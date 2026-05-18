భారత బుల్లెట్ రైలు ఫస్ట్ లుక్ ఇదే - నమూనాను విడుదల చేసిన రైల్వేశాఖ
శరవేగంగా బుల్లెట్ రైలు పనులు- సముద్రపు అడుగున సొరంగం పూర్తి- స్వదేశీ సాంకేతికతతో కొత్త రైళ్లు సిద్ధం!
Published : May 18, 2026 at 7:47 PM IST
First Look Of Indias Bullet Train : భారతదేశపు బుల్లెట్ రైలు ఫస్ట్ లుక్ బయటకు వచ్చింది. బుల్లెట్ రైలు ప్రాజెక్టు పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్న వేళ, ముంబయి-అహ్మదాబాద్ హై స్పీడ్ రైలు (MAHSR) చిత్రాన్ని రైల్వే మంత్రిత్వశాఖ గేట్ నంబర్ 4 వద్ద ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ఎంఏహెచ్ఎస్ఆర్ ప్రాజెక్టు (508కి.మీ) జపాన్ సాంకేతికత, ఆర్థిక సాయంతో నిర్మాణ దశలో ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టు గుజరాత్, మహారాష్ట్రలతో పాటు దాద్రా & నగర్ హవేలీ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం గుండా వెళ్తుంది. దీనికోసం ముంబయి, థానే, విరార్, బోయిసర్, వాపి, బిల్లిమోరా, సూరత్, భరూచ్, వడోదర, ఆనంద్, అహ్మదాబాద్, సబర్మతిల్లో 12 స్టేషన్లు ప్లాన్ చేశారు. కాగా, దేశంలోని మొదటి బుల్లెట్ రైలును ఈ ఏడాది సూరత్-బిలిమోరా మధ్య ప్రారంభించే అవకాశం ఉందని రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది.
A picture of the country's first proposed bullet train has been displayed at the Ministry of Railways. The picture has been installed at Gate Number 4: Indian Railways pic.twitter.com/LcbwMstDuw— ANI (@ANI) May 18, 2026
శరవేగంగా ప్రాజెక్టు పనులు!
రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో పార్లమెంట్కు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, "ఈ ప్రాజెక్ట్లో మొత్తం 12 స్టేషన్లు నిర్మించనున్నారు. వాటిలో 8 స్టేషన్ల (వాపి, బిలిమోరా, సూరత్, భరూచ్, ఆనంద్, వడోదర, అహ్మదాబాద్, సబర్మతి) పనులు పూర్తయ్యాయి. 17 నది వంతెనల నిర్మాణం కూడా పూర్తి అయ్యింది. గుజరాత్లోని 4 ప్రధాన నది వంతెనల (నర్మదా, మహి, తాపి, సబర్మతి) పనులు చివరి దశలో ఉన్నాయి. మహారాష్ట్రలోని 4 నది వంతెనల పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయి. డిపోల (థానే, సూరత్, సబర్మతి) పనులు పూర్తి స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి. బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్ (బీకేసీ)లో సివిల్ పనులు సంతృప్తికరంగా కొనసాగుతున్నాయి. అక్కడ తవ్వకం పనులు దాదాపు 90 శాతం మేర పూర్తయ్యాయి. కాంక్రీట్ పనులు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి. లెవెల్-4 వద్ద బేస్మెంట్ స్లాబ్ పని 100 శాతం పూర్తయ్యింది. ఇక సముద్రపు అడుగున నిర్మించే సుమారు 21 కి.మీ. సొరంగం పనులు ప్రారంభమయ్యాయి.అందులో మహారాష్ట్రలోని ఘన్సోలి, శిల్పటా మధ్య 4.8 కి.మీ సొరంగం పని కంప్లీట్ అయ్యింది."
ఆత్మనిర్భర్
ఎంఏహెచ్ఎస్ఆర్ ప్రాజెక్టు వల్ల మన దేశానికి మంచి అనుభవం, సాంకేతిక నైపుణ్యాలు సమకూరతాయి. ముఖ్యంగా బుల్లెట్ రైలుకు చెందిన ట్రాక్ నిర్మాణం, అధునాతన సిగ్నలింగ్, రోలింగ్ స్టాక్ తయారీ, నిర్వహణ, ప్రాజెక్టు మేనేజ్మెంట్ లాంటివి అవగాహనకు వస్తాయి. ఇది భవిష్యత్లో దేశంలో హై-స్పీడ్ రైలు కారిడార్ ఏర్పాటుకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఇలాంటి నైపుణ్యం సాధించడం ద్వారా, మనం హై స్పీడ్ రైలు రంగంలో పక్కా ప్లానింగ్ చేయడానికి, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వీలవుతుంది. ముఖ్యంగా మేక్ ఇన్ ఇండియా, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కార్యక్రమాలకు అనుగుణంగా, దిగుమతులపై ఆధారపడడాన్ని తగ్గించేందుకు - హైస్పీడ్ రైల్ సిస్టమ్స్, విడిభాగాల స్వదేశీ తయారీని భారతీయ రైల్వే ప్రోత్సహిస్తుంది.
హై స్పీడ్ రైళ్ల తయారీ
ఇప్పటికే వందే భారత్ విజయవంతం కావడంతో, 'ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ' (ఐసీఎఫ్) సంస్థ, 'భారత్ ఎర్త్ మూవర్స్ లిమిటెడ్' (బీఈఎంఎల్) భాగస్వామ్యంతో గంటకు 280 కి.మీ వేగంతో ప్రయాణించే హై-స్పీడ్ రైళ్లను డిజైన్ చేసి తయారు చేస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం భూసేకరణ, పునరావాసం, పునరుద్ధరణ చట్టం చేశారు. దీని ఆధారంగా పారదర్శకంగా, ఎల్ఏఆర్ఆర్ యాక్ట్, సంబంధిత రాష్ట్ర విధానాల ప్రకారం బాధిత వ్యక్తులకు పరిహారం అందిస్తారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సమన్వయంతో అదనపు ప్రయోజనాలు, నష్టానికి తగిన పరిహారం అందజేస్తారు. అంతేకాదు పునరావాసం, పునరుద్ధరణ పనులు చేపడతారు. ఎంఏహెచ్ఎస్ఆర్ కారిడార్ను ఎక్కువ మంది ప్రయాణికులను, తక్కువ వ్యవధిలో తీసుకెళ్లే రైళ్లను నడిపేలా డిజైన్ చేశారు.
