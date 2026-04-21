'మేం రాజేసిన నిప్పు డీలిమిటేషన్ బిల్లును బూడిద చేసింది'- ఎన్నికల వేళ కేంద్రంపై స్టాలిన్ ఫైర్
లోక్సభలో వీగిపోయిన రాజ్యాంగ (131వ సవరణ) బిల్లు- ఈ క్రమంలో కేంద్రంపై విరుచుకుపడ్డ తమిళనాడు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్- ఈ బిల్లు తమిళనాడు వంటి ప్రగతిశీల రాష్ట్రాలను శిక్షించే ప్రయత్నమని మండిపాటు
Published : April 21, 2026 at 9:40 AM IST
MK Stalin On Delimitation Bill : మరో రెండు రోజుల్లో ఎన్నికలు జరగనున్న వేళ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తమిళనాడు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్ మండిపడ్డారు. డీలిమిటేషన్ బిల్లు తమిళనాడు వంటి ప్రగతిశీల రాష్ట్రాలను శిక్షించే ప్రయత్నమని విమర్శించారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన రాష్ట్ర వృద్ధి నమూనాకు ముప్పుగా అభివర్ణించారు. తాము రాజేసిన నిప్పు డీలిమిటేషన్ బిల్లును బూడిద చేసిందని అన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో తాను మాట్లాడిన వీడియోను స్టాలిన్ పోస్ట్ చేశారు.
"జనాభా పెరుగుదలను నియంత్రణలో ఉంచుకుని, పారిశ్రామిక అభివృద్ధిలో అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరుస్తున్న తమిళనాడును శిక్షించే ప్రయత్నంగానే, గత వారం బీజేపీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన డీలిమిటేషన్ బిల్లు కనిపించింది. ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టిన వెంటనే దాన్ని వ్యతిరేకించి, బిల్లు ప్రతులను తగలబెట్టడంతో సహా నిరసనలకు నాయకత్వం వహించిన వారిలో నేనే మొదటి వ్యక్తిని. మేము రాజేసిన ఆ నిప్పు ఆ బిల్లును బూడిదగా మార్చేసింది"
-- ఎంకే స్టాలిన్, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి
నా తండ్రితో నన్ను ఎవరూ పోల్చలేరు : స్టాలిన్
2021లో జరిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో తనపై విపక్షాలు చేసిన ఆరోపణలపైనా స్టాలిన్ స్పందించారు. "ఆ సమయంలో ప్రత్యర్థులు నా తండ్రి కరుణానిధి కంటే నేనే ఎక్కువ ప్రమాదకారినని విమర్శించారు. నన్ను ఎవరూ ఎప్పటికీ కరుణానిధితో పోల్చలేరు. నేను ఆయనను (కరుణానిధిని) తండ్రి అని పిలవడం కంటే నాయకుడిగానే సంబోధించాను. అటువంటి గొప్ప నాయకుడి కంటే నేను ఎక్కువ ప్రమాదకారిని అని విపక్షాలు ఆరోపించినప్పుడు నా మనసులో ఒక్కటే ఆలోచన మెదిలింది. తమిళనాడుకు ద్రోహం చేయాలనుకునేవారికి, అభివృద్ధిని అడ్డుకోవాలనుకునేవారికి నేను ఎప్పటికీ ప్రమాదకారిగానే ఉంటాను. ఆ విషయంలో మా నాయకుడు (కరుణానిధి) కంటే నేను ఒక అడుగు ముందే ఉన్నానని భావిస్తే దానిని గర్వంగా స్వీకరిస్తాను. ఎందుకంటే ఈ స్ఫూర్తి తమిళుల రక్తంలోనే ఉంది" అని స్టాలిన్ తెలిపారు.
#WATCH | Tamil Nadu Chief Minister and DMK President MK Stalin releases a video on his social media.— ANI (@ANI) April 21, 2026
He says, " during the 2021 assembly elections, some people said that stalin is more dangerous than karunanidhi. i can never be compared to karunanidhi. more than calling him my… pic.twitter.com/XZVaj1ryOt
'తమిళ ప్రజల పక్షాన నిలబడ్డాను'
గత ఐదేళ్లలో ప్రజల కోసం తాను ఏం చేశానని ఎవరైనా అడిగితే, తాము రోజుల తరబడి కూడా మాట్లాడగలమని స్టాలిన్ పేర్కొన్నారు. తమిళనాడుకు ఎప్పుడూ ద్రోహం చేసే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా తమిళ ప్రజల పక్షాన తాను పోరాడానని గర్వంగా చెప్పగలనన్నారు. "మన దగ్గర డబ్బు ఉంటే, దాన్ని ఎవరైనా తీసుకుపోవచ్చు. భూమి ఉంటే దాన్ని ఆక్రమించుకోవచ్చు. కానీ విద్య అనేది మాత్రం ఎవరూ మీ నుంచి ఎప్పటికీ తీసుకోలేని ఏకైక సంపద. పాఠశాలలో అల్పాహార పథకం, విద్యార్థులకు ల్యాప్టాప్ల పంపిణీ వంటి పథకాలను యువతకు సాధికారత కల్పించే లక్ష్యంతో తీసుకొచ్చాం. మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కల్పించాం. 14 ఏళ్ల తర్వాత తమిళనాడు 11.19 శాతం ఆర్థిక వృద్ధిని సాధించింది. పాలనలో కొన్ని చిన్నపాటి లోపాలు ఉన్నాయి. వాటిని సరిదిద్దే చర్యలు ఇప్పటికే అమలు చేశాం." అని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ వెల్లడించారు.
