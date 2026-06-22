లఖ్నవూలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం- 8 మంది మృతి!
ఉత్తరప్రదేశ్లోని లఖ్నవూలో అగ్నిప్రమాదం- 8 మంది మృతి- మరికొందరు అభ్యర్థులు భవనంలోపల చిక్కుకున్నారని భావిస్తున్న పోలీసులు
Published : June 22, 2026 at 5:13 PM IST
Lucknow Fire Accident : ఉత్తర్ప్రదేశ్ లఖనవూ అలీగంజ్ ప్రాంతంలోని ఓ కోచింగ్ సెంటర్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో 8 మంది మరణించగా, పలువురు తీవ్రంగా గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది. ఇంకా కొందరు విద్యార్థులు లోపల చిక్కుకుపోయినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. మూడు అంతస్తుల వాణిజ్య భవనంలో ప్రమాదవశాత్తు మంటలు చెలరేగాయి. మంటలు వేగంగా వ్యాపించి అదే భవనంలోని రెండో అంతస్తులో ఉన్న కోచింగ్ సెంటర్ను చుట్టుముట్టాయి. తీవ్ర భయాందోళనకు గురైన విద్యార్థులు ప్రాణభయంతో పరుగులు తీశారు. కొందరు ప్రాణాలను రక్షించుకునేందుకు భవనం పైనుంచి కిందకు దూకే ప్రయత్నం చేశారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.