ఇది యువశక్తి బడ్జెట్- దేశ ఆర్థికానికి 3 కర్తవ్యాలు: నిర్మలా సీతారామన్
రైతులు, దళిత, గిరిజన సమూహాలకు అభివృద్ధి ఫలాలు చేరాలి- కర్తవ్యభవన్లో రూపొందించిన మూడో బడ్జెట్ ఇది- నైపుణ్యం, పోటీతత్వం, ఉత్పాదకతతో భారత్ను ప్రపంచస్థాయికి తీసుకెళ్తాం- నిర్మలా సీతారామన్
Published : February 1, 2026 at 11:13 AM IST
Union Budget 2026 : యువశక్తి కేంద్రంగా బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్నామని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ వెల్లడించారు. ప్రజల ఆకాంక్షలను ఆచరణలోకి తీసుకొస్తున్నామని, రైతులు, దళిత, గిరిజన సమూహాలకు అభివృద్ధి ఫలాలు చేరాలని ఆకాంక్షించారు. దేశ ఆర్థికానికి మూడు కర్తవ్యాలను నిర్దేశించుకున్నట్లు చెప్పారు. నైపుణ్యం, పోటీతత్వం, ఉత్పాదకతతో భారత్ను ప్రపంచస్థాయికి తీసుకెళ్తామని చెప్పారు. లోక్సభలో కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్న క్రమంలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"పవిత్ర మాఘపౌర్ణిమ రోజు బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్నాం. ప్రపంచ మార్కెట్లతో భారత్ను అనుసంధానిస్తున్నాం. భారత దేశ ఆర్థిక ప్రయాణం స్థిరంగా సాగుతోంది. యువశక్తి కేంద్రంగా బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్నాం. ప్రజల ఆకాంక్షలను ఆచరణలోకి తీసుకొస్తున్నాం. రైతులు, దళిత, గిరిజన సమూహాలకు అభివృద్ధి ఫలాలు చేరాలి. కర్తవ్యభవన్లో రూపొందించిన మూడో బడ్జెట్ ఇది. నైపుణ్యం, పోటీతత్వం, ఉత్పాదకతతో భారత్ను ప్రపంచస్థాయికి తీసుకెళ్తాం. సబ్ కా సాత్, సబ్ కా వికాస్ ఆధారిత బడ్జెట్ ఇది. అభివృద్ధిలో అందరి భాగస్వామ్యం ఉండేలా చూస్తాం. 2025 ఆగస్టు తర్వాత 350 సంస్కరణలు తీసుకువచ్చాం. ఆర్థిక ప్రణాళికలపై అంతర్జాతీయ పరిణామాల ప్రభావం ఉంది. ఉద్యోగ కల్పన, ఆర్థిక సుస్థిరత సాధనకు సంస్కరణలే మార్గం."
--నిర్మలా సీతారామన్, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి
ఆర్థిక సుస్థిరత కోసం ఆరు కీలక రంగాల్లో సంస్కరణలు చేపట్టనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఫార్మా విద్య, పరిశోధనకు జాతీయ స్థాయిలో కొత్త విద్యాసంస్థలు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. దేశ సెమీ కండక్టర్ రంగం వృద్ధి కోసం రూ.40 వేల కోట్లతో ఇండియా సెమీకండక్టర్ మిషన్ 2.0 కార్యక్రమాన్ని చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు. రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ కోసం ఏపీ సహా 5 రాష్ట్రాలో ప్రత్యేక కార్యక్రమం ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు తెలిపారు. ఒడిశా, కేరళ, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, కేరళ కోసం ప్రత్యేక మైనింగ్ మిషన్ చేపట్టనున్నట్లు చెప్పారు. ఖనిజ వనరులున్న రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహం అందించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
"ప్రపంచస్థాయి కంటెయినర్ ఉత్పత్తి కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తాం. హైటెక్ టూల్ రూమ్స్ ఏర్పాటు, జౌళిరంగం ఆధునీకరణ. పరిశ్రమలకు విద్యా సంస్థలు అనుసంధానిస్తాం. మెగా టెక్స్టైల్ పార్కులు ఏర్పాటు చేసి జౌళి ఉత్పత్తుల అంతర్జాతీయ బ్రాండింగ్ కోసం ప్రత్యేక కార్యాచరణ చేపడతాం. బయో ఫార్మా, సెమీకండక్టర్, ఎంఎస్ఎంఈలకు చేయూతతో పాటు పారిశ్రామికవాడల ఆధునీకరిస్తాం. మౌలిక వసతుల కల్పనకు ప్రాధాన్యం. దీర్ఘకాలిక భద్రత, నగరాల అభివృద్ధికి ఆర్థిక జోన్లు ఏర్పాటు చేస్తాం. క్రీడా ఉత్పత్తుల కోసం ప్రత్యేక కార్యాచరణ చేపడతాం."
--నిర్మలా సీతారామన్, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి