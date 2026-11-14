'మిస్టీరియస్ ఫారిన్ నేషనల్ సోనియా'- కంగనా రనౌత్పై కేసు నమోదు
Kangana Ranaut Case : గాంధీ కుటుంబంపై సోషల్ మీడియాలో కంగనా రనౌత్ చేసిన పోస్టులపై కేసు నమోదైంది.
Published : November 14, 2026 at 12:34 PM IST
బాలీవుడ్ నటి, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ మరో వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. గాంధీ కుటుంబంపై సోషల్ మీడియాలో చేసిన పోస్టులకు హిమాచల్ప్రదేశ్లో ఆమెపై కేసు నమోదైంది. మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ, ఆమె కుమారులు సంజయ్ గాంధీ, రాజీవ్ గాంధీల మరణాలపై కంగనా అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని శిమ్లాకు చెందిన రిటైర్డ్ కెప్టెన్ అతుల్ శర్మ ఆరోపించారు. సోనియాగాంధీని 'మిస్టీరియస్ ఫారిన్ నేషనల్'గా అభివర్ణిస్తూ కంగన చేసిన వ్యాఖ్యలపైనా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. సంజయ్ గాంధీ మరణం తర్వాత మేనకా గాంధీని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపారంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలను కూడా ఆయన ఫిర్యాదులో ప్రస్తావించారు.ఈ పోస్టులు కేవలం రాజకీయ విమర్శలకే పరిమితం కాకుండా ప్రజల్లో విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టేలా, శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించేలా ఉన్నాయని అతుల్ శర్మ ఆరోపించారు.