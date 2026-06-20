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ప్రపంచ వేదికపై భారత్​కు మరో గౌరవం- తొలిసారిగా FATF ఉపాధ్యక్ష పదవికి ఎన్నిక

ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఉపాధ్యక్ష పదవికి భారత అధికారిగా వివేక్ అగర్వాల్ నియామకం

FATF Vice President
Vivek Aggarwal, Secretary, Ministry of Culture, Government of India (X@MinOfCultureGoI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 20, 2026 at 10:13 AM IST

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FATF Vice President : ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనీలాండరింగ్, ఉగ్రవాదానికి ఆర్థిక సహాయం వంటి అక్రమ కార్యకలాపాలను అరికట్టేందుకు ప్రమాణాలు రూపొందించే ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ (ఎఫ్​ఏటీఎఫ్​)లో భారత్‌ మరో కీలక మైలురాయిని చేరుకుంది. ఎఫ్​ఏటీఎఫ్​ ఉపాధ్యక్ష పదవికి భారత సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి వివేక్ అగర్వాల్‌ను నియమించారు. ఈ నిర్ణయం పారిస్‌లో జరిగిన ఎఫ్​ఏటీఎఫ్​ ప్లీనరీ సమావేశం ముగింపు సందర్భంగా వెలువడింది. ఎఫ్​ఏటీఎఫ్​ ఏర్పాటైనప్పటి నుంచి ఉపాధ్యక్ష పదవిని చేపట్టనున్న తొలి భారతీయుడిగా ఆయన నిలిచారు.

భారత్‌ 2010 నుంచి ఎఫ్​ఏటీఎఫ్​ సభ్యదేశంగా కొనసాగుతోంది. గత కొన్నేళ్లుగా అక్రమ ఆర్థిక లావాదేవీల నియంత్రణ, ఉగ్రవాద నిధుల ప్రవాహాన్ని అడ్డుకునే చర్యల్లో భారత్‌ చూపుతున్న చురుకుదనానికి ఈ నియామకం నిదర్శనంగా భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉపాధ్యక్షుడిగా ఉన్న బ్రిటన్‌కు చెందిన గైల్స్ థామ్సన్ పదవీకాలం ముగియనుండగా, ఆయన స్థానంలో వివేక్ అగర్వాల్ బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. జూలై 2026 నుంచి జూన్ 2027 వరకు ఆయన ఎఫ్​ఏటీఎఫ్​ ఉపాధ్యక్షుడిగా వ్యవహరిస్తారు. ఎఫ్​ఏటీఎఫ్​ అధ్యక్షుడికి సహకరిస్తూ సంస్థ కార్యకలాపాల నిర్వహణ, విధాన నిర్ణయాల్లో ఉపాధ్యక్షుడి పాత్ర కీలకంగా ఉంటుంది. సభ్యదేశాల మధ్య సమన్వయం, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక భద్రతకు సంబంధించిన అంశాల్లో కూడా ఉపాధ్యక్షుడు చురుకుగా వ్యవహరిస్తారు.

వివేక్ అగర్వాల్‌కు విస్తృత అనుభవం
మధ్యప్రదేశ్‌ కేడర్‌కు చెందిన 1994 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి అయిన వివేక్ అగర్వాల్‌కు ఆర్థిక నేరాల నియంత్రణ రంగంలో విశేష అనుభవం ఉంది. గతంలో భారత ఎఫ్​ఏటీఎఫ్​ ప్రతినిధి బృందానికి నాయకత్వం వహించిన ఆయన, ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్-ఇండియా (FIU-IND) డైరెక్టర్‌గా కూడా సేవలందించారు. 2024లో విడుదలైన ఎఫ్​ఏటీఎఫ్​ పరస్పర మూల్యాంకన నివేదిక సమయంలో ఆయన కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖలో అదనపు కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. అదే సమయంలో FIU-IND డైరెక్టర్ బాధ్యతలను కూడా నిర్వహించారు. అంతర్జాతీయ ఆర్థిక నేరాల నియంత్రణ వ్యవస్థపై ఆయనకు ఉన్న అవగాహన, అనుభవం ఈ పదవికి ఎంపిక కావడంలో కీలక పాత్ర పోషించినట్లు భావిస్తున్నారు.

