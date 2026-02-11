ETV Bharat / bharat

డార్జిలింగ్ 'టాయ్' ట్రైన్ చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయం- 145 ఏళ్లలో తొలిసారిగా మహిళా టికెట్ కలెక్టర్ నియామకం

డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వేలో చారిత్రక ఘట్టం- బ్రిటీష్ కాలం నాటి సంప్రదాయానికి స్వస్తి- టీసీగా బాధ్యతలు చేపట్టిన సరితా యోల్మో

Female TC on Darjeeling Toy Train
Female TC on Darjeeling Toy Train (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 11, 2026 at 6:32 PM IST

First female TC on Darjeeling Toy Train : యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ సంపదగా గుర్తింపు పొందిన డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే చరిత్రలో ఒక అద్భుతమైన ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. సుమారు 145 ఏళ్ల సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన ఈ 'టాయ్ ట్రైన్'లో తొలిసారిగా ఒక మహిళ టికెట్ కలెక్టర్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఇన్నాళ్లు కేవలం పురుషులకే పరిమితమైన ఈ విధుల్లో, ఇప్పుడు ఓ గూర్ఖా మహిళ చేరారు. సరితా యోల్మో అనే 55 ఏళ్ల మహిళా ఉద్యోగి, ఎన్‌జేపీ నుంచి డార్జిలింగ్ వరకు నడిచే హెరిటేజ్ టాయ్ ట్రైన్‌లో సీనియర్ టికెట్ కలెక్టర్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. బ్రిటీష్ కాలంలో ప్రారంభమైన ఈ డార్జిలింగ్ టాయ్ ట్రైన్‌లో ఇప్పటివరకు ఒక్క మహిళా టీసీ కూడా పనిచేయలేదు. డార్జిలింగ్‌లో పుట్టి పెరిగిన ఆమె అదే ప్రాంతంలో నడిచే రైలులో విధులు నిర్వర్తించడం విశేషం.

ఎవరీ సరితా యోల్మో?
సరిత డార్జిలింగ్ జిల్లాలోని సోనాడా ప్రాంతంలో జన్మించారు. ఉద్యోగ రీత్యా ఆమె సిలిగురి శివార్లలోని పంచనై ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారు. ఆమెకు రైల్వేలో అపారమైన అనుభవం ఉంది. సరితా యోల్మో గతంలో న్యూ జల్పాయ్‌గురి స్టేషన్‌లో సీనియర్ టికెట్ కలెక్టర్‌గా, రాజధాని ఎక్స్‌ప్రెస్, అమృత్ భారత్ వంటి రైళ్లలో టికెట్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌గా పనిచేశారు. అయితే, ఫిబ్రవరి 5 నుంచి ఆమె తన సొంత గడ్డపై నడిచే హెరిటేజ్ టాయ్ ట్రైన్‌లో సీనియర్ టికెట్ కలెక్టర్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టారు.

TOY TRAIN FEMALE TICKET COLLECTOR
TOY TRAIN FEMALE TICKET COLLECTOR (ETV Bharat)

మొదట భయం, తర్వాత ఆనందం
ఈ బాధ్యతను స్వీకరించినప్పుడు తన మనసులో మెదిలిన భావాలను సరిత పంచుకున్నారు. "మొదట కాస్త భయపడ్డాను. ఎందుకంటే వేరే రైళ్లలో నాతో పాటు ఇతర సహోద్యోగులు ఉండేవారు. కానీ ఈ టాయ్ ట్రైన్‌లో నేను ఒంటరిగా ఉండాలి. ప్రయాణికులు, పర్యాటకుల బాధ్యత మొత్తం నాదే. అయితే నా భర్త దావా యోల్మో నాకు ధైర్యం చెప్పారు. ఆయన కూడా డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వేలో పనిచేసి ఏడాది క్రితమే రిటైర్ అయ్యారు. ఆయన స్ఫూర్తితోనే నేను ఈ అడుగు వేశాను. తొలిరోజు ప్రయాణం పూర్తయ్యాక నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది" అని ఆమె వివరించారు.

సరిత రైలులో టికెట్లు చెక్ చేయడానికి వెళ్లినప్పుడు పర్యాటకుల నుంచి అనూహ్య స్పందన లభించింది. "నేను ఇదే డార్జిలింగ్ కొండ ప్రాంతానికి చెందిన అమ్మాయిని. ఇలాంటి హెరిటేజ్ రైలులో పనిచేయడం ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభూతి. తొలిరోజు ప్రయాణికులు నాకు ఇచ్చిన గౌరవం నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. పర్యాటకులు నా దగ్గరకు వచ్చి అభినందించారు. నేను తొలి మహిళా టీసీని అని తెలిసి నాతో ఫొటోలు, సెల్ఫీలు దిగారు. ఆ క్షణాలను వాళ్లు కెమెరాల్లో బంధించారు. వారి మాటలు నాకు కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చాయి. ఆ ఫొటోలు నా జీవితంలో వెలకట్టలేని సంపద" అని సరిత చెప్పారు.

TOY TRAIN FEMALE TICKET COLLECTOR
TOY TRAIN FEMALE TICKET COLLECTOR (ETV Bharat)

అధికారుల ప్రశంసలు
సరిత బాధ్యతల స్వీకరణపై డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే డైరెక్టర్ రిషబ్ చౌదరి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. "టాయ్ ట్రైన్‌లో మహిళా టికెట్ కలెక్టర్ పనిచేయడం ఇదే తొలిసారి. గతంలో ఇలాంటి రికార్డు లేదు. సరితా యోల్మో సాధించిన ఈ ఘనత భవిష్యత్తులో ఎంతోమంది మహిళలకు స్ఫూర్తినిస్తుంది. వారు పెద్ద పెద్ద కలలు కనేలా ప్రోత్సహిస్తుంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

సరిత భర్త దావా యోల్మో కూడా తన భార్య విజయంపై స్పందించారు. "బ్రిటీష్ వారు వేసిన ఈ టాయ్ ట్రైన్ భారతీయ రైల్వేకు గర్వకారణం. అలాంటి హెరిటేజ్ రైలులో నా భార్య మొదటి మహిళా టికెట్ కలెక్టర్‌గా పనిచేయడం నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది" అని ఆయన అన్నారు. ఇటీవల కాలంలో డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే పర్యాటకులను ఆకర్షించడానికి అనేక కొత్త కార్యక్రమాలు చేపట్టింది. స్టేషన్ల ఆధునీకరణ, డీహెచ్‌ఆర్ ఫెస్టివల్, ఘూమ్ ఫెస్టివల్ వంటివి నిర్వహిస్తోంది. శతాబ్దాల నాటి ఇంజిన్లను మళ్లీ ట్రాక్ పైకి తెస్తోంది.

TOY TRAIN FEMALE TICKET COLLECTOR
TOY TRAIN FEMALE TICKET COLLECTOR (ETV Bharat)

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

