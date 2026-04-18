ఆ గ్రామంలో మొట్టమొదటి సారిగా రేషన్​ బియ్యం పంపణీ- ఇకపై 45 కి.మీ నడవాల్సిన పని తప్పినట్లే!

జిల్లా యంత్రాంగం చొరవతో గ్రామంలోకి రేషన్​- ట్రాక్టర్​ సాయంతో గ్రామంలోనే మొదటి రేషన్​ పంపిణీ- హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న గ్రామస్థులు

Published : April 18, 2026 at 5:21 PM IST

First Ration Distribution : ఆ ఊరిలో మొట్టమొదటి సారిగా రేషన్​ బియ్యం పంపణీ జరుగుతోంది. అవును ఇప్పటి వరకు అక్కడ రేషన్​ పంపిణీనే జరగలేదు. అందుకే అక్కడి గ్రామస్థులంతా రేషన్​ తెచ్చుకోవాలంటే దాదాపు 45 కిలోమీటర్లు కాలి నడకన వెళ్లి, కావాల్సినవి తెచ్చుకునే వారు. అంతేకాకుండా ఆ బియ్యం మూటను తలపై పెట్టుకుని అతి కష్టంమీద తిరిగి తమ గ్రామానికి వెళ్లేవారు. అసలు ఎక్కడ ఉంది ఆ ఊరు? ఎందుకు ఇప్పటి వరకు అక్కడ రేషన్​ పంపిణీ చేయలేదు? అనేది కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని నారాయణపుర్ జిల్లాలో అబుజ్‌మద్(ఓర్చా) బ్లాక్‌లోని హితుల్ గ్రామంలో మొట్టమొదటిసారిగా రేషన్ పంపిణీ చేశారు. హితుల్ అనేది ఓర్చా బ్లాక్‌లోని థుల్​థులీ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోకి వచ్చే ఒక కుగ్రామం. నక్సలైట్ల ప్రదేశంగా పేరు పొందిన ఆ ఊరిలో, ఇక్కడి జిల్లా యంత్రాంగం చేపట్టిన ఒక ప్రత్యేక చొరవతో, రేషన్ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.

ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ (పీడీఎస్) కింద, గ్రామస్థులకు వారి సొంత గ్రామంలోనే రేషన్ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని అధికారులు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. అంతకు ముందు వరకు హితుల్ గ్రామ నివాసులు తమ రేషన్ తీసుకోవడానికి ఓర్చా గ్రామం వరకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది. అది వారి గ్రామం నుంచి సుమారు 45 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. అక్కడి ప్రజలు అత్యంత కఠినంగా ఉండే ఆ మార్గంలో కాలి నడకన ప్రయాణం చేసి, బియ్యం మూటను తలపై పెట్టుకుని తిరిగి తమ ఊరికి వచ్చేవారు. ఈ సుదీర్ఘమైన, కష్టతరమైన ప్రయాణం మహిళలకు, వృద్ధులకు, ముఖ్యంగా దివ్యాంగులకు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉండేది.

అంతేకాకుండా అక్కడి ప్రతికూల వాతావరణం, కఠినమైన భూభాగం కారణంగా, గ్రామస్థులు తరచుగా తమ రేషన్‌ను సమయానికి అందుకోలేకపోయేవారు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ చొరవ కారణంగా గ్రామం అంతటా ఆనందోత్సాహాలు వెల్లివిరిశాయి. గ్రామస్థులంతా తమకు రేషన్​ అందించినందుకు పరిపాలనా యంత్రాంగానికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతను తెలియజేశారు. రేషన్​ కోసం తాము సుదూర ప్రయాణాలు చేయాల్సిన అవసరం నుంచి విముక్తి పొందడమే కాకుండా, విలువైన సమయం, శారీరక శ్రమ, డబ్బును కూడా ఆదా చేసుకుంటున్నామని గ్రామస్థులు పేర్కొన్నారు.

ఈ రేషన్​లో బియ్యంతో పాటు మిగిలిన ఆహార ధాన్యాలను కూడా ఒక ట్రాక్టర్​ ద్వారా అందిస్తున్నందుకు గ్రామంలోని ప్రజలంతా హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ రేషన్​లో బియ్యం, నెయ్యి, ఉప్పు, పంచదార, శనగలు వంటి వాటిని పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమం ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో ఉపయోగపడనుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ వర్షాలు ప్రారంభమైతే థుల్​థులీ నుంచి ఓర్చా వెళ్లే మార్గం చాలా దారుణమైన స్థితిలో ఉంటుంది.

హితుల్​ వంటి మారుమూల ప్రాంతాలకు ట్రాక్టర్లను ఉపయోగించి ఆహార ధాన్యాలను రవాణా చేశారని జిల్లా ఆహార అధికారి అలావుద్దీన్ ఖాన్ వివరించారు. ఈ కొత్త కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇప్పుడు రేషన్ క్రమం తప్పకుండా గ్రామస్థులకు అందుతుందని, దీనివల్ల హితుల్‌లో ఉన్న 271 మంది రేషన్ కార్డుదారులకు నేరుగా ప్రయోజనం చేకూరుతోందని అధికారి అన్నారు.

అబుజ్‌మద్ ప్రాంతంలోని హితుల్ గ్రామంలో ప్రారంభించిన ఈ కార్యక్రమం, పరిపాలనా యంత్రాంగం సున్నితత్వానికి, అచంచలమైన నిబద్ధతకు నిదర్శనంగా నిలుస్తుందని స్థానికులు భావిస్తున్నారు. ఇకపై అక్కడి ప్రజలు 45 కిలోమీటర్లు నడవాలనే తప్పనిసరి పరిస్థితి నుంచి విముక్తి లభించడంతో పాటు వారి జీవితాల్లో గణనీయమైన సానుకూల మార్పు చోటుచేసుకుంటుందని చెప్పారు.

RATION DISTRIBUTION IN HITUL
RATION DISTRIBUTION IN ABUJHMAD
HITUL VILLAGE OF ABUJHMAD
अबूझमाड़ में चावल उत्सव
