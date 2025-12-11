మేకపిల్లకు పాలిస్తున్న కుక్క- తల్లిలా రక్షిస్తున్న శునకం
Published : December 11, 2025 at 9:59 PM IST
Dog Feeding Milk To Goat : మేకలను కుక్కలు వేటాడి కరిచి చంపాయని చాలా సార్లు వింటుంటాం. కానీ ఓ ఆడ కుక్క, చిన్న మేకపిల్లకు పాలు ఇస్తూ తన అమ్మతనాన్ని నిలబెట్టుకుంది. అంతేకాకుండా తాను ఎక్కడి వెళ్తే అక్కడికి మేక పిల్లను కుక్క తీసుకెళ్తోంది. కంటి రెప్పలా కాపాడుకుంటోంది. మేక పిల్లకు కుక్క పాలిస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇంతకీ ఈ కథేంటంటే?
కన్నబిడ్డలా కాపాడుతున్న కుక్క
కొల్హాపుర్ జిల్లాలోని అజ్రా తాలూకాలోని అర్దాల్ జరిగిన ఈ సంఘటన అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. శాంతాబాయి యాదవ్ పెంపుడు ఆడ కుక్క బలహీనమైన మేక పిల్లకు పాలు ఇచ్చి దాని ప్రాణాలు కాపాడుతోంది. అలాగే అమ్మతనాన్ని చూపిస్తోంది. తన కన్నబిడ్డలా మేక పిల్లను సాకుతోంది. పుట్టుకతోనే బలహీనంగా ఉన్న మేక పిల్ల ఆడ కుక్క పాలు తాగడం వల్లే ప్రాణాలను నిలబెట్టుకుంది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అయ్యింది. దీంతో జంతువులలో భావోద్వేగాలు సజీవంగా ఉన్నాయని చాలామంది మూగ జీవాలు ప్రేమికులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
చిన్నప్పటి నుంచి నీరసంగా మేకపిల్ల
అర్దాల్ గ్రామానికి చెందిన శాంతాబాయి యాదవ్కు చెందిన మేక మూడు పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. వాటిలో రెండు శారీరకంగా బలంగా ఉన్నాయి. అవి తల్లి పాలు సులభంగా తాగేవి. అయితే, మూడో మేకపిల్ల బలహీనంగా జన్మించింది. సరిగ్గా పాలు తాగలేకపోయేది. దీంతో మేకపిల్ల ఆరోగ్యం క్రమంగా క్షీణించింది. అప్పుడు మేక పిల్ల ఆరోగ్యం గురించి శాంతాబాయి యాదవ్ కుటుంబం ఆందోళన చెందింది. అటువంటి సమయంలో శాంతాబాయి ఇంట్లోని పెంపుడు ఆడ కుక్క పరిస్థితిని గుర్తించింది.
నిజానికి ఆ ఆడ కుక్క కూడా కొన్ని రోజుల క్రితం కుక్క పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. అయితే, కొంతమంది ఆ కుక్కపిల్లలను పెంచడానికి తీసుకున్నారు. అందువల్ల, ఆడ కుక్క బలహీనమైన మేక పిల్ల వద్దకు వెళ్లి ప్రేమతో పాలు ఇవ్వడం ప్రారంభించింది. మేక పిల్లను తన సొంత సంతానంలా కాపాడుకుంటోంది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే సొంత తల్లిలా మారిపోయింది. చిన్న మేక పిల్ల ఆలనా పాలనా చూసుకుంటోంది. ఈ ఆడ కుక్క ఎక్కడికి వెళ్లినా, తన వెంటే మేక పిల్లను తీసుకెళ్లిపోతోంది.
మానవత్వమే కనుమరుగైన రోజుల్లో
ప్రస్తుత కాలంలో మానవత్వమే కనుమరుగైపోతోంది. మనిషికి మనిషే శత్రువుగా మారిపోతున్నాడు. కొడుకుకు తండ్రి, తండ్రికి కొడుకు శత్రువులుగా మారిపోతున్నారు. చిన్న చిన్న తగాదాలకే సొంతవారి ప్రాణాలు తీయడానికి కూడా లెక్కచేయని రోజులివి. అయితే మారిపోయిన ఈ రోజుల్లోనూ ఓ ఆడకుక్క మాత్రం మేకపిల్లను అల్లారుముద్దుగా కాపాడుతోంది. పాలను అందిస్తూ సొంత సంతానంలా చూసుకుంటోంది. మేక పిల్ల పట్ల ప్రేమ పూర్వకంగా వ్యవహరిస్తోంది. మానవత్వం కనుమరుగైన ఈ కాలంలో ఈ జంతువుల ప్రేమపూర్వక చర్య మానవులకు ఒక పెద్ద పాఠం నేర్పింది.
అర్దాల్ గ్రామంలో జరిగిన ఈ సంఘటన గురించి స్థానికంగా చర్చ జరుగుతోంది. జంతువుల మధ్య కరుణ, బేషరతు ప్రేమకు ఇది గొప్ప ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది. మేకపిల్లపై ఆడ కుక్క చూపిన ప్రేమను చూసి స్థానికులు చలించిపోతున్నారు. ఈ సంఘటన అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోంది. ఆడ కుక్క, మేక పిల్లను చూడటానికి చుట్టుపక్కల ప్రాంత ప్రజలు శాంతాబాయి యాదవ్ ఇంటికి వస్తున్నారు. జంతు ప్రేమికులు సైతం మేక పిల్ల, ఆడ కుక్క బంధాన్ని చూసి మురిసిపోతున్నారు.
గతంలోనూ చాలాసార్లు ఇలాంటి సంఘటనలు గురించి చాలా సార్లు విన్నాం. అంధ్రప్రదేశ్లోని పాడేరు జిల్లాలో కూడాఓ కుక్క ఓ చిన్న మేకపిల్లకు పాలు ఇచ్చింది. తల్లి మేక మందతో కొండపైకి నిత్యం మేతకు వెళ్లిపోయేది. దీంతో ఆకలితో ఉన్న మేక పిల్లకు తన పిల్లలతో పాటు ఓ కుక్క పాలు ఇస్తూ పెంచింది. ఇప్పుడూ మహారాష్ట్రలోనూ ఓ మేక పిల్లకు కుక్క పాలిస్తూ తన మంచి మనసును చాటుకుంది.
