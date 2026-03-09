ETV Bharat / bharat

తొలిసారిగా సీఈసీపై అభిశంసన తీర్మానం? నోటీసు రెడీ చేసిన విపక్షాలు- ఈ వారంలోనే సమర్పించే ఛాన్స్!

సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్‌‌పై అభిశంసన తీర్మానం- సీఈసీ పదవి విలువను తగ్గించేలా వ్యవహరించడమే కారణం!

CEC Gyanesh Kumar
CEC Gyanesh Kumar (Source : ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 9, 2026 at 5:55 PM IST

1 Min Read
CEC Gyanesh Kumar : మన దేశంలోనే తొలిసారిగా భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్‌‌పై అభిశంసన తీర్మానాన్ని ప్రవేశ పెట్టేందుకు విపక్ష పార్టీలు రెడీ అవుతున్నాయి. ఇందుకు సంబంధించిన నోటీసు ముసాయిదా ఇప్పటికే సిద్ధమైందని, దీన్ని ఈ వారంలోనే లోక్‌సభ స్పీకర్ లేదా రాజ్యసభ ఛైర్మన్‌కు సమర్పించే అవకాశం ఉందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. అభిశంసన నోటీసు తయారీ ప్రక్రియలో భాగమైన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) పార్టీ సీనియర్ ఎంపీ ఒకరు ఈ వివరాలను తెలిపారంటూ పీటీఐ వార్తాసంస్థ సోమవారం ఒక కథనాన్ని ప్రచురించింది.

సీఈసీ పదవి నుంచి జ్ఞానేశ్‌ను తొలగించాలనే డిమాండ్‌తో కూడిన అభిశంసన తీర్మానం విషయంలో విపక్షాలన్నీ 100 శాతం కలిసికట్టుగా పనిచేస్తున్నాయని ఆ ఎంపీ తెలిపారు. భావసారూప్య పార్టీలన్నీ కలిసి సీఈసీ అభిశంసన నోటీసు, ఇతర ప్రణాళికలన్నీ సిద్ధం చేశాయని ఆయన చెప్పారు. పార్లమెంటు ఉభయ సభల్లో ఈ నోటీసును ప్రవేశ పెట్టే విషయంలోనూ ఒక జట్టులా పనిచేయాలని విపక్షాలు నిర్ణయించాయని టీఎంసీ ఎంపీ వెల్లడించారు. సీఈసీ అనే గొప్ప పదవి విలువను తగ్గించేలా జ్ఞానేశ్ కుమార్‌‌ వ్యవహరించారని ఆయన ఆరోపించారు. ఇక ఈ అభిశంసన నోటీసుకు పార్లమెంటులో మద్దతు అందిస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. విపక్ష ఇండియా కూటమిలోని ఇతర పార్టీలూ ఇందుకు సిద్ధంగానే ఉన్నట్లు సమాచారం.

