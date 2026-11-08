'నక్సలిజంపై విజయం తర్వాత తొలి దీపావళి'- బస్తర్ అడవుల్లో జవాన్లతో కలిసి ప్రధాని మోదీ వేడుకలు
PM Modi Diwali Celebration In Bastar : బస్తర్లో జవాన్లతో కలిసి ప్రధాని మోదీ దీపావళిని జరపుకున్నారు.
Published : November 8, 2026 at 1:01 PM IST
దేశ అంతర్గత శత్రువుల వల్ల ఎప్పుడూ ప్రమాదమే పొంచి ఉంటుందని, వారిపట్ల నిత్యం అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ హెచ్చరించారు. చరిత్రలో తొలిసారిగా ఒకప్పటి నక్సల్ ప్రభావిత ప్రాంతం ఛత్తీస్గఢ్లోని బస్తర్ అడవుల్లో భద్రతా బలగాలతో కలిసి ప్రధాని దీపావళిని జరుపుకున్నారు. యాంటీ-నక్సల్ ఆపరేషన్లకు కేంద్రంగా నిలిచిన కరణ్పూర్లోని కోబ్రా బేస్ను ప్రధాని సందర్శించారు. అక్కడ కేంద్ర సాయుధ బలగాలు, ఛత్తీస్గఢ్ పోలీసులతో సంబరాల్లో పాల్గొన్నారు. దేశ ప్రజలంతా తమ తమ కుటుంబసభ్యులతో దీపావళి జరుపుకుంటున్నారని ఈ సందర్భంగా మోదీ వివరించారు. సరిహద్దుల్లోనూ, దేశం లోపలా రక్షణగా నిలుస్తున్న సైనికులంతా తన కుటుంబ సభ్యులేనని, అందుకే వారితో పండుగ జరుపుకోవడానికి బస్తర్ వచ్చానని తెలిపారు. 40-50 ఏళ్ల సుదీర్ఘ పోరాటం తర్వాత మావోయిస్టుల హింసపై దేశం విజయం సాధించాక వచ్చిన మొదటి దీపావళి ఇదని పేర్కొన్నారు.