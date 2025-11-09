ఆసియాలోనే తొలిసారి మృతదేహంలో రక్త ప్రసరణ పునఃప్రారంభం- దిల్లీలో వైద్యుల అరుదైన ఘనత
భారత వైద్యరంగానికి కొత్త దిశనిచ్చే ఆవిష్కరణను ఉపయోగించిన వైద్యులు
Published : November 9, 2025 at 8:59 AM IST
Doctors Restart Blood Circulation After Death : దేశ వైద్యరంగంలో ఒక మైలురాయిగా నిలిచే ఘనతను దిల్లీ వైద్యులు సాధించారు. మరణించిన తర్వాత మృతదేహంలో రక్త ప్రసరణను పునఃప్రారంభించి అవయవ దానం సాధ్యమయ్యేలా చేశారు. ఈ అరుదైన ప్రక్రియను ఆసియాలో తొలిసారిగా హీసీఎంసీటీ మణిపాల్ హాస్పిటల్, ద్వారక వైద్య బృందం విజయవంతంగా నిర్వహించింది.
55 ఏళ్ల గీతా చావ్లా అనే మహిళ మోటార్ న్యూరాన్ డిసీజ్తో (Motor Neuron Disease) గత కొంతకాలంగా మంచానికే పరిమితమయ్యారు. ఆమెను నవంబర్ 5న శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కారణంగా హాస్పిటల్కు తీసుకువచ్చారు. పరిస్థితి మరింత విషమించడంతో కుటుంబసభ్యులు లైఫ్ సపోర్ట్పై ఉంచకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు. నవంబర్ 6 రాత్రి 8:43 గంటలకు ఆమె మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు.
గీతా చావ్లా అవయవదానం చేయాలనే ఆకాంక్షను గౌరవిస్తూ వైద్యులు "నార్మోథెర్మిక్ రీజినల్ పెర్ఫ్యూషన్" (Normothermic Regional Perfusion - NRP) అనే అత్యంత క్లిష్టమైన విధానాన్ని చేపట్టారు. ఇది శరీరంలో గుండె ఆగిన తర్వాత, రక్త ప్రసరణను యంత్ర సహాయంతో తిరిగి ప్రారంభించే పద్ధతి. ఇందుకోసం ఎక్స్ట్రాకార్పోరియల్ మెంబ్రేన్ ఆక్సిజినేటర్ (ECMO) అనే ప్రత్యేక పరికరాన్ని ఉపయోగించారు.
"ఇది ఆసియాలో తొలిసారిగా మరణానంతరం రక్త ప్రసరణ పునఃప్రారంభించి అవయవాలను రక్షించిన సంఘటన" అని మణిపాల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ క్రిటికల్ కేర్ మెడిసిన్ చైర్మన్ డాక్టర్ శ్రీకాంత్ శ్రీనివాసన్ తెలిపారు. "సాధారణంగా భారత్లో అవయవదానం బ్రెయిన్ డెత్ తరువాతే జరుగుతుంది. అంటే గుండె మాత్రం ఇంకా కొట్టుకుంటూనే ఉంటుంది. కానీ డొనేషన్ ఆఫ్టర్ సర్క్యులేటరీ డెత్ (DCD)లో గుండె ఆగిపోతుంది, కాబట్టి సమయమే కీలకం. NRP ద్వారా మేం కాలేయం, మూత్రపిండాలను సజీవంగా ఉంచి భద్రంగా తీసే అవకాశం పొందాం" అని చెప్పారు.
తదనంతరం జాతీయ అవయవ, కణజాల మార్పిడి సంస్థ (NOTTO) ఆ అవయవాలను వెంటనే రోగులకు కేటాయించింది. చావ్లా కాలేయం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లివర్ అండ్ బిలియరీ సైన్సెస్ (ILBS) లో 48 ఏళ్ల వ్యక్తికి విజయవంతంగా మార్పిడి చేయగా, రెండు మూత్రపిండాలను 63, 58 ఏళ్ల పురుషులకు మాక్స్ హాస్పిటల్, సాకేత్లో ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేశారు.
మణిపాల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గాస్ట్రోఎంటరాలజీ చైర్మన్ డాక్టర్ (కర్నల్) అవ్నీష్ సేథ్ మాట్లాడుతూ, "2024లో భారత్లో 1,128 మంది బ్రెయిన్ డెత్ దాతల ద్వారా అవయవదానాలు జరిగాయి. ఈ సంఖ్య ప్రపంచంలో ఎనిమిదో స్థానం. కానీ ఇప్పటి నుంచి సర్క్యులేటరీ డెత్ తర్వాత కూడా అవయవదానం సాధ్యమవుతుందని ఈ విజయంతో రుజువైంది" అన్నారు. "ఈ NRP విధానం ద్వారా గుండె, ఊపిరితిత్తులు వంటి అవయవాలనూ భవిష్యత్తులో రక్షించవచ్చు. ఇది భారత వైద్యరంగానికి కొత్త దిశనిచ్చే ఆవిష్కరణ" అని పేర్కొన్నారు. గీతా చావ్లా కుటుంబం తీసుకున్న మానవతా నిర్ణయం అనేక మంది రోగులకు కొత్త జీవం ఇచ్చింది. వైద్యులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు దీన్ని అవయవదాన అవగాహనకు ప్రేరణగా భావిస్తున్నాయి. మరణం తర్వాత కూడా ప్రాణాలను కాపాడే సాంకేతిక విజ్ఞానానికి గీతా చావ్లా ఉదాహరణగా నిలిచారు.