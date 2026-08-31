హల్ద్వానీ 'శుద్ధీకరణ' వివాదం- రాహుల్ గాంధీపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు
రాహుల్ గాంధీపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు కావడంపై కాంగ్రెస్ ఫైర్- 'శుద్ధీకరణ' నిర్వహించిన వారిపై ఎలాంటి చర్య తీసుకోలేదని మండిపాటు
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ (IANS)
Published : August 31, 2026 at 10:05 AM IST
FIR Registered Against Rahul: కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీపై ఉత్తరాఖండ్లోని హల్ద్వానీలో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది. వాల్మికి కమ్యునిటీకి చెందిన సభ్యుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు ఈ కేసు నమోదు చేశారు. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే పాల్గొన్న కార్యక్రమ వేదికను శుద్ధి చేసిన విషయంలో రాజకీయ వివాదం చెలరేగిన విషయం తెలిసిందే. ఇదే అంశంపై ఆగస్టు 29న దిల్లీల్లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలు తమ సామాజిక వర్గం మనోభావాలను తీవ్రంగా దెబ్బతీశాయని ఫిర్యాదుదారు పేర్కొన్నారు.