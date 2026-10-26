పార్లమెంట్ వద్ద అగ్నిప్రమాదం- అసలేమైందంటే?
పార్లమెంట్ సమీపంలోని నార్త్ బ్లాక్లో సోమవారం భారీగా పొగలు వచ్చాయి. అయితే మరమ్మతుల సమయంలో మంటలు చెలరేగి ఉండొచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
Published : October 26, 2026 at 12:03 PM IST
Parliament Fire Accident : దేశ రాజధాని దిల్లీలోని పార్లమెంట్ సమీపంలో ఉన్న నార్త్ బ్లాక్లో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. సోమవారం ఉదయం భవనం వెనుక వైపు నుంచి దట్టమైన నల్లటి పొగలు రావడంతో అక్కడ కలకలం రేగింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన అగ్నిమాపక శాఖ సిబ్బంది ఆరు వాహనాలతో అక్కడికి చేరుకున్నారు. మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. ఘటనలో ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని అధికారులు తెలిపారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
నార్త్ బ్లాక్లో ప్రస్తుతం మరమ్మతులు, కొన్ని పనులు జరుగుతున్నాయి. భవనం పైకప్పుపై కార్మికులు వెల్డింగ్ పనులు చేస్తున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు ప్రాథమిక సమాచారం. అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన ఏసీ బాయిలర్ వద్ద మంటలు చెలరేగినట్లు అగ్నిమాపక శాఖ తెలిపింది. వెల్డింగ్ పనుల సమయంలో షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగి మంటలు వచ్చి ఉండొచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అయితే, ప్రమాదానికి కచ్చితమైన కారణం ఏమిటనేది ఇంకా నిర్ధారణ కాలేదు. సోమవారం ఉదయం 11.10 గంటలకు నార్త్ బ్లాక్ నుంచి పొగలు వస్తున్నట్లు దిల్లీ అగ్నిమాపక శాఖకు సమాచారం అందింది. దీంతో వెంటనే ఆరు అగ్నిమాపక వాహనాలను ఘటనాస్థలికి పంపించారు.
STORY | Fire tenders rush to North Block as thick smoke billows out; blaze extinguished A minor fire broke out on the terrace of the Union secretariat's North Block here on Monday and was promptly extinguished by the authorities, with no casualties reported, a Delhi Fire Service (DFS) official said. Thick smoke was seen billowing from the building, prompting authorities to rush six fire tenders to the spot. READ: https://t.co/RKR78iTzUe VIDEO | (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 26, 2026
సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని పరిస్థితిని పరిశీలించారు. మంటలు ఇతర ప్రాంతాలకు వ్యాపించకుండా చర్యలు చేపట్టారు. కొద్దిసేపటికే మంటలను పూర్తిగా అదుపులోకి తీసుకొచ్చినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకపోవడంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. కానీ భవనానికి ఎంతమేర నష్టం జరిగిందనే వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. వెల్డింగ్ పనుల సమయంలో మంటలు ఎలా చెలరేగాయి, ఏసీ బాయిలర్ వద్ద ప్రమాదానికి దారితీసిన పరిస్థితులు ఏమిటనే అంశాలపై పూర్తి వివరాలు వెల్లడికావాల్సి ఉంది.
నార్త్ బ్లాక్ చరిత్ర ఏంటి?
అయితే నార్త్ బ్లాక్ దిల్లీలోని రైసినా హిల్స్ ప్రాంతంలో ఉంది. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన ముఖ్యమైన కార్యాలయాలున్న భవనం. ఇక్కడ కేంద్ర హోం శాఖ, ఆర్థిక శాఖ కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. పార్లమెంట్ భవనానికి సమీపంలో ఉండటంతో ఈ ప్రాంతం ఎప్పుడూ కీలకంగా ఉంటుంది. అలాంటి భవనంలో పొగలు రావడంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే స్పందించారు. ఈ ఘటనపై రాజ్యసభ సభ్యుడు మిలింద్ దేవ్రా కూడా స్పందించారు. పార్లమెంట్కు వెళ్తున్న సమయంలో నార్త్ బ్లాక్ వెనుక వైపు నుంచి దట్టమైన పొగలు రావడం గమనించినట్లు ఆయన ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. అక్కడ అగ్నిప్రమాదం జరిగి ఉండొచ్చని పేర్కొంటూ, అందరూ సురక్షితంగా ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. అత్యవసర సేవల సిబ్బంది వేగంగా స్పందిస్తున్నారని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు. పొగలు వస్తున్న దృశ్యానికి సంబంధించిన ఫొటోను కూడా ఆయన పంచుకున్నారు.
Noticed thick smoke rising from behind North Block while on my way to Parliament. It appears there may be a fire. Hope everyone is safe and emergency services are responding swiftly. https://t.co/mnUqpWfsWl— Milind Deora | मिलिंद देवरा (@milinddeora) October 26, 2026
నార్త్ బ్లాక్ బ్రిటిష్ పాలన కాలంలో నిర్మించిన చారిత్రక భవనం. న్యూదిల్లీ నిర్మాణంలో భాగంగా దీనిని ప్రముఖ బ్రిటిష్ వాస్తుశిల్పి హెర్బర్ట్ బేకర్ రూపొందించారు. 1931లో న్యూదిల్లీ ప్రారంభమైన సమయంలో ఆ భవనం కూడా కీలక ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. అప్పటి నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిపాలనలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తోంది. ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ఆధునిక భవనాల్లోకి మార్చే ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఆ మార్పుల నేపథ్యంలో నార్త్ బ్లాక్, సౌత్ బ్లాక్ల భవిష్యత్తు వినియోగంపై కూడా ప్రణాళికలు ఉన్నాయి. ఆ చారిత్రక భవనాలను భవిష్యత్తులో జాతీయ మ్యూజియంగా మార్చే ప్రతిపాదన ఉంది. ఇదిలా ఉండగా, నార్త్ బ్లాక్లో అగ్నిప్రమాదానికి సంబంధించి ప్రాథమిక వివరాలు మాత్రమే వెలుగులోకి వచ్చాయి. వెల్డింగ్ పనులు, షార్ట్ సర్క్యూట్ మధ్య సంబంధం ఉందా, ఏసీ బాయిలర్ వద్ద మంటలు ఎలా మొదలయ్యాయనే అంశాలపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం మంటలు అదుపులోకి రావడం, ప్రాణనష్టం లేకపోవడం ఊరటనిచ్చే అంశమని చెప్పాలి.
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