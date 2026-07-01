కేరళలో తొలి మహిళా 'మప్పిళ కొల్కళి' బృందం చరిత్ర- శతాబ్దాల నాటి సంప్రదాయానికి కొత్త రూపం
పురుషులకే పరిమితమైన మప్పిళ కొల్కళిలో తొలి మహిళా బృందం ప్రదర్శన- 32 నుంచి 64 ఏళ్ల మహిళల అద్భుత విన్యాసాలకు ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు- చరిత్రలో సృష్టించిన కేరళ మహిళలు
Published : July 1, 2026 at 2:49 AM IST
First Women Mappila Kolkali : సాంప్రదాయ కళలు కాలానుగుణంగా కొత్త రూపు సంతరించుకుంటుంటాయి. అయితే కొన్ని కళారూపాలు మాత్రం శతాబ్దాలుగా ఒకే వర్గానికే పరిమితమై ఉంటాయి. అలాంటి సంప్రదాయానికి కేరళకు చెందిన మహిళలు తెరదించారు. యుద్ధ జానపద కళగా గుర్తింపు పొందిన "మప్పిళ కొల్కళి"లో రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా మహిళల బృందం రంగప్రవేశం చేసి చరిత్ర సృష్టించింది. కోజికోడ్లోని అనకుళం సాంస్కృతిక కేంద్రంలో జరిగిన ఈ ప్రదర్శన ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. శతాబ్దాలుగా పురుషాధిక్యం ఉన్న ఈ కళలో మహిళలు తమ ప్రతిభను చాటడం కేరళ సాంస్కృతిక రంగంలో కొత్త మైలురాయిగా నిలిచింది.
ఈ మహిళా మప్పిళ కొల్కళి బృందంలో మొత్తం 27 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. వీరిలో 32 నుంచి 64 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల గృహిణులు, పదవీ విరమణ చేసిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉన్నారు. వయస్సును లెక్కచేయకుండా రెండు నెలలపాటు కఠినమైన శిక్షణ తీసుకున్న వీరు తొలి ప్రదర్శనలోనే తమ నైపుణ్యాన్ని చాటుకున్నారు. లయబద్ధమైన పాద విన్యాసాలు, కర్రలతో రక్షణాత్మక విన్యాసాలు, పోరాట భంగిమలు, వేగవంతమైన కదలికలు, వ్యూహాత్మక తప్పించుకునే ఎత్తుగడలతో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేశారు.
కోజికోడ్ కార్పొరేషన్ సహకారంతో కేరళ సాంస్కృతిక వ్యవహారాల శాఖ, స్థానిక స్వపరిపాలన శాఖలు సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న వజ్ర జూబ్లీ ఫెలోషిప్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ ప్రదర్శన నిర్వహించారు. ప్రఖ్యాత కోల్కలీ గురువులైన యాసిర్ కురిక్కల్, కోయ కప్పాడ్ల శిష్యుడు, 22 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న ఓలవన్నకు చెందిన ముహమ్మద్ జనీష్ గురుక్కల్ మార్గదర్శకత్వంలో, మహిళలకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చారు. శిక్షణ ప్రారంభ దశలో మహిళలు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని జనీష్ గురుక్కల్ తెలిపారు.
"ప్రారంభ దశలలో, పాల్గొన్నవారు జ్ఞాపకశక్తి లోపాలు, వయస్సు సంబంధిత శారీరక పరిమితులు, కీళ్ల నొప్పులు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులతో సహా అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు. సంక్లిష్టమైన పాద విన్యాసాలు, రక్షణాత్మక అడ్డుకోవడాలు, తప్పించుకునే కదలికలు, మార్పులను వారు నేర్చుకోగలరా అనే సందేహాలు తలెత్తాయి. అయితే, వారానికి రెండుసార్లు, రోజుకు రెండు గంటల పాటు క్రమశిక్షణతో కూడిన శిక్షణ ద్వారా, వారు అద్భుతమైన చురుకుదనాన్ని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని సాధించారు."
- ముహమ్మద్ జనీష్ గురుక్కల్
తల, కాళ్లకు స్వల్ప గాయాలు
అలాగే అభ్యాస సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు కర్రలు తగలడంతో చాలా మంది పాల్గొన్నవారికి తల, కాళ్లకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయని బృంద సభ్యురాలు షమీనా తెలిపారు. అయినప్పటికీ ఎవరూ వెనక్కి తగ్గలేదన్నారు. మొదట ఈ కళను నేర్చుకోగలమా అనే అనుమానం ఉన్నప్పటికీ, కఠోర సాధనతో తొలి ప్రదర్శనను విజయవంతంగా పూర్తి చేయడం జీవితంలో మరిచిపోలేని అనుభూతిని ఇచ్చిందని చెప్పారు.
