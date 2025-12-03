లేడీ సైకో కిల్లర్- అందమైన అమ్మాయిల్ని, చిన్నపిల్లల్ని చంపేస్తుంది- కన్న కొడుకును కూడా వదల్లేదు!
అందమైన అమ్మాయిలంటే ఆమెకు అసహ్యం- చిన్నారులన్నా పడదు- అందరినీ చంపేసిన మహిళా సైకో
Published : December 3, 2025 at 10:29 PM IST
Female Psycho Killer Arrest : ఆమె ఒక సైకో కిల్లర్. అందమైన అమ్మాయిలను చూస్తే ఆమెకు చంపేయాలని అనిపిస్తుంది. అమాయకులైన చిన్నపిల్లలను చూసినా మర్డర్ చేసేస్తుంది. చివరికి తన కన్న కొడుకుని కూడా చంపేసింది. ఊహించడానికే భయంకరంగా ఉంది కదా! ఇంతకీ ఆ లేడీ సైకో కిల్లర్ ఎక్కడ ఉందంటే?
హరియాణాలోని పానీపత్ జిల్లాలో ఇద్దరు బాలికలు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందారు. దీనిపై దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులు చివరికి ఈ లేడీ సైకో కిల్లర్ను అరెస్టు చేశారు. ఆమెను తమదైన రీతిలో విచారణ చేయగా, పలు భయంకరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి."తన కుటుంబ సభ్యుల వద్దకు, బంధువుల వద్దకు వచ్చే అందమైన అమ్మాయిలను టార్గెట్ చేసి, వారిని చంపినట్లుగా సదరు సైకో కిల్లర్ చెప్పింది. అంతేకాదు తన సొంత కొడుకుతో సహా నలుగురు పిల్లలను కిరాతకంగా చంపేసినట్లు అంగీకరించింది." అని ఎస్పీ భూపేంద్ర సింగ్ తెలిపారు.
మిస్టరీని ఎలా ఛేదించారంటే?
"డిసెంబర్ 1 సాయంత్రం నౌల్తా గ్రామంలో ఓ 6 ఏళ్ల బాలిక నీటి తొట్టెలో మునిగిపోయినట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి చూడగా, బాలిక మృతదేహం ఉన్న గదికి బయట నుంచి తాళం వేసి ఉంది. ఇది అనుమానాస్పదంగా ఉండడంతో, మృతదేహాన్ని పోస్టు మార్టంకు పంపి, హత్య కేసు నమోదు చేశారు. తరువాత ఎస్పీ పర్యవేక్షణలో ఒక క్రైమ్ టీమ్, డీఎస్పీ నవీన్ నేతృత్వంలో మరో టీమ్ ఏర్పడ్డాయి. వీరి దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు బయటపడ్డాయి. చనిపోయిన బాలిక విధిపాల్ సింగ్ మనవరాలు అని తేలింది. వారి ఇంట్లో ఓ వివాహ వేడుక జరుగుతోంది. అందరూ పెళ్లి ఊరేగింపులో ఉండగా, ఆ బాలిక అకస్మాత్తుగా కనిపించకుండా పోయింది. అందరూ ఆమె కోసం వెతకగా, ఓ గదిలోని నీటి టబ్బులో చనిపోయి ఉంది. పోలీసుల విచారణలో ఆ కుటుంబానికే చెందిన మహిళ ఈ హత్య చేసినట్లు తేలింది. నిజానికి ఆ మహిళ చనిపోయిన అమ్మాయికి అత్త అవుతుంది. ఆమెను విచారణ చేయగా దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు తెలిశాయి. ఆమెకు అందమైన అమ్మాయిలంటే ద్వేషమని, అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా వారిని నీటిలో ముంచి చంపేశానని చెప్పింది. ఇంకా షాకింగ్ విషయం ఏమిటంటే, ఆమె 2023లో సోనెపత్లో ఆత్మహత్యకు కూడా ప్రయత్నించింది. చివరికి ఆమె తన సొంత కొడుకుని కూడా చంపేసింది. మరో ఇద్దరు పిల్లలను కూడా చంపేసినట్లు ఆమె తెలిపింది. ఆమె ఒక సైకో కిల్లర్. ప్రస్తుతం నిందితురాలిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. ఇంకా ఇతర జిల్లాల్లో జరిగిన ఇలాంటి పాత నేరాల రికార్డులను పోలీసుల బృందాలకు పంపుతున్నాం. చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం" అని ఎస్పీ భూపేంద్ర సింగ్ తెలిపారు.
సైకో కిల్లర్ అంటే?
సాధారణంగా మీడియా, ప్రజలు వ్యవహారికంగా ఉపయోగించే పదం 'సైకో కిల్లర్'. వైద్య పరిభాషలో, క్లీనికల్ సైకాలజీలో వీరిని యాంటీసోషల్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ (ASPD) వ్యక్తులుగా చెబుతారు. వీరికి సానుభూతి ఉండదు. ప్రణాళికా బద్ధంగా నేరాలు చేస్తుంటారు. బయటకు మాత్రం సాధారణ మనుషుల్లానే కనిపిస్తుంటారు.