బంగాల్​లో ఐడెంటిటీ రాజకీయాలు- ఫైటర్​ దీదీగా మమత బెనర్జీ- నాటి వ్యూహం నేడు ఫలిస్తుందా?

తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నుంచి ఫైటర్ దీదీ యానిమేటెడ్ టీజర్ విడుదల- బంగాల్ గుర్తింపును కాపాడే నాయకురాలిగా మమతా ప్రొజెక్షన్- బీజేపీపై అవుట్‌సైడర్ నెరేటివ్ మళ్లీ ముందుకు- ఐడెంటిటీ, కల్చర్, ఎమోషన్‌లపై ఫోకస్

Mamata (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 23, 2026 at 7:01 PM IST

Bengal Elections 2026 TMC Campaign : బంగాల్ రాజకీయాల్లో ఎన్నికల వేడి చాలా రోజుల క్రితమే మొదలైందని చెప్పాలి. 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ఇంకా సమయం ఉన్నప్పటికీ, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఇప్పటికే తన ప్రచార వ్యూహాలను తెరపైకి తెచ్చింది. ఫైటర్ దీదీ పేరుతో విడుదలైన యానిమేటెడ్ టీజర్ ఇప్పుడు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. ఆ టీజర్ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీని కేవలం నాయకురాలిగా కాకుండా, బంగాల్ గుర్తింపును కాపాడే రక్షకురాలిగా చూపించే ప్రయత్నం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

టీజర్‌లో రాజకీయ సందేశం
సుమారు 16 నిమిషాల పాటు సాగిన ఆ యానిమేటెడ్ వీడియోలో విజువల్ స్టోరీ టెల్లింగ్‌కు పెద్దపీట వేశారు. ప్రారంభంలో బంగాల్‌పై మబ్బులు కమ్ముకున్నట్లు చూపిస్తూ, రాష్ట్రం ప్రమాదంలో ఉందన్న భావనను కలిగించేలా చిత్రీకరించారు. చివర్లో మమతా బెనర్జీ దృఢంగా నిలబడి, పోరాట యోధురాలిగా కనిపించడం ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. దుర్గాదేవి ప్రతిరూపం, రాయల్ బంగాల్ టైగర్ వంటి ప్రతీకలను ఉపయోగించడం ద్వారా భావోద్వేగాలకు హత్తుకునేలా టీజర్ రూపొందింది. ఇది కేవలం ఒక ప్రచార వీడియో కాదు, ఒక రాజకీయ సందేశాన్ని బలంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం.

బీజేపీపై పరోక్ష విమర్శలు
టీజర్‌లో సాఫ్రాన్ జెండాతో కనిపించే శాడో ఫిగర్ ద్వారా బీజేపీపై పరోక్షంగా విమర్శలు చేశారు. “బెంగాల్‌ను వెలుపల శక్తులు ఆక్రమించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి” అనే నేరేటివ్‌ను బలంగా వినిపించారు. ఇది గత ఎన్నికల్లో కూడా టీఎంసీ విజయానికి కీలకంగా మారిన అంశం. ప్రత్యేకంగా NRC, CAA వంటి అంశాలను సూచిస్తూ “బెంగాలీల గుర్తింపును లాక్కుంటున్నారు” అనే భావనను టీజర్‌లో చూపించడం గమనార్హం. బంగ్లాదేశీ అనే ముద్ర వేయడం వంటి సన్నివేశాలు ఈ సందేశాన్ని మరింత బలపరుస్తాయి.

సాంస్కృతిక అంశాల వినియోగం
బంగాల్ రాజకీయాల్లో సంస్కృతి ఎప్పుడూ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ టీజర్‌లో కూడా అదే ధోరణి కొనసాగింది. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ వంటి ప్రముఖుల ప్రతిమలు ధ్వంసమవుతున్నట్లు చూపించడం ద్వారా, బెంగాల్ సంస్కృతిపై దాడి జరుగుతోందన్న భావనను కలిగించారు. ఇది బీజేపీపై సంస్కృతి గౌరవించదు అనే ఆరోపణలను పరోక్షంగా గుర్తు చేస్తుంది. దీంతో ప్రాంతీయ గర్వాన్ని రేకెత్తించడం లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది.

