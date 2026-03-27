ఫ్రీగా 15 కిలోల చికెన్ ఇవ్వనందుకు- రూ.2 లక్షల జరిమానా!- విద్యుత్ సిబ్బందిపై ఆరోపణ

విద్యుత్ సిబ్బందిపై పౌల్ట్రీ ఫామ్ నిర్వాహకుడి ఆరోపణ- చికెన్ ఫ్రీగా ఇవ్వనందుకు ఇంటిపై రైడ్స్ చేశారని ఆవేదన- విద్యుత్ కనెక్షన్ ఉన్నా, మీటర్ లేకపోవడంతో భారీ జరిమానా

FINED RS2 LAKH FOR REFUSING TO PROVIDE 15 KG OF CHICKEN
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 27, 2026 at 8:17 PM IST

15 KG Chicken Vs 2 Lakh Fine : విద్యుత్ శాఖ సిబ్బంది ఉచితంగా 15 కేజీల చికెన్ అడిగారని, తాను ఇవ్వను అన్నందుకు రూ.2 లక్షల జరిమానా విధించారని ఓ వ్యక్తి ఆరోపించాడు. ఎవరో చెప్పిన మాటలను పట్టించుకొని తన ఇళ్లు, పౌల్ట్రీ ఫామ్‌లపై రైడ్స్ చేసి ఇంత భారీ జరిమానా వేశారని వాపోయాడు. ఈ ఘటన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ఫ్రీగా 15 కిలోల చికెన్‌!
ఆయన పేరు జైపాల్ సింగ్. ఉత్తరాఖండ్‌లోని నైనితాల్ జిల్లా రాం నగర్ మండలం మాల్‌ధన్ చౌర్ గ్రామస్థుడు. ఆయన ఇంట్లోని ముందు భాగంలో పౌల్ట్రీ ఫామ్ ఉంది. వెనుక భాగంలో కుటుంబ నివాస సముదాయం ఉంది. పౌల్ట్రీ ఫామ్‌లోని విద్యుత్ కనెక్షన్ జైపాల్ సింగ్ పేరిట ఉంది. ఇక నివాస సముదాయపు విద్యుత్ కనెక్షన్ ఆయన భార్య నర్మా దేవి పేరిట ఉంది. పౌల్ట్రీ ఫామ్‌లో విద్యుత్ మీటర్ ఉండగా, నివాస సముదాయంలో విద్యుత్ మీటర్ లేదు. ఈనేపథ్యంలో ఒకసారి తన పౌల్ట్రీ ఫామ్‌కు పలువురు విద్యుత్ శాఖ సిబ్బంది వచ్చి 15 కిలోల చికెన్‌ను ఫ్రీగా ఇవ్వమని అడిగారని జైపాల్ సింగ్ ఆరోపించారు. తాను చికెన్‌ను ఇవ్వనని వారికి తేల్చి చెప్పానన్నారు. ఈ ఘటన జరిగిన కొంతకాలం తర్వాత తన పౌల్ట్రీ ఫామ్‌, ఇళ్లలో విద్యుత్ సిబ్బంది సోదాలు చేశారని ఆయన తెలిపారు. తన నివాస సముదాయంలో విద్యుత్ మీటర్ లేకపోవడంతో, అప్పటికప్పుడు అందులో మీటర్‌ను ఏర్పాటు చేశారని జైపాల్ చెప్పారు. అంతటితో ఆగకుండా తనపై రూ.2 లక్షల జరిమానాను విధించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

2 బల్బులకే 2 లక్షల జరిమానా వేస్తారా?
"2018 నుంచి మా పౌల్ట్రీ ఫామ్, ఇంటి కరెంటు బిల్లులను నేను ఎప్పటికప్పుడు చెల్లిస్తున్నాను. మా ఇంట్లో రెండు బల్బులు మాత్రమే ఉన్నాయి. రిఫ్రిజిరేటర్, కూలర్ లాంటివి లేవు. మేం ఎక్కువ విద్యుత్తును వినియోగించం. మాకు వాటర్ మోటారు కనెక్షన్ కూడా లేదు. అందుకే పక్క ఇంటి వాళ్ల(సీతాదేవి ఇల్లు) నుంచి నీటిని తీసుకుంటున్నాం. అయినా మాపై 2 లక్షల రూపాయల జరిమానాను విధించడం అన్యాయం" అని జైపాల్ సింగ్ తెలిపారు.

విద్యుత్ బిల్లులు చింపేసి, బెదిరించారు!
"విద్యుత్ సిబ్బంది, లైన్‌మెన్లు మా ఇంటిపై రైడ్స్‌కు వచ్చినప్పుడు దురుసుగా ప్రవర్తించారు. ముందుగా వాళ్లు కరెంటు బిల్లులు చూపించమని అడిగారు. నేను బిల్లులు చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా, వాళ్లు దురుసుగా ప్రవర్తించారు. మా ఇంట్లోని విద్యుత్ మీటర్‌ను ట్యాంపరింగ్ చేయడం ప్రారంభించారు. నేను నిరసన తెలపగా, పోలీస్ స్టేషన్‌కు పంపిస్తామని బెదిరించారు. చివరకు నేను ఇచ్చిన విద్యుత్ బిల్లును కూడా చింపేశారు. మొత్తం మీద మాపై రూ.2 లక్షల జరిమానాను విధించారు" అని జైపాల్ సింగ్ భార్య నర్మా దేవి తెలిపారు.

ఔను- మా మోటారు నుంచే నీళ్లు ఇస్తున్నాం
"గత రెండు నెలలుగా మా నీటి కనెక్షన్‌ను జైపాల్ సింగ్‌కు ఇస్తున్నాం. మా మోటారు ద్వారానే జైపాల్ ఇంటికి నీళ్లు వెళ్తున్నాయి" అని జైపాల్ సింగ్‌ పొరుగింటికి చెందిన సీతా దేవి చెప్పారు.

జైపాల్ ఇంట్లోని విద్యుత్ కనెక్షన్ అక్రమం
"హల్ద్వానీ పట్టణం నుంచి మాల్‌ధన్ చౌర్ గ్రామానికి వచ్చిన విద్యుత్ శాఖ నిఘా బృందం జైపాల్ ఇంటికి వెళ్లి విచారించింది. జైపాల్ సింగ్ రెండు విద్యుత్ బిల్లుల విషయానికొస్తే, ఒకటి జైపాల్ భార్య పేరిట ఉంది. ఈ బిల్లు అతడు గతంలో నివసించిన వేరొక ప్రదేశానికి సంబంధించినది. మా విద్యుత్ శాఖకు అధికారికంగా జైపాల్ ఇంట్లోని ఒక విద్యుత్ కనెక్షన్ గురించే తెలుసు. మాకు వాళ్లు ఎన్నడూ రెండో కనెక్షన్ గురించి సమాచారాన్ని ఇవ్వలేదు. మేం సోదాలు చేయడానికి వెళ్లినప్పుడే, జైపాల్ భార్య పేరిట ఉన్న మరో విద్యుత్ కనెక్షన్ గురించి తొలిసారిగా తెలిసింది. అందుకే బకాయి విద్యుత్ బిల్లులను చెల్లించమని జైపాల్‌కు సూచించాం. మేం గతంలో జైపాల్ ఇంట్లో మీటర్ అమర్చడానికి ప్రయత్నించాం. కానీ వాళ్లు సహకరించలేదు. ఈసారి సోదాల సమయంలోనే, లైన్ వేసి మీటర్‌ను అమర్చాం. జైపాల్ ఫిర్యాదు ఆధారంగా మేం ఎస్‌డీఓతో కలిసి అన్ని వివరాలను సేకరించాం. మా తనిఖీకి సంబంధించిన వీడియో రికార్డింగ్‌ను కోర్టులో ప్రవేశపెడతాం. అన్ని చర్యలు శాఖాపరమైన నిబంధనలకు అనుగుణంగానే తీసుకుంటాం" అని విద్యుత్ శాఖ జేఈ మతిమ్ ఖాన్ తెలిపారు.

