ఆయుధాలు, యూనిఫామ్‌లు, తుపాకీలు- తొలి పోలీస్ మ్యూజియం ఏర్పాటు- ఫుల్ డిటైల్స్ కోసం క్యూఆర్ కోడ్స్!

సందర్శకులకు మరింత సమాచారాన్ని అందించేందుకు ప్రదర్శించిన వస్తువుల దగ్గర క్యూఆర్ ఏర్పాటు- ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ పోలీసుల గొప్ప చరిత్రను ఒకే ప్రదేశానికి తీసుకురావడమే దీని ఉద్దేశమన్న మ్యూజియం అధికారులు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 17, 2026 at 7:35 AM IST

Police Antiques In The Museum: ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ పోలీసులు వారి చరిత్రను ఒకే చోటికి తీసుకొచ్చేలా వారణాసిలో రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటి పోలీస్ మ్యూజియాన్ని ప్రారంభించారు. నగరంలోని పోలీస్ లైన్స్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఆ మ్యూజియంలో పోలీసులు ఉపయోగించిన పాత తుపాకీలు, అత్యాధునిక ఆయుధాలు, వివిధ కాలాల నాటి పోలీసు యూనిఫామ్‌లు, నేర చరిత్రకు సంబంధించిన వస్తువులు, దర్యాప్తు చేసే సమయంలో ఉపయోగించిన పరికరాలు, పాత క్రిమినల్ కేసుల రికార్డుల వంటి అరుదైన వస్తువులను ఇందులో ప్రదర్శిస్తున్నారు.

మ్యూజియంలో పాతకాలపు ఆయుధాలతో పాటు, అత్యాధునిక ఆయుధాలు, పోలీసులు వివిధ కాలాలలో ఉపయోగించిన యూనిఫామ్‌లు, పాత రికార్డులు, నేరస్థులను గుర్తించి అరెస్టు చేసేటప్పుడు ఉపయోగించే వస్తువులు ఉన్నాయని అధికారులు తెలిపారు. పోలీసులు కాలానికి అనుగుణంగా ఎలా మారారో మ్యూజియంలో చూడొచ్చన్నారు. సందర్శకులకు మరింత సమాచారాన్ని అందించేందుకు మ్యూజియంలో ప్రదర్శించిన వస్తువుల దగ్గర ఏర్పాటు చేసిన క్యూఆర్ కోడ్​ను ఒక్కసారి మొబైల్​తో స్కాన్ చేస్తే ఆ వస్తువుకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం వారి చేతుల్లోనే ఉంటుందని చెప్పారు.

"రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేరాల పట్ల జీరో-టాలరెన్స్ (చట్టాన్ని ఉల్లంఘించినప్పుడు, కారణాలతో సంబంధం లేకుండా, ముందే నిర్ణయించిన కఠినమైన శిక్షను అమలు చేసే విధానాన్ని జీరో-టాలరెన్స్ అంటారు) విధానాన్ని అనుసరిస్తున్న సమయంలో ఈ మ్యూజియం రావడం చెప్పుకోదగిన విషయం. పోలీసుల వారసత్వాన్ని కాపాడటానికి, భవిష్యత్ తరాలకు పోలీసుల చరిత్రను తెలియజేయడానికి ఈ మ్యూజియం ఒక ప్రయత్నంగా నిలుస్తుంది. ఈ మ్యూజియంలో నేరస్థులను పట్టుకోవడానికి పోలీసు సిబ్బంది ఒకప్పుడు ఉపయోగించిన పురాతన తుపాకీలు ఇతర వస్తువులు ఉన్నాయి. పాత క్రిమినల్ కేసుల రికార్డులతో పాటు ఇప్పటి కేసుల రికార్డులు ఇందులో ఉన్నాయి. వీటితో పాటు ప్రస్తుతం పోలీసులు ఉపయోగిస్తున్న అత్యాధునిక ఆయుధాలు కూడా ఈ మ్యూజియంలో ప్రదర్శించాం. వీటితో పాటు పోలీసులు పురాతన కాలంలో ధరించిన యూనిఫామ్​లను ఈ ప్రదర్శనలో ఉంచాం"
-మోహిత్ అగర్వాల్, వారణాసి పోలీస్ కమిషనర్

పోలీసుల గొప్ప చరిత్ర ఒకే ప్రదేశానికి!
ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ పోలీసుల గొప్ప చరిత్రను ఒకే ప్రదేశానికి తీసుకురావడమే దీని ఉద్దేశమని మ్యూజియం అధికారులు అంటున్నారు . పోలీసులు నేరస్థులను పట్టుకునే సమయంలో వారు చూపిన ధైర్య సాహసాలు ఇక్కడ ప్రదర్శించిన వాటిని చూస్తే తెలుస్తుందన్నారు. సమాజంలో పోలీసుల పాత్ర మరువలేనిదని మ్యూజియం అధికారులు తెలిపారు. మ్యూజియంను మరింత ఆధునీకరించడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. ఇది రాష్ట్రంలోనే మొదటి పోలీసు మ్యూజియం అన్నారు. ఇది పూర్తయితే రాష్ట ప్రజలందరూ మన పోలీసుల చరిత్ర తెలుసుకోవచ్చని చెప్పారు.

"మ్యూజియంలో భద్రపరచిన అనేక ఆయుధాలను ఒకప్పుడు పోలీసులు నేరస్థులను గుర్తించి అరెస్టు చేయడానికి ఉపయోగించేవారు. ఈ మ్యూజియంలో ప్రదర్శనకు ఉంచిన అన్ని వస్తువుల దగ్గర వాటికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం ఉంచాం. సందర్శకులు ఈ మ్యూజియంలో ఉన్న వస్తువులను చూస్తున్నప్పుడు మరింత సమాచారం తెలుసుకోవడానికి అధికారులు ప్రతి వస్తువు దగ్గర క్యూఆర్​ కోడ్​ను ఇన్‌స్టాల్ చేసే పనిలో ఉన్నారు. ఈ క్యూఆర్​ కోడ్​ను ఒక్కసారి మొబైల్​తో స్కాన్​ చేస్తే ఆ వస్తువుకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం వారి చేతుల్లోనే ఉంటుంది. ఈ మ్యూజియం పోలీసుల వారసత్వాన్ని కాపాడటమే కాకుండా, ప్రజల కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన పోలీస్​ అమరవీరుల చరిత్రను చిరకాలం గుర్తుండేలా చేస్తుంది"
-ఇషాన్ సోని, అసిస్టెంట్ పోలీస్ కమిషనర్

తమిళనాడు పోరు : డీఎంకే- టీవీకే- అన్నాడీఎంకే- పార్టీల బలాబలాలు- విజయావకాశాలు ఏమిటి?

ఎలక్షన్​ నోటిఫికేషన్​కు ముందు మమత కీలక ప్రకటన- పురోహితులు, ముఅజ్జిన్‌ల గౌరవ వేతనం పెంపు

