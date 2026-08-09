దేశంలోనే తొలి మహిళా 'టాప్ గన్'గా భావనా కాంత్- అత్యంత కఠినమైన FCL కోర్సు పూర్తి చేసి రికార్డ్
భారత వాయుసేనలో తొలి మహిళా ఫైటర్ పైలట్గా నిలిచిన భావనా కాంత్- 'ఫైటర్ కంబాట్ లీడర్' కోర్సును పూర్తి చేసిన స్క్వాడ్రన్ లీడర్- ప్రశంసలు అందుకుంటున్న భావన
Published : August 9, 2026 at 6:48 PM IST
India First Woman Fighter Pilot : భారత వాయుసేన స్క్వాడ్రన్ లీడర్ భావనా కాంత్ మరో అరుదైన ఘనతను సాధించారు. కఠినమైన సైనిక శిక్షణ, నిరంతర సవాళ్ల మధ్య ఆమె ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ ప్రతిష్ఠాత్మకమైన 'ఫైటర్ కంబాట్ లీడర్' (FCL) కోర్సును విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఈ క్రమంలో దేశంలోనే తొలి మహిళా 'టాప్ గన్'గా నిలిచారు. దీంతో భావనా కాంత్ స్వస్థలమైన బిహార్లోని మిథిలాంచల్ ప్రాంతం మురిసిపోతోంది.
ప్రభుత్వ పాఠశాల్లోనే ప్రాథమిక విద్య
భావనా కాంత్ స్వస్థలం దర్భంగా జిల్లా ఘన్శ్యామ్పుర్ బ్లాక్లోని బౌర్ గ్రామం. ఆమె తండ్రి తేజ్ నారాయణ్ కాంత్. ఆయన ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్లో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీర్గా పనిచేశారు. బౌర్ గ్రామంలోనే భావనా కాంత్ ప్రాథమిక విద్యను పూర్తి చేశారు. బెగుసరాయ్లో 12వ తరగతి వరకు చదివారు. పాఠశాల విద్య పూర్తైన కోచింగ్ కోసం కోట (రాజస్థాన్)కు వెళ్లారు. అనంతరం బెంగళూరులో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించారు. ఆ తర్వాత తల్లిదండ్రుల స్ఫూర్తి, ఆమె అచంచలమైన అంకితభావం, కఠోర శ్రమతో భావన భారత వాయుసేనకు ఎంపికయ్యారు.
అంచెలంచెలుగా ఎదిగి
భారత ప్రభుత్వం 2015లో మొదటిసారిగా మహిళలకు ఫైటర్ (పోరాట విమాన) విభాగంలో అవకాశాలు కల్పించింది. 2016లో కేంద్ర ప్రభుత్వం మహిళలకు ఫైటర్ స్ట్రీమ్ను ప్రయోగాత్మకంగా ప్రారంభించినప్పుడు అవనీ చతుర్వేది, మోహనా సింగ్లతో కలిసి ఎంపికైన భారత తొలి మహిళా ఫైటర్ పైలట్ల త్రయంలో భావనా కాంత్ ఒకరు. భావన 'ఫ్లయింగ్ ఆఫీసర్' గా భారత వాయుసేనలో చేరారు. 2018 మార్చిలో ఆమె మిగ్-21 బైసన్ ఫైటర్ జెట్లో తన మొదటి విజయవంతమైన సోలో విమానయానాన్ని (ఒంటరిగా విమానం నడపడం) పూర్తి చేశారు.
'నారీ శక్తి పురస్కార్' సొంతం
2019 మేలో మిగ్-21 బైసన్పై 'డే ఆపరేషన్ కోర్సు'ను భావనా కాంత్ పూర్తి చేశారు. 2020 మార్చి నాటికి పగటిపూట కంబాట్ మిషన్లను నిర్వహించడానికి అర్హత సాధించారు. మిగ్-21 బైసన్ మాత్రమే కాకుండా వైమానిక దళంలో అత్యంత శక్తివంతమైన, అత్యాధునిక ఫైటర్ విమానమైన 'సుఖోయ్-30 MKI' (Su-30 MKI)ని కూడా విజయవంతంగా నడిపారు భావనా కాంత్. 2020లో భారత ప్రభుత్వం నుంచి 'నారీ శక్తి పురస్కార్' అందుకున్నారు. 2021 రిపబ్లిక్ డే పరేడ్లో ఐఏఎఫ్ శకట ప్రదర్శనలో పాల్గొన్న తొలి మహిళా ఫైటర్ పైలట్గా ఘనత సాధించారు. తాజాగా 'ఫైటర్ కాంబాట్ లీడర్' (FCL) కోర్సును పూర్తి చేసిన దేశ తొలి మహిళా ఫైటర్ పైలట్గా నిలిచారు.
'భావన యావత్ రాష్ట్రం తలెత్తుకునేలా చేశారు'
భావనా కాంత్ సాధించిన ఈ విజయం మిథిలాంచల్ ప్రాంతం సహా యావత్ బిహార్ గర్వంతో తలెత్తుకునేలా చేసిందని ఆమె తాత నరేంద్ర కుమార్ దాస్ పేర్కొన్నారు. భావన ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం సొంత గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలోనే జరిగిందని గుర్తు చేశారు. భావన ఉన్నత విద్య కోసం వేరే ప్రాంతానికి వెళ్లారని వెల్లడించారు. పైలట్ అయినప్పటికీ భావన స్వగ్రామాన్ని ఎప్పుడూ మర్చిపోలేదని స్పష్టం చేశారు. కుటుంబ కార్యక్రమాలకు హాజరయ్యేందుకు తరచుగా స్వగ్రామానికి వస్తుంటారని వివరించారు. దేశంలోనే తొలి మహిళా 'టాప్ గన్'గా నిలిచిన భావనా కాంత్ గురించి ఇప్పుడు యావత్ దేశం తెలుసుకుందని ప్రశంసించారు. ప్రస్తుతం తమ కుటుంబం బిహార్ రాజధాని పట్నాలో నివసిస్తోందని అన్నారు.
ప్రాథమిక విద్య తర్వాత భావన ఉన్నత విద్యను వేరే చోట అభ్యసించారని భావనా కాంత్ మేనత్త కిరణ్ దేవి తెలిపారు. పైలట్ అయినప్పటి నుంచి భావన మూడు- నాలుగు సార్లు గ్రామాన్ని సందర్శించారని పేర్కొన్నారు. భావన సాధించిన ఇటీవలి చారిత్రక విజయం తమ గ్రామంలో ఆనందకరమైన వాతావరణాన్ని తీసుకొచ్చిందని చెప్పారు. వైమానిక దళంలో భావన సాధిస్తున్న విజయాలు మహిళా సాధికారతకు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయని కొనియాడారు.
స్ఫూర్తిగా భావన జర్నీ
భావనా కాంత్ సాధించిన ఈ ఘనత దేశంలోని మహిళలకు ప్రేరణగా నిలుస్తోంది. ప్రతిభ, క్రమశిక్షణ, నిరంతర కృషి ద్వారా ఏ సవాలునైనా అధిగమించవచ్చని భావన తాజా విజయం ఒక బలమైన సందేశాన్ని ఇస్తోంది. అలాగే ఏ రంగంలోనైనా పురుషుల కంటే మహిళలేమీ తక్కువ కాదని నిరూపిస్తోంది.
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