'బ్రహ్మోస్'కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ డిమాండ్- 2027-28 నాటికి 'నెక్స్ట్ జనరేషన్' సిద్ధం!
'ఆపరేషన్ సిందూర్' సమయంలో యుద్ధరంగంలో తిరుగులేని సత్తా చాటిన తర్వాత ప్రపంచ దేశాల నుంచి బ్రహ్మోస్కు భారీ డిమాండ్ ఏర్పడిందని బ్రహ్మోస్ ఏరోస్పేస్ ఎండీ, సీఈఓ డాక్టర్ జైతీర్థ్ జోషి తెలిపారు.
Published : October 22, 2026 at 8:08 PM IST
Brahmos NG Missile Range : భారత్ సైనిక ఎగుమతుల్లో 'బ్రహ్మోస్' సూపర్సోనిక్ క్రూయిజ్ క్షిపణి అగ్రభాగాన నిలుస్తోందని బ్రహ్మోస్ ఏరోస్పేస్ ఎండీ, సీఈఓ డాక్టర్ జైతీర్థ్ జోషి వెల్లడించారు. 'ఆపరేషన్ సిందూర్' సమయంలో యుద్ధరంగంలో తిరుగులేని సత్తా చాటిన తర్వాత ప్రపంచ దేశాల నుంచి బ్రహ్మోస్కు భారీ డిమాండ్ ఏర్పడిందని ఆయన తెలిపారు. భవిష్యత్తులో 1,500 కిలోమీటర్ల దూరంలోని లక్ష్యాలను ఛేదించేలా బ్రహ్మోస్ పరిధిని విస్తరిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. 2022లో ఫిలిప్పీన్స్తో కుదిరిన తొలి చారిత్రక ఒప్పందంతో మొదలైన ప్రస్థానం ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత మరింత వేగం పుంజుకుందని బ్రహ్మోస్ సీఈఓ డాక్టర్ జైతీర్థ్ జోషి తెలిపారు. ఈ ఏడాది ఆగ్నేయాసియాలోని మరో రెండు దేశాలు ఇండోనేషియా, వియత్నాంలతోనూ ఒప్పందాలు కుదిరాయని, వీటితో బ్రహ్మోస్ ఎగుమతులు 600 మిలియన్ డాలర్లు దాటనున్నాయని వెల్లడించారు.
2027-28 నాటికి 'బ్రహ్మోస్ నెక్స్ట్ జనరేషన్' తొలి నమూనా సిద్ధం
భవిష్యత్ ప్రాజెక్టుల్లో భాగంగా భారత్కు చెందిన DRDO, రష్యా సంస్థ సంయుక్తంగా 'బ్రహ్మోస్-నెక్స్ట్ జనరేషన్ క్షిపణిని అభివృద్ధి చేస్తున్నాయి. పరిమాణంలో చిన్నదిగా, తక్కువ బరువుతో, శత్రు రాడార్లకు చిక్కకుండా ఉండే ఈ అధునాతన క్షిపణి తొలి నమూనా 2027-28 నాటికి సిద్ధమవుతుందని జోషి వెల్లడించారు. ఇది భారత వైమానిక దళ స్ట్రైక్ సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచనుంది. దీంతోపాటు తొలుత 290 కిలోమీటర్లుగా ఉన్న బ్రహ్మోస్ పరిధిని భవిష్యత్తులో 1,500 కిలోమీటర్లకు పెంచే బృహత్తర ప్రాజెక్టు కూడా ప్రణాళికా దశలో ఉందని తెలిపారు.
