెరువులోకి వదులుతాం. సుమారు 5 అంగుళాల పరిమాణం ఉన్న చేపలకు మొదటగా విటమిన్ సీ మందును ఇస్తాం. చేప పిల్లల పరిమాణాన్ని బట్టి రోజుకు మూడు పూటలా అధిక ప్రోటీన్లు కలిగిన ఆహారాన్ని అందిస్తాం. వారానికి ఒకసారి నీటిలో మందులను పిచికారీ చేస్తాం. మేము ప్రతి 15 రోజులకొకసారి నీటిని మారుస్తాం. కొత్త నీటిని వదిలిన తర్వాత పోలో గార్డ్ మందుతో నీటిని శుద్ధి చేస్తాం. ఈ ప్రక్రియ అంతా నిరంతరాయంగా జరుగుతుంది. హైదరాబాద్‌లోని ముషీరాబాద్ వ్యాపారులు నేరుగా మా చెరువు వద్దకే వచ్చి చేపలను కొనుగోలు చేస్తారు. మార్కెట్ ధర, చేపల బరువు ఆధారంగా వారు ధరను నిర్ణయిస్తారు. కిలో చేపల ధర రూ. 250- 320 వరకు పలుకుతోంది" అని రాజు స్పష్టం చేశాడు.

చేపల్లో ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు, వైట్ డిసీజ్, నోటి ఫంగస్ వంటి వివిధ రకాల వ్యాధులు కనిపిస్తుంటాయని రాజు తెలిపాడు. ప్రతి వ్యాధికి తగిన మందులను తాము అందిస్తామని చెప్పాడు. ప్రతి నెలా చిన్న చేపల బరువును తూకం వేసి పరీక్షిస్తామని వెల్లడించాడు. చేపల పెరుగుదల కోసం తాము టర్బో ప్లస్ బూస్టర్‌ను ఇస్తామని వివరించాడు. చేపల్లో మరేదైనా ఆరోగ్య సమస్య తలెత్తితే మత్స్యశాఖ అధికారులు, చాలా ఏళ్లుగా చేపల పెంపకంలో అనుభవం ఉన్న ఇతర రైతుల నుంచి సలహాలు తీసుకుంటామన్నాడు.

సీసీటీవీ ఏర్పాటు
గద్దలు, ఇతర పక్షులు చేపల చెరువుల్లోకి రాకుండా నిరోధించడానికి నెట్స్‌ను ఏర్పాటు చేశాడు రాజు. అలాగే ఆ నాలుగు చెరువుల చుట్టూ ఒక రక్షణ గోడను కూడా నిర్మించాడు. ఒక్కో చేపల చెరువు కనీసం 8 అడుగుల లోతు ఉంటుంది. అందులో 5 అడుగుల మేర నీటిని నిల్వ చేస్తారు. భద్రతా దృష్ట్యా అక్కడ ఒక సీసీటీవీ కెమెరాను కూడా అమర్చారు.

తన కుమారుడు చేపల సాగులో సాధించిన విజయంపై రాజు తండ్రి శివలింగప్ప స్పందించాడు. తమకున్న నాలుగు ఎకరాల భూమిలో వ్యవసాయం చేసినా, పెద్దగా రాబడి వచ్చేది కాదని చెప్పాడు. కళాశాల విద్య పూర్తి చేసిన తర్వాత చేపల పెంపకం చేద్దామని తన కుమారుడు రాజు చెప్పాడని అన్నాడు. చేపల సాగులోకి దిగిన తర్వాత తమ జీవితం పూర్తిగా మారిపోయిందన్నాడు. ఇప్పుడు ఒక ఇల్లును కట్టుకుంటున్నామని వెల్లడించాడు. తాము చాలా సంతోషంగా జీవిస్తున్నామని రాజు తండ్రి శివలింగప్ప పేర్కొన్నాడు.

TAGGED:

KARNATAKA YOUNG FARMER FISH FARMING
PM MODI PRAISES KARNATAKA FARMER
FISH FARMING IN KARNATAKA
NARENDRA MODI MANN KI BAAT
FISH FARMING SUCCESS STORY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.