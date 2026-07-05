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హర్మూజ్​ జలసంధిని దాటిన 15 ఎరువుల నౌకలు- సరఫరాకు ఎలాంటి ఢోకా లేదన్న కేంద్రం

ఎరువుల కొరత రాదు- ఇప్పటికే హర్మూజ్​ జలసంధిని దాటిన 15 ఎరువుల నౌకలు- రైతులకు కేంద్రం భరోసా

Strait of Hormuz
Strait of Hormuz (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 5, 2026 at 8:49 PM IST

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Fertilizer Ships Cross Hormuz : సుమారు 15 నుంచి 20 ఎరువుల నౌకలు హర్మూజ్‌ జలసంధిని సురక్షితంగా దాటి భారత్‌కు బయలుదేరాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది. వీటిలో ఎనిమిది నౌకలు 3.32 లక్షల టన్నుల యూరియాను, నాలుగు నౌకలు 2.57 లక్షల టన్నుల డీఏపీని, మూడు నౌకలు 1.11 లక్షల టన్నుల సల్ఫర్‌ను తీసుకువస్తున్నాయని పేర్కొంది. మరో ఐదు నౌకలు వీటితో చేరనున్నాయని చెప్పింది. కొంత కాలంగా హర్మూజ్‌లో రవాణాకు అంతరాయం కలిగినప్పటికీ, ఎరువుల లభ్యతకు ఆటంకం లేకుండా చూసుకున్నట్లు కేంద్రం తెలిపింది.

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FERTILIZER SHIPS CROSS HORMUZ
FERTILIZER SHIPS CROSS HORMUZ

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