సెప్టిక్ ట్యాంకులోని మలంతో ఎరువు తయారీ- భూసారం పెరుగుదల- పంటలకు మేలు
ఝార్ఖండ్లో మలంతో ఎరువు తయారీ చేసే ప్లాంట్- ఈ ఎరువుతో రైతులకు చాలా మేలు- త్వరలో అన్నదాతలకు అందుబాటులోకి
Published : January 19, 2026 at 1:48 PM IST
Fertilizer is Made From Sewage in Septic Tank : ప్రస్తుత కాలంలో అధికంగా రసాయన ఎరువులు వాడకంతో భూసారం క్రమంగా తగ్గిపోతుంది. దీంతో నేలలో సారం లేక పంటల దిగుబడులు తగ్గుతున్నాయి. అలాగే రసాయన ఎరువులు ఎక్కువగా వేసి పండించిన పంటలను తినడం వల్ల ప్రజలు రోగాల బారిన పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఝార్ఖండ్లోని చిర్కుండ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సెప్టిక్ ట్యాంకులలోని మలంతో సహజ ఎరువును తయారు చేస్తోంది. ఈ స్టోరీలో ఈ ఎరువును ఎలా తయారు చేస్తారు? దాని వల్ల రైతులకు కలిగే లాభాలేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
త్వరలో ఈ ఎరువు రైతులకు అందుబాటులోకి!
ధన్బాద్ జిల్లా చిర్కుండలో మలం నుంచి ఎరువును ఉత్పత్తి చేసే ఎఫ్టీఎస్పీ (fecal sludge treatment plant) పూర్తైంది. త్వరలో మార్కెట్లోకి ఈ ఎరువు అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఈ సహజ ఎరువు తయారీని ప్రోత్సహించడానికి చిర్కుండ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ స్వయం సహాయక సంఘాలలోని మహిళలను నియమించింది.
టాయిలెట్ల వ్యర్థాలతో ఎరువు తయారీ
ఈ ఎరువు టాయిలెట్ వ్యర్థాల నుంచి తయారవుతుంది. ఇది పూర్తిగా సేంద్రీయమైనది. సాధారణంగా రసాయన ఎరువులు నేల సారాన్ని తగ్గిస్తాయి. మలం నుంచి తయారైన ఈ ఎరువు భూమి సారాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. అలాగే, దిగుబడి కూడా పెరుగుతుంది. చిర్కుండ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సుందర్నగర్లో రూ.3 కోట్ల ఖర్చుతో ఎఫ్టీఎస్పీ ప్లాంట్ను నిర్మించింది. ప్లాంట్ ప్రాసెసింగ్ను ఝార్ఖండ్ అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్టక్చర్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (JUIDCO) పర్యవేక్షిస్తోంది.
నగరంలోని అన్ని సెప్టిక్ ట్యాంకులలోని మలాన్ని ప్లాంట్కు తీసుకువస్తారని చిర్కుండ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ మేనేజర్ ముకేశ్ రంజన్ తెలిపారు. ఈ ప్లాంట్లో మొత్తం 12 గదులు ఉన్నాయని, వాటిలో ఆరింటిలో ఉత్పత్తి ప్రారంభమైందని పేర్కొన్నారు. సరఫరా కోసం సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయని వెల్లడించారు. ప్రతి గదికి 50 ట్రక్కుల వ్యర్థాలు అవసరమని స్పష్టం చేశారు. ఒక గదిలో కంపోస్ట్ ఉత్పత్తి చేయడానికి దాదాపు ఆరు నెలల సమయం పడుతుందని వెల్లడించారు.
"వ్యర్థాలలో ఉన్న నీటి కోసం ఒక ప్రత్యేక వ్యవస్థను కూడా ఏర్పాటు చేశాం. ప్రస్తుతం మాకు అవసరమైన మొత్తంలో వ్యర్థాలను పొందలేకపోతున్నాం. దీన్ని బంగారు ఎరువు అని పిలుస్తున్నారు. రైతులు తమ పొలాల సారాన్ని మెరుగుపరచడానికి దీనిని ఉపయోగించవచ్చు. ఇతర రసాయన ఎరువుల మాదిరిగా కాకుండా ఇది నేలకు హాని కలిగించదు. ఎందుకంటే ఇది పూర్తిగా సేంద్రీయమైనది. " అని ముకేశ్ స్పష్టం చేశారు.
స్వయం సహాయక బృందాలు సైతం!
సాధారణంగా ప్రతి మూడేళ్లకు ఒకసారి సెప్టిక్ ట్యాంకులను శుభ్రం చేయాలి. ఈ విషయంపై అవగాహన కల్పించే బాధ్యతను చిర్కుండ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ స్వయం సహాయక సంఘాల్లోని మహిళలకు అప్పగించింది. వారు ఇంటింటికీ వెళ్లి సెప్టిక్ ట్యాంకుల క్లీనింగ్ గురించి అవెర్నెస్ కల్పిస్తున్నారు. కాగా, ప్రజలు కొంత మొత్తం చెల్లిస్తే వారి ఇంటికి సెప్టిక్ ట్యాంకులోని వ్యర్థాలను క్లీన్ చేసే వాహనాలను పంపిస్తోంది చిర్కుండ మున్సిపల్ కౌన్సిల్.
"ఇంటింటికీ వెళ్లి సెప్టిక్ ట్యాంకు క్లీనింగ్ గురించి అవగాహన కల్పించడానికి మహిళలతో సమావేశమతున్నాం. వారికి సెప్టిక్ ట్యాంకుల శుభ్రపర్చడం గురించి అవెర్నెస్ కల్పిస్తున్నాం. ఎఫ్టీఎస్పీ ప్లాంట్ గురించి చెబుతున్నాం. మేము లెట్రిన్ ప్లాంట్ నుంచి వచ్చామని తెలియగానే ప్రజలు మమ్మల్ని ఎగతాళి చేస్తున్నారు. " అని స్వయం సహాయక బృందంలోని సంయుక్తా దేవీ తెలిపింది.
ఈ ప్లాంట్ సెప్టిక్ ట్యాంకుల వ్యర్థాల నుంచి కంపోస్ట్ను ఉత్పత్తి చేస్తుందని చిర్కుండ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ నిర్వాహకురాలు ప్రియాంక కుమారి తెలిపారు. వ్యర్థాలను ప్లాంట్కు రవాణా చేయడానికి మున్సిపల్ కౌన్సిల్ ఒక వాహనాన్ని కూడా అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ప్లాంట్ లోపల కాలుష్యం, ధూళి ఉండదన్నారు. ఉత్పత్తి అయిన కంపోస్ట్ పూర్తిగా పర్యావరణ అనుకూలమైనదని, ఇది భూసారాన్ని పెంచడంలో చాలా సహాయపడుతుందన్నారు.
జీవవ్యర్థాలతో ఆర్గానిక్ ఎరువుల తయారీ - జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం కీలక ఒప్పందం