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'ఒకరోజు కలెక్టర్'గా 15 ఏళ్ల గర్విత్- అరుదైన వ్యాధితో పోరాడుతున్న విద్యార్థి కల సాకారం

15 ఏళ్ల విద్యార్థికి 'కలెక్టర్ ఫర్ ఎ డే' అవకాశం- డుచెన్ మస్క్యులర్ డిస్ట్రోఫీతో బాధపడుతున్న గర్విత్- ఐఏఎస్ అధికారి కావాలన్న కలను నెరవేర్చిన జిల్లా కలెక్టర్

Fifteen Year Old Boy As IAS Officer
Fifteen Year Old Boy As IAS Officer (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 4, 2026 at 2:12 PM IST

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Fifteen Year Old Boy As IAS Officer : కేవలం 15 ఏళ్ల వయసులోనే కలెక్టర్​గా బాధ్యతలు స్వీకరించాడు ఓ బాలుడు. ప్రజల సమస్యలు వింటూ, అధికారులతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ అందరికీ దిశానిర్దేశం చేశాడు. తన ముందుకు వచ్చిన ప్రతి వినతిని పరిశీలిస్తూ పరిష్కార మార్గాలను సూచించాడు. అలా కలెక్టర్​ కుర్చీలో కూర్చుని విధులు నిర్వహిస్తుంటే చూసి అతడి తల్లిదండ్రులు మురిసిపోయారు. అసలు ఆ బాలుడు ఎవరు? ఇంత చిన్న వయసులో కలెక్టర్ కుర్చీలో ఎలా కూర్చున్నాడు? అనే విషయాలు ఈ కథననంలో తెలుసుకుందాం.

అరుదైన జన్యు వ్యాధి
రాజస్థాన్‌లోని డిడ్వానా కుచామన్ జిల్లాకు చెందిన గర్విత్​ రేవాడ్ ప్రస్తుతం పదో తరగతి పూర్తి చేసుకుని, ఇంటర్​ చదువుతున్నాడు.​ చిన్నప్పటి నుంచే చదువులో ప్రతిభ కనబరిచిన అతడికి ఐఏఎస్ అధికారి కావాలన్న లక్ష్యం ఉంది. అయితే 'డుచెన్ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ' అనే అరుదైన జన్యు వ్యాధి అతడి జీవితాంలో ఓ పెద్ద అడ్డంకిగా మారింది. అయినప్పటికీ ఏమాత్రం నిరాశపడకుండా ముందుకు సాగాడు. అలా పదో తరగతిలో 84 శాతం మార్కులు సాధించి, అందరి ప్రశంసలు అందుకున్నాడు.

Fifteen Year Old Boy As IAS Office
కుటుంబంతో గర్విత్​ రేవాడ్ (ETV Bharat)

'ఒక రోజు కలెక్టర్'గా విధులు
గర్విత్​ తల్లిదండ్రులు ఎలాగైనా తమ కుమారుడి కోరిక తీర్చేందుకు జిల్లా కలెక్టర్​ అవధేశ్​ మీణాను కలుసుకున్నారు. ఆయనతో గర్విత్​ ఆరోగ్యం, కలెక్టర్​ అవ్వాలనే తన కల గురించి వివరించారు. గర్విత్​కు ఒకరోజు కలెక్టర్​గా నియమించాలని అవధేశ్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. బుధవారం గర్విత్ అధికారిక కలెక్టర్ వాహనంలో కలెక్టరేట్‌కు చేరుకున్నాడు. అక్కడ అధికారులు, సిబ్బంది అతనికి ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం కలెక్టర్ కుర్చీలో కూర్చొని కార్యాలయ బాధ్యతలు స్వీకరించాడు. అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించడమే కాకుండా ప్రజా వినతుల కార్యక్రమంలో కూడా పాల్గొన్నాడు. తన వద్దకు వచ్చిన ప్రజల సమస్యలను విని సంబంధిత అధికారులకు సూచనలు చేశాడు. ఆ దృశ్యాన్ని గర్విత్ తల్లిదండ్రుల కళ్లు ఆనంద బాష్పాలతో నిండిపోయాయి.

తల్లిదండ్రుల కళ్లలో ఆనందభాష్పాలు
తమ కుమారుడు కలెక్టర్ కుర్చీలో కూర్చుని బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న దృశ్యాన్ని చూసి గర్విత్ తల్లిదండ్రులు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. వారి కళ్లలో ఆనందభాష్పాలు వెల్లువెత్తాయి. గర్విత్ తండ్రి హర్లాల్ రేవార్ మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుతం ఆర్‌ఏఎస్ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్నాడని తెలిపారు. చిన్నప్పటి నుంచే తమ కుమారుడికి ఐఏఎస్ కావాలన్న కల ఉందని అయన అన్నారు. అందుకే అతడు చదువులో కూడా ముందుండే వాడని చెప్పారు. అతడి అనారోగ్యం కుటుంబాన్ని కలచివేసినా ఎప్పుడూ ఆశ వదల్లేదని అన్నారు. అయినప్పటికీ తమ కుమారుడి ఆశయాలను ఎప్పుడూ అడ్డుకోలేదని, అతడికి ధైర్యం చెబుతూ ముందుకు నడిపించామని పేర్కొన్నారు. తల్లి సునీత రేవార్ భావోద్వేగంతో మాట్లాడుతూ, జిల్లా కలెక్టర్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం తమ కుమారుడి ముఖంలో చిరునవ్వు తీసుకువచ్చిందని, ఆ క్షణాన్ని జీవితాంతం మరిచిపోలేమని చెప్పారు.

Fifteen Year Old Boy As IAS Office
గర్విత్​ రేవాడ్​ను కలెక్టర్​ ఆఫీస్​కి తీసుకు వస్తున్న అతడి తండ్రి హర్లాల్ రేవార్ (ETV Bharat)

'ఎప్పుడూ ఓటమిని అంగీకరించవద్దు'
జిల్లా కలెక్టర్ అవధేశ్ మీనా మాట్లాడుతూ, గర్విత్ సాధించిన విజయాలు అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకమని అన్నారు. జీవితంలో ఎలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురైనా ఎప్పుడూ ఓటమిని అంగీకరించకూడదని సూచించారు. పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే విజయం తప్పక సాధ్యమవుతుందని పేర్కొన్నారు. గర్విత్ వంటి విద్యార్థులు సమాజానికి ప్రేరణగా నిలుస్తారని అభినందించారు.

కలెక్టర్​పై ప్రశంసలు
అరుదైన వ్యాధితో పోరాడుతున్న ఓ బాలుడి మనసులోని కలను గుర్తించి, దానిని సాకారం చేసిన జిల్లా కలెక్టర్ అవధేశ్​ మీణా తీసుకున్న నిర్ణయంపై ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. కలెక్టర్ కుర్చీలో కూర్చొని ప్రజల సమస్యలు వినడం, అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించడం తన జీవితంలో ఎప్పటికీ మరిచిపోలేని అనుభవమని గర్విత్ చెప్పాడు. కలెక్టర్ కావాలనే తన చిరకాల కోరిక కనీసం ఒక్కరోజైనా నెరవేరడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని, ఈ అవకాశం తన లక్ష్య సాధనకు మరింత ప్రేరణనిచ్చిందని తెలిపాడు.

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