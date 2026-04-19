పెన్షన్ల రంగంలోనూ ఎఫ్డీఐ పరిమితి 100 శాతానికి- వచ్చే పార్లమెంటు సెషన్లోనే బిల్లు ?
పెన్షన్ రంగంలో కీలక సంస్కరణకు సన్నాహాలు మొదలుపెట్టిన కేంద్రం- ఎఫ్డీఐ పరిమితిని 100 శాతానికి పెంచాలని భావిస్తున్న సర్కారు
Published : April 19, 2026 at 3:58 PM IST
FDI limit In Pension Sector : పెన్షన్ రంగంలో కీలక సంస్కరణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఈ రంగంలో విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడి (ఎఫ్డీఐ) పరిమితిని 100 శాతానికి పెంచాలని సర్కారు భావిస్తోంది. ఈమేరకు ప్రతిపాదనతో కూడిన బిల్లును వచ్చే (జులై లేదా ఆగస్టు) పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాల్లోనే ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.
ఇప్పటికే బీమా రంగంలోకి 100 శాతం విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులకు అవకాశాన్ని కల్పించిన సర్కారు, ఇప్పుడు పెన్షన్ల రంగంలోనూ అదే తరహా సంస్కరణ చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. బీమా రంగంలోకి ఎఫ్డీఐల పరిమితిని 74 శాతం నుంచి 100 శాతానికి పెంచే బిల్లును గత సంవత్సరమే పార్లమెంటు ఆమోదించింది. అంతకంటే ముందు 2015లో బీమా చట్టం - 1938లో కీలక సవరణలు చేసి, బీమా రంగంలోకి విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల పరిమితిని 49 శాతం నుంచి 74 శాతానికి పెంచారు.