"ప్రపంచం ఎల్లప్పుడూ బ్రహ్మోస్ను ఆశ్చర్యంతో, అద్భుతంతో చూస్తూ వచ్చింది. 'ఆపరేషన్ సిందూర్' తర్వాత బ్రహ్మోస్ క్షిపణి నేటి సంక్లిష్టమైన, అధిక తీవ్రత గల యుద్ధానికి ఒక అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన, శక్తివంతమైన వ్యవస్థ అని నిరూపించుకుంది. భారతదేశపు సాటిలేని 'ఫస్ట్ స్ట్రైక్' ఆయుధంగా, బ్రహ్మోస్ తన సామర్థ్యంలో అత్యంత ప్రాణాంతకమైన ఆయుధంగా తన శక్తిని, ఆధిపత్యాన్ని చూపించింది. మేము 2027 లేదా 2028 నాటికి బ్రహ్మోస్-నెక్స్ట్ జనరేషన్ క్షిపణి మొదటి నమూనాను అభివృద్ధి చేయాలని ఆశిస్తున్నాం. ఈ కొత్త వ్యవస్థలో స్వదేశీ పరిజ్ఞానం అధికంగా ఉండటంతో పాటు అనేక కొత్త సాంకేతికతలు ఉంటాయి. కాబట్టి, మేము విస్తృతమైన పరిశోధన, అభివృద్ధి (R&D) పనులను చేపట్టాల్సి ఉంది. మేము మా ప్రణాళికలను రూపొందించుకుని ఆ దిశగా స్థిరంగా ముందుకు సాగుతున్నాం. ప్రస్తుతానికి ఇది అభివృద్ధి దశలో ఉంది. మేము దశలవారీగా దీని సామర్థ్య విస్తరణ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాం. భూమి, సముద్రం, గాలి నుంచి నిర్వహించిన పరీక్షల్లో ఈ క్షిపణి తన ప్రారంభ 290 కిలోమీటర్ల స్ట్రైక్ పరిధిని అధిగమించి, తన సుదూర సామర్థ్యాలను మెరుగుపరుచుకుంది. 1,500 కిలోమీటర్ల రేంజ్ అనేది మా భవిష్యత్ రోడ్మ్యాప్లో ఒక భాగం. క్షిపణి వ్యవస్థలో మరింత ఆధునీకరణ కోసం మా జాయింట్ వెంచర్ భాగస్వామితో చర్చలు జరుపుతున్నాం" అని డాక్టర్ జోషి అన్నారు.
హైదరాబాద్, నాగ్పూర్, పిలానీ, లక్నో యూనిట్లలో పూర్తిస్థాయి ఉత్పత్తి
మరోవైపు పెరుగుతున్న డిమాండ్కు అనుగుణంగా సరఫరా వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తున్నట్లు జైతీర్థ్ జోషి చెప్పారు. భారత సాయుధ బలగాల ఆర్డర్లను పూర్తి చేసేందుకు హైదరాబాద్, నాగ్పూర్, పిలానీతో పాటు కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన లఖ్నవూలో ఉత్పత్తి కేంద్రాలు పూర్తిస్థాయిలో పనిచేస్తున్నాయని తెలిపారు. నాణ్యత, ధరల్లో పోటీతత్వం పెంచేందుకు ప్రతి విభాగంలోనూ పారిశ్రామిక భాగస్వాముల సంఖ్యను 1-2 నుంచి 45కు పెంచుతున్నట్లు వివరించారు.
'ఆపరేషన్ సిందూర్'తో యుద్ధరంగంలో సత్తా చాటిన బ్రహ్మోస్
ఆత్మనిర్భర్ భారత్ శక్తికి, కచ్చితత్వానికి, ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా బ్రహ్మోస్ క్షిపణి నిలుస్తోంది. 2025 మే నెలలో జరిగిన 'ఆపరేషన్ సిందూర్'లో భారత సాయుధ బలగాలు తొలిసారిగా ఈ క్షిపణిని ప్రత్యక్ష యుద్ధంలో ప్రయోగించాయి. పాకిస్థాన్లోని నూర్ ఖాన్ వంటి కీలక వైమానిక స్థావరాలను అత్యంత కచ్చితత్వంతో ధ్వంసం చేసి బ్రహ్మోస్ తన సత్తాను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పింది. ప్రస్తుతం భారత రక్షణ రంగ ఎగుమతులు 62.7 శాతం వార్షిక వృద్ధితో 38 వేల 400 కోట్ల రూపాయలకు చేరుకోగా అందులో బ్రహ్మోస్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
భారత యుద్ధ నౌకల కోసం బ్రహ్మోస్ ఫైర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, లాంచర్ల కొనుగోలుకు రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ అక్టోబర్ 6న బ్రహ్మోస్ ఏరోస్పేస్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. కనీసం 68 శాతం స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపొందే ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా దేశీయ పరిశ్రమలు, ఎంఎస్ఎంఈలకు భారీ ప్రోత్సాహం లభించనుంది.
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