ఈ బృందం వందనకాళి, వట్టక్కోల్, తెట్టిక్కోల్, ఇరుంతకాళి వంటి సాంప్రదాయ నృత్యరీతులతో కూడిన 30 నిమిషాల ప్రదర్శనను ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా మహిళలు, పిల్లలతో సహా పెద్ద సంఖ్యలో ప్రేక్షకులు ఈ ప్రదర్శనకు ఉత్సాహభరితమైన కరతాళధ్వనులు అందుకున్నారు. 34 ఏళ్ల ఉపాధ్యాయ వృత్తి నుంచి పదవీ విరమణ చేసిన తర్వాత ఈ బృందంలో చేరిన మరో సభ్యురాలు, ఇందిరా టీచర్, ఈ అనుభవం ఎంతో సంతృప్తినిచ్చిందని వర్ణించారు.
"సాంప్రదాయ సాంస్కృతిక కళలను నేర్చుకోవాలని, వాటిలో పాల్గొనాలని నేను ఎప్పటినుంచో కోరుకుంటున్నాను. జనీష్ గురుక్కల్ ఓపికతో కూడిన మార్గదర్శకత్వంలో, నేను అపారమైన ఆనందాన్ని, ఆధ్యాత్మిక సంతృప్తిని పొందాను. ఈ కళారూపాన్ని నేర్చుకుంటూ, ప్రదర్శిస్తూనే ఉంటానని ఆశిస్తున్నాను"
- ఇందిరా, రిటైర్డ్ ఉపాధ్యాయురాలు
మప్పిళ కొల్కళి అంటే ఏమిటి?
మప్పిళ కొల్కళి కేరళ మలబార్ ప్రాంతానికి చెందిన సాంప్రదాయ యుద్ధ జానపద కళ. దీనికి కేరళ ప్రాచీన యుద్ధ విద్య "కలరిపయట్టు"లోని 'కోల్తారి' విభాగంతో సన్నిహిత సంబంధం ఉంది. కర్రలతో చేసే పోరాట విన్యాసాలు, వేగవంతమైన పాద కదలికలు, రక్షణాత్మక భంగిమలు ఈ కళకు ప్రత్యేక ఆకర్షణ. సంప్రదాయం ప్రకారం 19వ శతాబ్దంలో కన్నూర్లో జరిగిన అరక్కల్ అలీ రాజా పట్టాభిషేకం సందర్భంగా ఈ కళకు ప్రస్తుత రూపాన్ని కలరి నిపుణుడు పైతల్ మారక్కన్ రూపొందించినట్లు చరిత్ర చెబుతోంది.
ఈ కళారూపంలో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇందులో ఎలాంటి సంగీత వాయిద్యాలను ఉపయోగించరు. కళాకారులే స్వయంగా సాంప్రదాయ మప్పిళ పాటలను ఆలపిస్తూ, వాటికి అనుగుణంగా కర్రల విన్యాసాలు ప్రదర్శిస్తారు. ప్రదర్శన ప్రారంభంలో అల్లా, ప్రవక్త ముహమ్మద్, సూఫీ సాధువులను స్తుతించే భక్తిగీతాలను ఆలపించడం ఆనవాయితీ. ఈ కళను కేవలం పురుషులు మాత్రమే ప్రదర్శిస్తారు. తెల్లటి ముండు, బనియన్, నడుము పట్టీ, తలపాగా ధరించి ఈ కళను ప్రదర్శించడం ఎన్నో సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతోంది.
అయితే కోజికోడ్ మహిళల బృందం తొలి ప్రదర్శనతో ఆ సంప్రదాయానికి కొత్త రూపం లభించింది. వెయ్యి సంవత్సరాలకు పైగా చరిత్ర కలిగిన పయ్యన్నూర్ కొల్కళిలో మహిళలు ఇప్పటికే పాల్గొంటున్నప్పటికీ, మప్పిళ కొల్కళిలో మహిళలు రంగప్రవేశం చేయడం ఇదే తొలిసారి. దీంతో ఈ ప్రదర్శన కేరళ సాంస్కృతిక చరిత్రలో ఒక ప్రత్యేక ఘట్టంగా నిలిచింది. సంప్రదాయాన్ని కాపాడుతూనే మహిళలకు కొత్త అవకాశాలు కల్పించవచ్చని ఈ మహిళా బృందం నిరూపించింది. వారి కృషి, పట్టుదల రానున్న తరాలకు స్ఫూర్తిగా నిలవనుంది.
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