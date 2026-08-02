రామమందిర విరాళాల చోరీపై స్కిట్- రాహుల్ గాంధీ సహా ఎంపీలపై కేసు నమోదు
లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ సహా ఎంపీలు పప్పు యాదవ్, అవధేష్ ప్రసాద్లపై వారణాసిలో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు
Rahul Gandhi on Ram Mandir (IANS)
Published : August 2, 2026 at 7:39 PM IST
Rahul Gandhi on Ram Mandir : రామ మందిర విరాళాల చోరీపై ప్రతిపక్షాలు పార్లమెంటులో ప్రదర్శించిన స్కిట్పై కేసు నమోదైంది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ సహా ఎంపీలు పప్పు యాదవ్, అవధేష్ ప్రసాద్లపై వారణాసిలో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది. మతపరమైన మనోభావాలను దెబ్బతీశాయని, సనాతన ధర్మాన్ని ప్రతిపక్షాలు అవమానించాయని బీజేపీ ఆరోపిస్తోంది. అయితే, భక్తుల విరాళాల చోరీపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తడాన్ని నేరంగా పరిగణించలేమని వాదిస్తూ కాంగ్రెస్, దాని మిత్రపక్షాలు ఈ నిరసనను సమర్థించాయి.