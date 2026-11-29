కూతురి పెళ్లి కోసం గునపం పట్టిన తండ్రి- గ్రామస్థులతో కలిసి రోడ్డు మరమ్మతులు!
Father Repairs Road for Daughters Wedding: కూతురి పెళ్లి నేపథ్యంలో ఆమె తండ్రి స్వయంగా రంగంలోకి దిగి రోడ్డు బాగుచేసే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. గ్రామస్థులతో కలిసి గుంతల్ని మట్టి, రాళ్లతో పూడ్చారు.
Published : November 29, 2026 at 11:02 PM IST
కూతురి పెళ్లి అంటే ప్రతి తండ్రి జీవితంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన సందర్భం. అది అత్యంత భావోద్వేగభరితమైన క్షణం అని చెప్పొచ్చు. ఇంట్లో పెళ్లి పనుల హడావుడి, బంధువుల రాకపోకలు, అతిథులకు ఆహ్వానాలు, వియ్యాలవారికి స్వాగత సన్నాహాలు ఇలా ఎన్నో పనులతో కుటుంబ సభ్యులంతా బిజీబిజీగా ఉంటారు. ఇంకా ఇంటి పెద్ద అయిన తండ్రికి మరింత ఎక్కువ బాధ్యతలే ఉంటాయి. పెళ్లి ఊరేగింపు కూడా ఘనంగా జరపాలని ప్రతి తండ్రీ ఆశపడతాడు. కానీ ఇక్కడ ఓ తండ్రికి మాత్రం కూతురి పెళ్లి ఏర్పాట్ల మధ్య మరో సమస్య ఎదురైంది. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఒక తండ్రి పార, గునపం చేతపట్టి స్వయంగా రోడ్డు మరమ్మతులు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఉత్తరాఖండ్ సరిహద్దు జిల్లా పితోరాగఢ్ పరిధిలోని మునాకోట్ బ్లాక్ గురుమతోలి గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
నవంబర్ 30న పెళ్లి- గుంతల రోడ్డుతో ఇబ్బందులు
గురుమతోలి గ్రామానికి చెందిన గోవింద్ జోషి కుమార్తె వివాహం నవంబర్ 30న జరగనుంది. ఇంట్లో శుభకార్యం కోసం ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్న తరుణంలో గ్రామానికి వచ్చే క్వైటాడ్- జామ్తారి రహదారి అధ్వాన్న పరిస్థితి ఆ కుటుంబానికి పెద్ద ఆటంకంగా మారింది. పెళ్లి ఊరేగింపు, బంధువులు ఎలా వస్తారన్న భయం వారిని వెంటాడింది. రోడ్డు నిండా లోతైన గుంతలు పడటంతో వాహనాలు రావడం సంగతి పక్కనబెడితే కనీసం మనుషులు నడవడం కూడా కష్టంగా మారింది. వర్షాలు సహా ఈ ఏడాది సంభవించిన ప్రకృతి విపత్తుల కారణంగానే రోడ్డు పరిస్థితి ఇలా తయారైందని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
అయినా పెళ్లికి వచ్చే అతిథులు, ఇంకా ఊరేగింపు వాహనాలు ఈ రహదారిపై ఇబ్బంది పడకూడదని గోవింద్ భావించారు. రోడ్డు మరమ్మతుల కోసం ప్రజా పనుల శాఖ (PWD) జూనియర్ ఇంజినీర్కు (JE) ఫోన్ చేసినా అటు నుంచి స్పందన రాలేదని చెప్పారు. దీంతో ఎవరికీ ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకూడదని భావించిన గోవింద్ జోషి స్వయంగా ఆ బాధ్యతల్ని తన భుజాలపైనే వేసుకున్నారు. గత శుక్రవారం రోజు ఇంట్లో గణేశ్ పూజ జరుగుతున్నప్పటికీ ఆయన గ్రామస్థులతో కలిసి పార, గడ్డపారలతో రోడ్డుపైకి వచ్చి గుంతల్ని పూడ్చి రహదారిని బాగుచేశారు. ఆ గుంతల్లో మట్టి, రాళ్లు, ఇతర వ్యర్థాలను నింపారు. అంతా కలిసి శ్రమదానం చేయడంతో కనీసం వాహనాలు వెళ్లేందుకు వీలుగా రహదారిని కొంత వరకు బాగుచేశారు.
'రోడ్డు పరిస్థితి బాగోలేదని పీడబ్ల్యూడీ జూనియర్ ఇంజినీర్ను సంప్రదించాను. కానీ ఆయన కనీసం ఫోన్ ఎత్తలేదు. రోడ్డు మరమ్మతుల కోసం జేసీబీ పంపించాలని కోరినా ఫలితం లేకపోయింది. దీంతో చివరకు అధికారుల సహాయం కోసం ఎదురుచూడటం మానేసి, గ్రామస్థులతో కలిసి మేమే రోడ్డు బాగు చేయాల్సి వచ్చింది' - గోవింద్ జోషి, పెళ్లి కూతురు తండ్రి
12 ఏళ్లుగా సమస్య- 5 వేల మంది కోసం!
క్వైటాడ్- జామ్తారి రోడ్డు పొడవు సుమారు 10 కిలోమీటర్లు. చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు చెందిన దాదాపు 5 వేల మంది ప్రజలు ఈ రహదారినే ప్రధాన మార్గంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇంతమందికి ఉపయోగపడే రోడ్డు పరిస్థితి దారుణంగా ఉన్నప్పటికీ అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని గ్రామస్థులు ఆరోపిస్తున్నారు. రహదారి నిర్మించినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు తారురోడ్డు వేయలేదని చెబుతున్నారు. దాదాపు 12 ఏళ్లుగా ఈ రహదారికి శాశ్వత మరమ్మతులు జరగలేదనేది వారి ఆవేదన.
గ్రామస్థులు రహదారి సమస్యను అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లడానికి పలుమార్లు విజ్ఞప్తులు చేశారు. అయినప్పటికీ సమస్య పరిష్కారం కాకపోవడంతో గతంలో రోడ్డు బాగుచేయాలన్న డిమాండ్తో ఎన్నికల్ని కూడా బహిష్కరించినట్లు తెలిపారు. అయినా తమ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం లభించలేదని అంటున్నారు. రోజూ వేలాది మంది ప్రయాణించే రహదారిని బాగుచేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వ శాఖలదే అయినా చివరకు గ్రామస్థులే పని చేయాల్సి వస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే కూతురి పెళ్లి సజావుగా సాగేందుకు జోషి చేసిన ప్రయత్నం స్థానికంగా చర్చనీయాంశమైంది. గ్రామస్థులు కూడా ఆయనకు తోడుగా నిలిచారు.
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