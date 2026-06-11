హిస్టారిక్ టేకాఫ్- మేడిన్ ఇండియా 'ఎయిర్బస్ సీ-295' తొలి పరీక్ష విజయవంతం
సీ-295 ప్రైవేట్ రంగంలో తయారైన తొలి సైనిక రవాణా విమానం- గుజరాత్లోని వడోదర ప్లాంట్ నుంచి గగనవిహారం- సెప్టెంబర్ 2021లో ఎయిర్బస్ సంస్థతో రక్షణశాఖ ఒప్పందం
Published : June 11, 2026 at 7:48 PM IST
C 295 Aircraft Made in India : దేశ రక్షణ రంగం, స్వదేశీ తయారీ రంగం సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. రక్షణ రంగంలో పూర్తి దేశీయంగా తయారైన తొలి 'ఎయిర్బస్ సీ-295' సైనిక రవాణ విమానం తన తొలి పరీక్షను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుంది. గుజరాత్లోని వడోదరలో ఈ విమానం సగర్వంగా గగనవిహారం చేసింది. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ కాకుండా దేశంలో ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ పూర్తి స్థాయిలో సైనిక విమానాన్ని తయారు చేసి, పరీక్షించడం దేశ చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి. దేశ వైమానిక దళ సామర్థ్యాన్ని అమాంతం పెంచనున్న ఈ మెగా ప్రాజెక్ట్ విశేషాలపై ప్రత్యేక కథనం.
దేశ రక్షణ రంగాన్ని స్వావలంబన దిశగా నడిపించే దిశగా ప్రముఖ అంతర్జాతీయ విమాన తయారీ సంస్థ 'ఎయిర్బస్'తో సెప్టెంబర్ 2021లో రక్షణశాఖ భారీ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. దాదాపు 21 వేల 935 కోట్ల వ్యయంతో 56 సీ-295 రవాణా విమానాలను కొనుగోలు చేయడానికి ఈ డీల్ జరిగింది. ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా మొదటి 16 విమానాలను స్పెయిన్ నుంచి నేరుగా భారత్కు అందిస్తారు. మిగిలిన 40 విమానాలను పూర్తి సాంకేతిక బదిలీతో భారత్లోనే తయారు చేయాల్సి ఉంది. టాటా అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్-TASL భాగస్వామ్యంతో వడోదరలో ఏర్పాటు చేసిన ఫైనల్ అసెంబ్లీ లైన్ ప్లాంట్లో ఈ విమానాలు రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. తాజాగా జరిగిన ఈ టెస్ట్ ఫ్లైట్ ఎందుకు అంత ముఖ్యం అంటే వడోదర ప్లాంట్ కేవలం విడిభాగాలను అమర్చడమే కాకుండా, విమాన ప్రయాణ పరీక్షల దశకు చేరుకుందని ఇది నిరూపించింది. అంతేకాదు, ఎయిర్బస్ సంస్థ ఐరోపా అవతల ఒక పూర్తి స్థాయి సైనిక విమానాన్ని నిర్మించడం కూడా ఇదే ప్రథమం.
ఈ సరికొత్త సీ-295 విమానాలు దేశ వైమానిక దళంలో 6 దశాబ్దాలుగా సేవలు అందిస్తూ కాలం చెల్లిన 'ఆవ్రో HS-748' విమానాల స్థానాన్ని భర్తీ చేయనున్నాయి. ఇవి వైమానిక దళానికి వ్యూహాత్మక సామర్థ్యాన్ని గణనీయంగా పెంచనున్నాయి.ఈ విమానం 71మంది పూర్తి స్థాయి సైనికులను లేదా 50 మంది పారాట్రూపర్లను ఒకేసారి మోసుకెళ్లగలదు. దాదాపు 9 టన్నుల బరువైన యుద్ధ సామగ్రిని, కార్గోను సులువుగా తరలిస్తుంది. ఎడారులు, తీర ప్రాంతాలు సహా అత్యంత ఎత్తైన హిమాలయాలు, మంచు ప్రాంతాల్లో ఇది గగనవిహారం చేయగలదు. చాలా చిన్న రన్వేల నుంచి కూడా సులభంగా టేకాఫ్, ల్యాండింగ్ అవ్వగలగడం దీని ప్రత్యేకత. విపత్తు నిర్వహణ, వైద్య సహాయం, సరిహద్దుల్లోని మారుమూల ప్రాంతాలకు వేగంగా బలగాలను తరలించడానికి ఈ విమానం ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది.
ఈ ప్రాజెక్ట్ కేవలం రక్షణ రంగానికే పరిమితం కాలేదు. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు, పారిశ్రామిక రంగానికి పెద్ద ఊతాన్ని ఇస్తోంది. కేవలం గుజరాత్కు మాత్రమే కాకుండా దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో విస్తరించి ఉన్న డజన్ల కొద్దీ చిన్న, మధ్య తరహా కంపెనీలు ఈ విమానానికి అవసరమైన విడిభాగాలు, పనిముట్లు సహా పలు పరికరాలను సరఫరా చేస్తున్నాయి. సీ-295 విమాన నిర్మానానికి కావాల్సిన వేలాది భాగాలను స్వదేశీ పరిశ్రమల నుంచే సేకరిస్తున్నారు. దీని ద్వారా దేశంలో ఒక శక్తివంతమైన ఏరోస్పేస్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ నెట్వర్క్ తయారవుతోంది. ఈ మెగా ప్రాజెక్ట్ వల్ల ఏరోస్పేస్ రంగంలో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా లక్షలాది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. స్పెయిన్ నుంచి వచ్చిన మొదటి సీ-295 విమానం సెప్టెంబర్ 2023లో వాయుసేనలో చేరి విజయవంతంగా సేవలందిస్తోంది. ఇప్పుడు దేశీయంగా తయారైన మొదటి విమానం విజయవంతంగా గగనవిహారం చేసింది.
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