నో వెయిటింగ్ లిస్ట్- వందేభారత్ స్లీపర్ ఛార్జీలు ఖరారు - ఇంతకీ ఎంతంటే?
కోల్కతా– గువాహటి మధ్య త్వరలో పరుగులు పెట్టనున్న వందేభారత్ స్లీపర్ రైలు- ఛార్జీలు, బుకింగ్ నిబంధనలను అధికారికంగా నోటిఫై చేసిన రైల్వే శాఖ- ఆ వివరాలు ఇవే!
Published : January 12, 2026 at 2:41 PM IST
Vande Bharat Sleeper Fare Structure : ఎప్పుడెప్పుడా అని ప్రయాణికులు ఎదురుచూస్తున్న వందేభారత్ స్లీపర్ రైలు పట్టాలెక్కేందుకు సిద్ధమైంది. అత్యాధునిక సాంకేతికత, సౌకర్యాలతో రూపొందిన ఆ రైలు దూర ప్రయాణాలను మరింత సులభం చేయనుంది. తొలి దశలో కోల్కతా– గువాహటి మధ్య వందేభారత్ స్లీపర్ పరుగులు పెట్టనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రైలుకు సంబంధించిన ఛార్జీలు, టికెట్ బుకింగ్ నిబంధనలను రైల్వే శాఖ తాజాగా నోటిఫై చేసింది.
ఛార్జీల వివరాలు
వందేభారత్ స్లీపర్ రైలులో కనీస ఛార్జీ రూ.960 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. 400 కిలోమీటర్ల వరకు 3ఏసీ ప్రయాణానికి ఈ కనీస ఛార్జీ వర్తిస్తుంది. అంటే ప్రయాణికుడు 400 కిలోమీటర్ల కంటే తక్కువ దూరానికి టికెట్ బుక్ చేసుకున్నా రూ.960 చెల్లించాల్సిందే. కిలోమీటర్ వారీగా ఛార్జీలను పరిశీలిస్తే!
- 3 ఏసీకి కిలోమీటరుకు రూ.2.4 చొప్పున కనీసం రూ.960
- 2 ఏసీకి కిలోమీటరుకు రూ.3.1 చొప్పున కనీసం రూ.1,240
- 1 ఏసీకి కిలోమీటరుకు రూ.3.8 చొప్పున కనీసం రూ.1,520
ప్రయాణ దూరాన్ని బట్టి ఛార్జీలు పెరుగుతాయి. గరిష్ఠంగా 3,500 కిలోమీటర్ల ప్రయాణానికి 1ఏసీ ఛార్జీని రూ.13,300గా రైల్వే అధికారులు నిర్ణయించారు.
🚄 Vande Bharat Sleeper Train— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 11, 2026
A symbol of Bharat’s progress and self-reliance.
🧵👇🏻 pic.twitter.com/OoYhHXXI0P
నో RAC- కన్ఫమ్ అయితేనే ప్రయాణం
ఈ రైలులో ప్రయాణానికి కేవలం కన్ఫమ్ టికెట్ ఉన్న వారికే అనుమతి ఉంటుంది. ఆర్ఏసీ (RAC) సదుపాయం ఇందులో లేదు. వెయిటింగ్ లిస్ట్ లేదా పాక్షికంగా కన్ఫామ్ అయిన టికెట్లతో ప్రయాణించేందుకు అవకాశం ఉండదు. అడ్వాన్స్ రిజర్వేషన్ పీరియడ్ 60 రోజుల ముందు నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. ఈ కాలంలోనే అన్ని బెర్తులు బుకింగ్కు అందుబాటులో ఉంటాయి. మహిళలు, దివ్యాంగులు, సీనియర్ సిటిజన్లకు ప్రత్యేక కోటా ఉంటుంది. అయితే ఇతర ప్రత్యేక కోటాలకు అవకాశం ఉండదని రైల్వే శాఖ స్పష్టం చేసింది.
