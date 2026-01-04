రైల్వేస్టేషన్ పార్కింగ్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం- 600కుపైగా బైక్లు దగ్ధం?
కేరళలోని త్రిశ్శూర్ రైల్వేస్టేషన్ పార్కింగ్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం- ఘటన సమయంలో పార్కింగ్లో 600కు పైగా బైక్లు- దర్యాప్తునకు ఆదేశించిన రైల్వే అధికారులు
Published : January 4, 2026 at 10:46 AM IST
Fire Accident In Kerala : కేరళలోని త్రిసూర్ రైల్వేస్టేషన్ పార్కింగ్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో వందలాది బైకులు దగ్ధమయ్యాయి. ఓ విద్యుత్ తీగ తెగిపడి నిప్పురవ్వలు రావడంతో మంటలు చెలరేగినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రమాద సమయంలో 600లకు పైగా ద్విచక్ర వాహనాలు పార్కింగ్లో ఉన్నాయని వాటిలో చాలావరకు కాలిపోయాయని అధికారులు వెల్లడించారు.
ఈ ఘటన ఆదివారం ఉదయం 6:30 గంటల ప్రాంతంలో జరిగినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలోని రెండో గేటు సమీపంలోని పెయిడ్-పార్కింగ్ షెడ్లో మంటలు చెలరేగాయి. అయితే ఓ విద్యుత్తు తీగ బైక్లపై తెగిపడడంతో నిప్పు రవ్వలు వచ్చినట్లు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రమాద సమయంలో 600 వరకు ద్విచక్ర వాహనాలు అక్కడ ఉన్నాయి. వాటిలో చాలావరకు కాలిపోయాయని తెలిపారు. వాహనాలతో పాటు టిన్ షీట్ల షెడ్ మంటల్లో దెబ్బతిన్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. అయితే రెండో గేటు వద్ద ఉన్న టికెట్ కౌంటర్ కూడా మంటల్లో దగ్ధమైనట్లుగా తెలుస్తోంది. అయితే ఆదివారం కావడం వల్ల సాధారణం కంటే తక్కువ బైక్లు ఉన్నాయి. అయితే అగ్నిప్రమాదం జరిగిన సమయంలో రైళ్లు ఏం లేకపోవడం వల్లే పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది.
వాహనాల్లో ఇంధనం వల్ల మంటలు త్వరగా వ్యాపించాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు. మొదట ఒక బైక్కు నిప్పు అంటుకుని అది పేలడంతో మంటలు వేగంగా వ్యాపించాయని చెబుతున్నారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక, రెస్క్యూ సిబ్బంది ఘటనా స్థలికి చేరుకున్నారు. మూడు అగ్నిమాపక శకటాల సాయంతో మంటలను ఆర్పారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. ప్రమాదానికి గల కారణాన్ని కనుగొనడానికి దర్యాప్తు ప్రారంభించామని మంత్రి కె. రాజన్ తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఘటనాస్థలాన్ని పరిశీలించడానికి ఫోరెన్సిక్ బృందాన్ని తీసుకువస్తామని పేర్కొన్నారు. ఆదివారం కావడం, సిబ్బంది త్వరగా స్పందించి మంటలను ఆర్పడం వల్లే పెద్ద ప్రమాదం తప్పిందని అన్నారు.
కేంద్ర మంత్రి ఆరా
ఈ ఘటనపై కేంద్రమంత్రి సురేష్ గోపీ ఆరా తీశారు. ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించాలని రైల్వే అధికారులను ఆదేశించారు. డీఆర్ఎం స్థాయిలో దర్యాప్తు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ ప్రమాదంపై పోలీసులు, రైల్వే అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అయితే అగ్నిప్రమాదం జరిగిన సమయంలో రైళ్లు ఏం లేకపోవడం వల్లే పెద్ద ప్రమాదం తప్పిందని అధికారులు అంటున్నారు.
దిల్లీ-ఆగ్రా హైవేపై 7 బస్సులు, 3 కార్లు ఢీ- 13మంది మృతి
ఇటీవల ఉత్తర్ప్రదేశ్లో ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. డిసెంబర్ 16న తెల్లవారుజామున మధురలోని దిల్లీ- ఆగ్రా ఎక్స్ప్రెస్ రహదారిపై ఏడు బస్సులు, మూడు కార్లు ఢీకొన్నాయి. భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో 13 మంది మరణించారు. మరో 35 మంది గాయపడ్డారు. మధురలో బల్దేవ్ పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంతంలో మైలురాయి నంబర్ 127 సమీపంలో జరిగింది. డిసెంబర్ 17 తెల్లవారుజామున నాలుగున్నర గంటలకు పొగమంచు కారణంగా ఏడు బస్సులు, మూడు కార్లు ఒకదానికొకటి ఢీకొన్నాయి. ఈ క్రమంలో పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగి కార్లు, బస్సులు దగ్ధమయ్యాయి. ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది 11యంత్రాలతో మంటలను అదుపు చేశాయి. ఈ ప్రమాదంతో ఘటనాస్థలంలో భీతావహ పరిస్థితి నెలకొంది. దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా ఈ ప్రమాదం జరిగిందని మధుర ఎస్పీ శ్లోక్ కుమార్ తెలిపారు. అయోధ్య నుంచి దిల్లీ వెళ్తున్న బస్సులు ఢీకొన్నాయని ఆ తర్వాతే మంటలు చెలరేగాయని తెలిపారు.
జనావాసాల్లోకి 12 అంగుళాల అరుదైన పాము- దాని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే?
ఆరావళి మనుగడకే ముప్పు- ఫుల్ రిస్క్లో 1/3 భాగం- కేంద్రం లెక్కలు తప్పని తేల్చిన సర్వే!