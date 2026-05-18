ETV Bharat / bharat

భారత బుల్లెట్ రైలు ఫస్ట్ లుక్ ఇదే - నమూనాను విడుదల చేసిన రైల్వేశాఖ

శరవేగంగా బుల్లెట్ రైలు పనులు- సముద్రపు అడుగున సొరంగం పూర్తి- స్వదేశీ సాంకేతికతతో కొత్త రైళ్లు సిద్ధం!

First Look Of India's Bullet Train
First Look Of India's Bullet Train (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 18, 2026 at 7:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

First Look Of Indias Bullet Train : భారతదేశపు బుల్లెట్ రైలు ఫస్ట్ లుక్​ బయటకు వచ్చింది. బుల్లెట్​ రైలు ప్రాజెక్టు పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్న వేళ, ముంబయి-అహ్మదాబాద్​ హై స్పీడ్ రైలు (MAHSR) చిత్రాన్ని రైల్వే మంత్రిత్వశాఖ గేట్ నంబర్ 4 వద్ద ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ఎంఏహెచ్​ఎస్​ఆర్​ ప్రాజెక్టు (508కి.మీ) జపాన్ సాంకేతికత, ఆర్థిక సాయంతో నిర్మాణ దశలో ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టు గుజరాత్​, మహారాష్ట్రలతో పాటు దాద్రా & నగర్ హవేలీ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం గుండా వెళ్తుంది. దీనికోసం ముంబయి, థానే, విరార్​, బోయిసర్​, వాపి, బిల్లిమోరా, సూరత్​, భరూచ్​, వడోదర, ఆనంద్​, అహ్మదాబాద్​, సబర్మతిల్లో 12 స్టేషన్లు ప్లాన్​ చేశారు. కాగా, దేశంలోని మొదటి బుల్లెట్ రైలును ఈ ఏడాది సూరత్​-బిలిమోరా మధ్య ప్రారంభించే అవకాశం ఉందని రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది.

శరవేగంగా ప్రాజెక్టు పనులు!
రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో పార్లమెంట్​కు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, "ఈ ప్రాజెక్ట్​లో మొత్తం 12 స్టేషన్లు నిర్మించనున్నారు. వాటిలో 8 స్టేషన్ల (వాపి, బిలిమోరా, సూరత్​, భరూచ్​, ఆనంద్​, వడోదర, అహ్మదాబాద్​, సబర్మతి) పనులు పూర్తయ్యాయి. 17 నది వంతెనల నిర్మాణం కూడా పూర్తి అయ్యింది. గుజరాత్​లోని 4 ప్రధాన నది వంతెనల (నర్మదా, మహి, తాపి, సబర్మతి) పనులు చివరి దశలో ఉన్నాయి. మహారాష్ట్రలోని 4 నది వంతెనల పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయి. డిపోల (థానే, సూరత్​, సబర్మతి) పనులు పూర్తి స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి. బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్​ (బీకేసీ)లో సివిల్​ పనులు సంతృప్తికరంగా కొనసాగుతున్నాయి. అక్కడ తవ్వకం పనులు దాదాపు 90 శాతం మేర పూర్తయ్యాయి. కాంక్రీట్ పనులు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి. లెవెల్​-4 వద్ద బేస్​మెంట్ స్లాబ్ పని 100 శాతం పూర్తయ్యింది. ఇక సముద్రపు అడుగున నిర్మించే సుమారు 21 కి.మీ. సొరంగం పనులు ప్రారంభమయ్యాయి.అందులో మహారాష్ట్రలోని ఘన్సోలి, శిల్పటా మధ్య 4.8 కి.మీ సొరంగం పని కంప్లీట్ అయ్యింది."

ఆత్మనిర్భర్​
ఎంఏహెచ్​ఎస్​ఆర్ ప్రాజెక్టు వల్ల మన దేశానికి మంచి అనుభవం, సాంకేతిక నైపుణ్యాలు సమకూరతాయి. ముఖ్యంగా బుల్లెట్ రైలుకు చెందిన ట్రాక్ నిర్మాణం, అధునాతన సిగ్నలింగ్​, రోలింగ్ స్టాక్​ తయారీ, నిర్వహణ, ప్రాజెక్టు మేనేజ్​మెంట్ లాంటివి అవగాహనకు వస్తాయి. ఇది భవిష్యత్​లో దేశంలో హై-స్పీడ్ రైలు కారిడార్ ఏర్పాటుకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఇలాంటి నైపుణ్యం సాధించడం ద్వారా, మనం హై స్పీడ్​ రైలు రంగంలో పక్కా ప్లానింగ్​ చేయడానికి, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వీలవుతుంది. ముఖ్యంగా మేక్​ ఇన్ ఇండియా, ఆత్మనిర్భర్​ భారత్​ కార్యక్రమాలకు అనుగుణంగా, దిగుమతులపై ఆధారపడడాన్ని తగ్గించేందుకు - హైస్పీడ్​ రైల్ సిస్టమ్స్​, విడిభాగాల స్వదేశీ తయారీని భారతీయ రైల్వే ప్రోత్సహిస్తుంది.

హై స్పీడ్ రైళ్ల తయారీ
ఇప్పటికే వందే భారత్​ విజయవంతం కావడంతో, 'ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ' (ఐసీఎఫ్) సంస్థ, 'భారత్​ ఎర్త్ మూవర్స్ లిమిటెడ్​' (బీఈఎంఎల్​) భాగస్వామ్యంతో గంటకు 280 కి.మీ వేగంతో ప్రయాణించే హై-స్పీడ్ రైళ్లను డిజైన్ చేసి తయారు చేస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం భూసేకరణ, పునరావాసం, పునరుద్ధరణ చట్టం చేశారు. దీని ఆధారంగా పారదర్శకంగా, ఎల్​ఏఆర్​ఆర్​ యాక్ట్​, సంబంధిత రాష్ట్ర విధానాల ప్రకారం బాధిత వ్యక్తులకు పరిహారం అందిస్తారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సమన్వయంతో అదనపు ప్రయోజనాలు, నష్టానికి తగిన పరిహారం అందజేస్తారు. అంతేకాదు పునరావాసం, పునరుద్ధరణ పనులు చేపడతారు. ఎంఏహెచ్​ఎస్​ఆర్ కారిడార్​ను ఎక్కువ మంది ప్రయాణికులను, తక్కువ వ్యవధిలో తీసుకెళ్లే రైళ్లను నడిపేలా డిజైన్ చేశారు.

అమెరికా ఆంక్షలు ఉన్నా లేకున్నా- రష్యా నుంచి చమురు కొంటాం: భారత్​

హిందీ రాకపోవడంతో దారుణం- గుండెపోటు వచ్చిందని చెప్పలేక బస్సులోనే AP టూరిస్ట్ మరణం

TAGGED:

INDIAS BULLET TRAIN FIRST LOOK OF
MAHSR PROJECT DETAILS
MAHSR CORRIDOR DESIGN
INDIAS FIRST BULLET TRAIN DESIGN
FIRST LOOK OF INDIAS BULLET TRAIN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.