భారత్‌కు దక్కిన విశ్వాసానికి నిదర్శనం
వివేక్ అగర్వాల్ నియామకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం, విదేశాంగ శాఖ, ఆర్థిక శాఖలు స్వాగతించాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 200కు పైగా దేశాలు, సంస్థలు భాగస్వాములుగా ఉన్న ఎఫ్​ఏటీఎఫ్​ నెట్‌వర్క్‌లో భారత్‌పై ఉన్న విశ్వాసానికి ఇది నిదర్శనమని పేర్కొన్నాయి. డిజిటల్ చెల్లింపులు, వర్చువల్ ఆస్తులు, క్రిప్టోకరెన్సీల వంటి కొత్త ఆర్థిక సవాళ్లపై ప్రపంచ విధానాల రూపకల్పనలో భారత్‌ చురుకైన పాత్ర పోషిస్తోందని కేంద్ర వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింత పారదర్శకంగా, భద్రంగా మార్చేందుకు భారత్‌ చేస్తున్న కృషికి ఈ నియామకం గుర్తింపుగా నిలిచిందని అభిప్రాయపడ్డాయి.

ఉగ్రవాదానికి జీరో టాలరెన్స్ విధానానికి బలం
విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ ఈ పరిణామాన్ని భారత్‌కు లభించిన పెద్ద విజయంగా అభివర్ణించారు. ఉగ్రవాదానికి ఆర్థిక సహాయం అందించే నెట్‌వర్క్‌లను ఛేదించడం, అక్రమ నిధుల ప్రవాహాన్ని అడ్డుకోవడం విషయంలో భారత్‌ పాటిస్తున్న 'జీరో టాలరెన్స్' విధానానికి ఈ బాధ్యత మరింత బలం చేకూరుస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు నిధులు సమకూర్చే మార్గాలను గుర్తించడం, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సమన్వయ చర్యలు చేపట్టడం వంటి అంశాల్లో భారత్‌ మరింత ప్రభావవంతమైన పాత్ర పోషించే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

ఉపాధ్యక్ష పదవి భారత్‌కు దక్కడం గర్వకారణం : వివేక్ అగర్వాల్
ఈ నియామకంపై స్పందించిన వివేక్ అగర్వాల్, ఇది వ్యక్తిగతంగా తనకు దక్కిన గౌరవం మాత్రమే కాకుండా భారతదేశం నిర్మించిన బలమైన మనీలాండరింగ్ నిరోధక, ఉగ్రవాద నిధుల నియంత్రణ వ్యవస్థకు లభించిన గుర్తింపని అన్నారు. అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థను సురక్షితంగా, సమగ్రంగా, మరింత బలోపేతంగా ఉంచేందుకు ఎఫ్​ఏటీఎఫ్​ సభ్యదేశాలతో కలిసి పనిచేయడానికి తాను ఎదురుచూస్తున్నానని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను అక్రమ ఆర్థిక కార్యకలాపాల నుంచి రక్షించడం తమ ప్రధాన లక్ష్యమని తెలిపారు.

2024 ఎఫ్​ఏటీఎఫ్​ నివేదికలో భారత్‌కు ప్రశంసలు
గత ఏడాది విడుదలైన ఎఫ్​ఏటీఎఫ్​ పరస్పర మూల్యాంకన నివేదికలో కూడా భారత్‌కు ప్రశంసలు లభించాయి. అక్రమ ఆర్థిక లావాదేవీలు, ఉగ్రవాద నిధుల నియంత్రణకు సంబంధించి దేశంలో అమలవుతున్న వ్యవస్థ సమర్థవంతంగా పనిచేస్తోందని ఎఫ్​ఏటీఎఫ్​ పేర్కొంది. మనీలాండరింగ్, టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్ నిరోధక వ్యవస్థల అమలులో భారత్‌ మంచి ఫలితాలు సాధించిందని నివేదిక స్పష్టం చేసింది. తాజాగా ఉపాధ్యక్ష పదవి దక్కడం ద్వారా అంతర్జాతీయ ఆర్థిక భద్రతా వ్యవస్థలో భారత్‌ ప్రభావం మరింత పెరిగింది.

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