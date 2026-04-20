ప్రధాని మోదీ మంగళవారం ప్రారంభించాల్సిన రిఫైనరీ కాంప్లెక్స్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం

Massive Fire At Rajasthan Petrochemical Refinery Unit Day Before Inauguration By PM Modi
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 20, 2026 at 4:28 PM IST

Petrochemical Refinery Fire in Rajasthan : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా మంగళవారం ప్రారంభం కావాల్సిన రాజస్థాన్​లోని రిఫైనరీ కాంప్లెక్స్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. పెద్దఎత్తున పొగ ఆ ప్రాంతాన్ని కమ్మేసింది. అగ్నిమాపక సిబ్బంది పెద్దసంఖ్యలో అక్కడికి చేరుకొని మంటలను అదుపు చేసేందుకు శ్రమిస్తున్నారు. బలోత్రాలోని ఈ రిఫైనరీని దేశపు తొలి గ్రీన్‌ఫీల్డ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రిఫైనరీ-కమ్-పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్స్‌గా తీర్చిదిద్దారు. హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం, రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం మధ్య జాయింట్ వెంచర్‌గా ఇది ఏర్పాటైంది.

2013లో సోనియాగాంధీ ఈ రిఫైనరీకి శంకుస్థాపన చేశారు. రూ. 79,450 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడితో ఈ ప్రాజెక్ట్‌ చేపట్టారు. 4,400 ఎకరాల్లో విస్తరించిన ఈ రిఫైనరీలో ఇంధనంతో పాటు భారీగా పెట్రోకెమికల్ ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తారు. ప్లాస్టిక్, వ్యవసాయ పైపులు, ప్యాకేజింగ్ ఫిల్మ్‌లు, ఆటో విడిభాగాలు, సింథటిక్ ఫైబర్‌, వైద్య పరికరాలు, పెయింట్లు, డిటర్జెంట్ల తయారీకి ఇక్కడ తయారయ్యే పెట్రోకెమికల్స్‌ ఉపయోగపడతాయి. మంగళవారం ప్రధాని మోదీ అక్కడ పర్యటించి రిఫైనరీని ప్రారంభించాల్సి ఉండటంతో అక్కడ వేలమంది పోలీసులు మోహరించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే రిఫైనరీలోని క్రూడ్‌ డిస్టిలేషన్ యూనిట్‌లో భారీగా మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని అధికారులు తెలిపారు.

