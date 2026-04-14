ETV Bharat / bharat

పిల్లుల ప్రేమ తంటా- రెండు కుటుంబాల మధ్య మంట- చివరికి ఏమైందంట?

పక్కింటి పిల్ల వల్ల తమ పిల్లి గర్భం దాల్చిందని మొదలైన గొడవ- పిల్లులను తీసుకుపోకపోతే యాసిడ్​ పోస్తానని బెదిరింపు- పరిష్కారం చూపిన పోలీసులు

Cats (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 14, 2026 at 3:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Fight Over Cat Between Two Families : సాధారణంగా ఇద్దరు మనుషుల మధ్య ప్రేమ వ్యవహారం కారణంగా రెండు కుటుంబాలు గొడవలు పడడటం మనం నిత్యం చూస్తూనే ఉంటాం. కానీ ఇప్పుడు రెండు పిల్లుల మధ్య పుట్టిన ప్రేమ, ఇరుగుపొరుగున నివసిస్తున్న రెండు కుటుంబాల మధ్య చిచ్చు పెట్టింది. చిన్న విషయంగా మొదలైన ఆ వివాదం క్రమంగా పెద్ద గొడవగా మారింది. అది కాస్తా పిల్లులపై యాసిడ్ పోస్తాననే దాకా వెళ్లింది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఈ సమస్యను చాకచక్యంగా పరిష్కరించారు.

పిల్లి పిల్లలు తెచ్చిన తంటా!
కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని బెంగళూరులో ఇరుగుపొరుగున నివసించే రెండు కుటుంబాలు చరో పిల్లిని పెంచుకుంటున్నారు. అందులో ఒకటి ఆడది, మరొకటి మగ పిల్లి. అయితే తాజాగా ఆడ పిల్లి నాలుగు అందమైన పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. ఆ పరిణామం అనూహ్యంగా రెండు కుటుంబాల మధ్య వివాదానికి కారణమైంది. ఆడ పిల్లి యజమాని తమ పిల్లి గర్భం దాల్చడానికి కారణం పక్కింటి పిల్లని ఆరోపించారు. అంతే కాకుండా పుట్టిన పిల్లలను వారే పెంచుకోవాలని డిమాండ్​ చేశారు.

ఉద్రిక్తంగా మారిన పరిస్థితి
అందుకు మగ పిల్లి యజమాని ఒప్పుకోలేదు. దీంతో ఆ గొడవ మరింత ముదిరింది. మొదట మాటలతో మొదలైన ఈ వివాదం క్రమంగా తీవ్ర ఘర్శణగా మారింది. ఇరు కుటుంబాలు పరస్పరం ఆరోపణలు చేసుకుంటూ ఒకరిని ఒకరు తీవ్రంగా దూషించుకున్నారు. పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారి బెదిరింపుల దశకు చేరుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆడ పిల్లి యజమాని ఆ పిల్లి పిల్లలను తీసుకెళ్లకపోతే వాటిపై యాసిడ్​ పోస్తానని బెదిరించారు.

రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు
పరిస్థితి చేయి దాటి పోవడంతో మగ పిల్లి యజమాని వెంటనే 112కు ఫోన్​ చేసి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఇరు కుటుంబాలను శాంతింపజేసి సమస్య గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. పరస్పత చర్చల అనంతరం సమస్యకు శాంతియుత పరిష్కారం కనుగొనే ప్రయత్నం చేశారు.

ఇరు కుటుంబాలకు చరో రెండు
ఈ కేసును పరిష్కరించడానికి పోలీసులు ఓ ఆలోచన చేశారు. అది ఎంటి అంటే? ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు రెండు చాక్లెట్ల కోసం గొడవ పడితే వారికి చరోటి ఇచ్చి ఆ గోడవను సద్దుమనిగించినట్లు, ఇక్కడి పోలీసులు కూడా సరిగ్గా అలానే ఆలోచించారు. పుట్టిన నాలుగు పిల్ల పిల్లలను చరో రెండు చప్పున ఇరు కుటుంబాలకు ఇచ్చారు. ఇలా చిన్న విషయాలు కూడా పెద్ద వివాదానికి దారతీసే అవకాశం ఉందని ఈ ఘటన స్పష్టం చేస్తోంది. సహనం, పరస్పర అవగాహన లేకపోతే ఇలాంటి పరిస్థితులుతలెత్తుతాయని నిపుణులు అంటున్నారు.

మా పిల్లిని అపహరించి, రంగు వేశారు
అది అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నల్గొండ జిల్లా గత ఏడాది ఇలాంటి ఒక సంఘటనే జరిగింది. ఒక మహిళ మిల్క్‌ వైట్‌ కలర్‌ పిల్లిని తెచ్చుకొని తన ఇంట్లోనే పెంచుకుంటోంది. అయితే ఆ పిల్లి ఆరు నెలల క్రితం ఇంటి నుంచి తప్పిపోయింది. అప్పటి నుంచి ఆ ఇంట్లో వాళ్లు ఆ పిల్లి గురించి వెతుకుతూనే ఉన్నారు. అయినా దాని జాడ మాత్రం కనిపించలేదు. ఇటీవల వారి పక్కింట్లో అదే పోలికలతో ఉన్న బ్రౌన్‌ కలర్‌ పిల్లి కనిపించింది. ఆ పిల్లిని చూసిన మహిళ కుటుంబం, పిల్లి తమదేనని, పక్కింటి వాళ్లు పిల్లిని ఎత్తుకెళ్లి కలర్‌ వేశారంటూ వాగ్వాదానికి దిగారు. తమకు ఆరు పిల్లులు ఉన్నాయని, అందులో ఇదొకటి అని పక్కింటి వారు వాదించారు. దీంతో సమస్య పరిష్కారం కాక పోలీసు స్టేషన్‌కు వెళ్లింది.

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.