బంగాల్ కూతురు vs దిల్లీ అవుట్‌సైడర్స్
టీఎంసీ వ్యూహంలో ప్రధాన అంశం బంగాల్ కూతురు vs దిల్లీ నుంచి వచ్చినవారు అనే విభజన. ఆ ఫార్ములా 2021 ఎన్నికల్లో భారీగా పనిచేసింది. అదే వ్యూహాన్ని 2026లో కూడా కొనసాగించాలని పార్టీ నిర్ణయించుకున్నట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మమతా బెనర్జీని స్థానిక గౌరవానికి ప్రతీకగా చూపిస్తూ, బీజేపీని బయటి శక్తిగా చిత్రీకరించడం ద్వారా ఓటర్లలో భావోద్వేగాలను రేకెత్తించడమే లక్ష్యం.

ముందస్తు ప్రచారానికి సంకేతం
ఇప్పటికే టీఎంసీ 10 హామీలు ప్రకటించడం, 291 స్థానాలకు అభ్యర్థులను ప్రకటించడం వంటి చర్యలు తీసుకుంది. ఇప్పుడు ఫైటర్ దీదీ టీజర్ విడుదలతో పార్టీ పూర్తిస్థాయి ఎన్నికల మోడ్‌లోకి వెళ్లిందని అర్థమవుతోంది. ఇది సాధారణ ప్రచారం కాదు, దీర్ఘకాలిక ఎన్నికల యుద్ధానికి సిద్ధమవుతున్న సంకేతం. క్యాడర్‌ను ఉత్తేజపరిచే ప్రయత్నంగా కూడా దీన్ని చూడొచ్చు.

భావోద్వేగాలపై ఆధారపడిన పోటీ
ఈసారి బంగాల్ ఎన్నికలు కేవలం అభివృద్ధి, సంక్షేమం వంటి అంశాలపైనే కాకుండా, ఐడెంటిటీ, సంస్కృతి, ప్రాంతీయ గర్వం వంటి భావోద్వేగ అంశాలపై కూడా సాగనున్నాయి. టీఎంసీ ఈ విషయాన్ని ముందుగానే గుర్తించి, తన ప్రచారాన్ని అదే దిశగా మలుస్తోంది. బీజేపీ కూడా తనదైన వ్యూహాలతో ముందుకు వస్తున్న నేపథ్యంలో, పోటీ మరింత ఉత్కంఠభరితంగా మారనుంది.

రాజకీయ విశ్లేషణ
ఫైటర్ దీదీ టీజర్ ఒక విషయం స్పష్టంగా చెబుతోంది. టీఎంసీ ఈ ఎన్నికలను సాధారణ రాజకీయ పోటీగా కాకుండా, బంగాల్ కోసం పోరాటంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని చూస్తోంది. మమతా బెనర్జీని యోధురాలిగా ప్రొజెక్ట్ చేయడం ద్వారా, ఆమెపై నమ్మకాన్ని మరింత బలపరచడం లక్ష్యం. అదే సమయంలో ప్రత్యర్థులను బంగాల్‌కు ముప్పుగా చూపించడం ద్వారా ఓటర్లను ప్రభావితం చేయాలని చూస్తోంది.

మొత్తానికి ఫైటర్ దీదీ టీజర్ 2026 బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల దిశను ముందుగానే సూచిస్తోంది. ఈసారి పోటీ కేవలం రాజకీయ పార్టీలు మధ్య కాకుండా, భావోద్వేగాలు, సంస్కృతి, ప్రాంతీయ గర్వం మధ్య జరుగనుంది. ఇక నుంచి బంగాల్ రాజకీయాల్లో ప్రచారం మరింత ఉధృతమవడం ఖాయం. ఈ టీజర్ ఒక ప్రారంభ సంకేతం మాత్రమే. అసలు రాజకీయ సంగ్రామం ఇప్పుడే మొదలైంది!

