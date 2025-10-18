ETV Bharat / bharat

గరీబ్‌రథ్ రైలులో భారీగా మంటలు- మూడు బోగీలు దగ్ధం

మంటల్లో చిక్కుకున్న గరీబ్‌రథ్ రైలు

Garib Rath Train Fire
Garib Rath Train Fire (PTI videograb)
Published : October 18, 2025 at 11:10 AM IST

Garib Rath Train Fire : పంజాబ్‌లోని సర్‌హింద్‌ రైల్వేస్టేషన్‌ సమీపంలో ఓ రైలులో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. అమృత్‌సర్‌-సహర్ష గరీబ్‌రథ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లోని ఓ ఏసీ బోగీలో భారీగా మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. అదృష్టవశాత్తూ ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని అధికారులు తెలియజేశారు. అమృత్‌సర్‌ నుంచి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలిపారు.

బోగీలో పొగ వస్తున్నట్లు గుర్తించిన ప్రయాణికులు రైలును నిలిపివేశారు. అనంతరం అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వగా, వెంటనే అక్కడకు చేరుకుని ప్రయాణికులను బోగీ నుంచి ఖాళీ చేయించారు. ఫైర్‌ఇంజిన్ల సాయంతో మంటలను అదుపు చేశారు. అనంతరం ప్రయాణికులను మరో కోచ్‌లోకి తరలించారు. మంటలు వ్యాపించిన బోగీని తొలగించి రైలు ప్రయాణానికి మార్గం సుగమం చేశారు. అయితే ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది.