మేం హిందువులకు వ్యతిరేకం కాదు : ఎంకే స్టాలిన్
రాష్ట్రంలో మతపరమైన కథనాలను రుద్దడానికి బీజేపీ ప్రయత్నిస్తోందని స్టాలిన్ ఆరోపించారు. అదే సమయంలో డీఎంకే హిందూ వ్యతిరేక పార్టీ అనే ఆరోపణలను ఆయన కొట్టిపారేశారు. డీఎంకే హిందూ వ్యతిరేక పార్టీ అని బీజేపీ వంటి పార్టీలు తప్పుడు ప్రచారాన్ని చేస్తున్నాయని మండిపడ్డారు. డీఎంకే ఎప్పటికీ హిందువులకు వ్యతిరేకం కాదన్నారు. తమ పాలనలో వేలాది ఆలయాలకు కుంభాభిషేకాలు నిర్వహించామని వెల్లడించారు. అలాగే రూ. 7,000 కోట్ల విలువైన ఆలయ భూములను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకున్నామని స్పష్టం చేశారు. అన్నాడీఎంకేను బీజేపీ నియంత్రిస్తోందని విమర్శించారు. బీజేపీకి ఒక బానిస పార్టీలా వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపించారు. అందుకే విభజన రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండాలని తమిళనాడు ఓటర్లకు పిలుపునిచ్చారు.
"అన్నాడీఎంకే ఒక బానిస పార్టీగా మారింది. ఆ పార్టీని బీజేపీ నియంత్రిస్తోంది. బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో క్రిస్మస్ రోజున చర్చిల్లోకి ప్రవేశించి అశాంతి సృష్టించడం, బుల్డోజర్లతో ముస్లింల ఇళ్లను కూల్చివేయడం వంటి అనేక ఘటనలు జరిగాయి. ఇవన్నీ తెలిసినప్పటికీ ఎడప్పాడి పళనిస్వామి వారికే లొంగిపోయారు. మైనారిటీలు ఏ సమస్యను ఎదుర్కొన్నా మేము ఎల్లప్పుడూ వారికి అండగా నిలబడతాం. వారి హక్కుల కోసం పోరాడతాం. బలహీన వర్గాలను రక్షించడానికి మా ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. 1970వ దశకంలో అప్పటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎమర్జెన్సీ విధించినప్పుడు నేను దాన్ని వ్యతిరేకించి పోరాడాను. అప్పుడు నేను యువకుడిని. ఎలాంటి సవాళ్లు ఎదురైనా తమిళనాడును, అక్కడి ప్రజలను కాపాడటానికి నేను బలంగా నిలబడతాను. ఇదే నా ప్రతిజ్ఞ. డీఎంకే ఉన్నంత కాలం బీజేపీ విభజనవాద, ప్రజా వ్యతిరేక భావజాలం ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించినా తమిళనాడులో ఎప్పటికీ విజయం సాధించలేదు. మా హక్కులను, కష్టాన్ని, సంస్కృతిని, భాషను నాశనం చేయాలని చూసేవారిని గానీ, వారి మద్దతుదారులను గానీ మేము కోరుకోవడం లేదు. తమిళనాడులో అభివృద్ధి రాబోయే ఐదేళ్లపాటు కొనసాగాలి. మీ తండ్రిగా, మీ సోదరుడిగా, మీ స్నేహితుడిగా నేను మిమ్మల్ని (ప్రజలను) మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. దయచేసి ఉదయించే సూర్యుడి గుర్తుకు, మన లౌకికవాద ప్రగతిశీల కూటమికి మరోసారి ఓటు వేసి ఈ సుపరిపాలన కొనసాగేలా చూడండి" అని స్టాలిన్ పేర్కొన్నారు.