డిజిటల్ టికెట్లు, వెంటనే రిఫండ్!
వందేభారత్ స్లీపర్ రైలుకు టికెట్లు పూర్తిగా డిజిటల్ రూపంలోనే బుక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. టికెట్ క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే 24 గంటల్లోనే రిఫండ్ ఖాతాలో జమ అవుతుంది. 45 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలకు, 60 ఏళ్లు పైబడిన పురుషులకు సీట్ల లభ్యతను బట్టి లోయర్ బెర్తులను సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా కేటాయిస్తుంది. దీంతో వృద్ధులు, మహిళలకు ప్రయాణం మరింత సౌకర్యవంతంగా మారనుంది.
Middle & low-income families की next-generation सवारी…— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 3, 2026
🚆Vande Bharat Sleeper pic.twitter.com/kTDXxW2k85
అత్యాధునిక ఫీచర్లు
వందేభారత్ స్లీపర్ రైలు పూర్తిగా ఎయిర్ కండీషన్తో కూడిన 3ఏసీ, 2ఏసీ, 1ఏసీ బోగీలతో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ రైలు గరిష్ఠంగా గంటకు 180 కిలోమీటర్ల వేగంతో పరుగులు తీసేలా డిజైన్ చేశారు. అయితే ట్రాక్ సామర్థ్యాన్ని బట్టి సాధారణంగా గంటకు 130 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడిపే అవకాశం ఉంది.
ప్రయాణికుల భద్రత, సౌకర్యాల కోసం ఆటోమేటిక్ స్లయిడింగ్ డోర్లు, ఆధునిక టాయిలెట్లు, వ్యక్తిగత రీడింగ్ లైట్లు, మొబైల్ మరియు ఇతర పరికరాలకు ఛార్జింగ్ పాయింట్లు ఏర్పాటు చేశారు. బోగీల్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు, ప్రమాదాల నివారణకు అధునాతన భద్రతా వ్యవస్థలు కూడా అమర్చారు.
దూర ప్రయాణాలకు కొత్త అనుభవం
సాధారణ స్లీపర్ రైళ్లతో పోలిస్తే వేగం, సౌకర్యాలు, భద్రత పరంగా వందేభారత్ స్లీపర్ ప్రత్యేకంగా నిలవనుంది. ముఖ్యంగా కోల్కతా– గువాహటి వంటి దీర్ఘదూర మార్గాల్లో ప్రయాణించే వారికి ఇది కొత్త అనుభవాన్ని అందించనుంది. త్వరలో ఇతర మార్గాల్లోనూ ఈ రైళ్లను ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉందని రైల్వే వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభం
గుహవటి నుంచి కోల్కతా వెళ్లే వందే భారత్ స్లీపర్ రైలును త్వరలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించబోతున్నారని ఇటీవల కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ తెలిపారు. మరికొద్ది రోజుల్లో అందుకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ ఖరారవుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. జనవరి 18 లేదా 19 తేదీల్లో ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించే అవకాశాలున్నాయని అశ్వినీ వైష్ణవ్ వెల్లడించారు.
भारत की प्रगति, आत्मनिर्भरता और आधुनिक सोच का प्रतीक!🚄— Ministry of Railways (@RailMinIndia) January 8, 2026
देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 180 किमी/घंटे की रफ्तार, आधुनिक सुविधाओं और उन्नत सुरक्षा तकनीक के साथ कोलकाता–गुवाहाटी के बीच संचालित होगी।#VandeBharatSleeper pic.twitter.com/xjpWTOEQ5w
వందేభారత్ రైళ్లు కొత్తతరం భారతీయ రైల్వేకి పునాది వేస్తున్నాయ్ : ప్రధాని మోదీ
'వందేభారత్లో సేఫ్టీ ఫీచర్స్ చాలా స్ట్రాంగ్- తయారీ అప్పుడే కవచ్ సిస్టమ్'