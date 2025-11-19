ETV Bharat / bharat

కన్న కూతురిపై తండ్రి అత్యాచారం- 178 ఏళ్ల జైలుశిక్ష

రేపిస్ట్ తండ్రికి 178 ఏళ్ల కఠిన కారాగాశిక్ష- ఏడాది వ్యవధిలో మైనర్ కూతురిపై మూడుసార్లు అత్యాచారం- పోక్సో ప్రకారం 120 ఏళ్ల శిక్ష, 'ఐపీసీ ప్రకారం 58 ఏళ్ల శిక్ష

Jail
Jail (IANS (Representative Image))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 19, 2025 at 7:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Father Sentenced To 178 Years Jail : కేరళలోని మంజేరి పట్టణ పోక్సో కోర్టు సంచలన తీర్పు వెలువరించింది. సొంత కూతురిపై మూడుసార్లు అత్యాచారానికి పాల్పడిన ఓ కామాంధుడికి 178 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్షను విధించింది.

బెయిల్‌పై ఇంట్లో ఉండగా దారుణం
బాధిత బాలిక మలప్పురం జిల్లా అరీకోడ్‌ పట్టణ వాస్తవ్యురాలు. 2022 సంవత్సరం నాటికి ఆమె వయసు 8 ఏళ్లు. బాలిక తండ్రి వయసు 43 ఏళ్లు. అతడు మహిళలను తప్పుడు దృష్టితో చూసేవాడు. 2021 సంవత్సరంలో పొరుగు ఇంట్లో ఉండే ఓ దివ్యాంగ మహిళపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ కేసులో జైలుకు వెళ్లి, బెయిల్‌పై బయటికొచ్చాడు. అయినా అతడి ప్రవర్తనా విధానం కానీ, వ్యవహార శైలి కానీ కొంచెం కూడా మారలేదు. బెయిల్‌పై ఇంట్లో ఉన్న టైంలో తన కన్న కూతురినే తప్పుడు దృష్టితో చూడటం మొదలుపెట్టాడు. 2022 సంవత్సరం జూన్‌లో ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న కుమార్తె‌పై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. కన్న కూతుర్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన బాధ్యతను మరిచి, కామాంధుడిలా ప్రవర్తించాడు. 2022 జనవరి నుంచి 2023 జనవరి మధ్యకాలంలో ఆ బాలికపై తండ్రి మూడుసార్లు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. దీని గురించి ఎవరికైనా చెబితే చంపేస్తానని బెదిరించాడు. దీంతో అత్యాచారం గురించి ఆ చిన్నారి ఎవరికీ చెప్పలేదని బాధితురాలి తరఫున కేసును వాదించిన పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ సోమసుందరం వెల్లడించారు.

తల్లికి నిజం చెప్పేసిన బాలిక
చివరకు బాధిత బాలిక ధైర్యం చేసింది. తనపై తండ్రి మూడుసార్లు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడన్న విషయాన్ని తల్లికి చెప్పింది. ఇది విని ఆగ్రహంతో రగిలిపోయిన బాలిక తల్లి, తన భర్తను నిలదీసింది. ఎందుకలా చేశావ్ అని ప్రశ్నించింది. దీంతో బాలిక తల్లిదండ్రుల మధ్య పెద్ద వాగ్వాదం జరిగింది. అనంతరం బాలిక తండ్రి ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. ఈ గొడవ జరిగిన మరుసటి రోజు, బాధిత బాలిక స్కూలుకు వెళ్లింది. ఆ బాలిక ప్రైవేటు పార్ట్‌ నుంచి రక్తస్రావం అవుతుండటాన్ని ఓ టీచర్ చూసి, రుతుస్రావం జరుగుతోందని భావించింది. చిన్నారిని ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లింది. ఏం జరిగిందని డాక్టర్ ప్రశ్నించగా, పొరపాటున తన తండ్రి కాలు పొత్తి కడుపునకు తగిలిందని బాలిక తెలిపింది.

పూసగుచ్చినట్టుగా టీచర్‌కు చెప్పిన బాలిక
ఈ ఘటన జరిగిన కొన్ని రోజుల తర్వాత కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. మంచి, చెడు స్పర్శల గురించి ఓ టీచర్ పాఠాన్ని చెబుతుండగా బాధిత బాలిక నిజాన్ని చెప్పేసింది. తన తండ్రి వల్ల ఎదుర్కొన్న నరకయాతనను టీచర్‌కు బాలిక పూసగుచ్చినట్టుగా వివరించింది. ఈ వివరాలు విని షాక్‌కు గురైన టీచర్, వెంటనే దీనిపై అరీకోడ్ పోలీసులకు సమాచారాన్ని అందించింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. తల్లి సమక్షంలోనే బాధిత బాలిక వాంగ్మూలాన్ని పోలీసులు రికార్డ్ చేశారు.

ఈ లెక్కన 178 ఏళ్ల జైలుశిక్ష పడింది
ఈ కేసుపై కేరళలోని మంజేరి పట్టణ పోక్సో కోర్టులో విచారణ జరిగింది. కన్న కూతురితో అత్యంత క్రూరంగా ప్రవర్తించిన తండ్రికి శిక్షలో ఎలాంటి తగ్గింపునూ ఇచ్చేది లేదని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. పోక్సో చట్టంలోని 5ఎం, 5ఎన్, 5ఎల్ సెక్షన్ల కింద బాలిక తండ్రిపై నమోదు చేసిన అత్యాచారం, అతిక్రమణ, బెదిరింపు అభియోగాలు నిరూపితం అయ్యాయి. దీంతో ఒక్కో సెక్షన్‌కు 40ఏళ్లు చొప్పున అతడికి 120 ఏళ్ల జైలుశిక్షను విధించారు. ఐపీసీలోని వివిధ సెక్షన్ల కింద మరో 58 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష పడింది. ఇవన్నీ కలుపుకుంటే మొత్తం 178 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష అయింది. మరో అత్యాచారం కేసులో బాలిక తండ్రి ఇప్పటికే జైలులో ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం అతడి వయసు 46 ఏళ్లు. చట్టం ప్రకారం అన్ని శిక్షలను ఏకకాలంలో అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. దీంతో 178 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్షను 40 ఏళ్లకు పరిమితం చేయనున్నారు.

TAGGED:

KERALA MINOR RAPE CASE
ARIKODE RAPE CASE
POCSO CASE VERDICT IN MALAPPURAM
POCSO CASE IN MALAPPURAM
FATHER SENTENCED TO 178 YEARS JAIL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.