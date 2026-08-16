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కుమార్తెకు పిండప్రదానం చేసిన కుటుంబ సభ్యులు- నచ్చని పని చేసినందుకు బతికి ఉండగానే!

బతికున్న కుమార్తెకు పిండప్రదానం చేసిన కుటుంబ సభ్యులు- కొద్దిరోజుల క్రితం కనిపించకుండా పోయిన కుమార్తె- పోలీసులు ఆచూకీ కనిపెట్టి తీసుకొచ్చే సరికి సంచలన నిర్ణయం!

Pind Daan For Daughter
బతికున్న కుమార్తెకు పిండప్రదానం చేసిన కుటుంబ సభ్యులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2026 at 6:37 AM IST

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Pind Daan For Daughter : చిన్నప్పటినుంచి అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్న కుమార్తెకు బతికుండగానే పిండదానం చేసింది ఓ కుటుంబం. హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం తలనీలాలు తీసే కార్యక్రమం నిర్వహించి పిండ దాన కర్మలను పూర్తిచేసింది. తమకు నచ్చకుండా వారి కుమార్తె తీసుకున్న నిర్ణయం ఆ కుటుంబాన్ని అంతలా బాధించింది. ఆమె చేసిన పనికి ప్రస్తుతం ఆమె మరణించినట్లుగానే భావిస్తున్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఇంతకీ ఆమె ఏం చేసింది? బతికుండగానే పిండదానం చేసేంత కోపం ఆ కుటుంబ సభ్యులకు ఎందుకు వచ్చింది? పూర్తి కథనంలో తెలుసుకుందాం.

అసలేం జరిగింది?
ఝార్ఖండ్‌ హజారీబాగ్‌ జిల్లాలో చౌపారన్ బ్లాక్‌ పరిధిలోని పాండేబారా గ్రామానికి చెందిన ఖేమన్ ప్రసాద్​కు 18 ఏళ్ల కుమార్తె ఉంది. సుమారు నెల రోజుల క్రితం ఇంటి నుంచి వెళ్లిన ఆమె, అకస్మాత్తుగా కనిపించకుండాపోయింది. దీంతో ఆందోళనకు గురైన కుటుంబ సభ్యులు ఆమె జాడ కోసం ఎంతో వెతికి చూశారు. కానీ, కుమార్తె ఎక్కడకు వెళ్లిందో తెలుసుకోలేకపోయారు. దీంతో చౌపరాన్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. నెల రోజుల తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వెంటనే అక్కడికి వెళ్లి, ఆ అమ్మాయిని, ఆమెతో పాటు ఉన్న మరో యువకుడిని చౌపరన్‌కు తీసుకువచ్చారు. వెంటనే ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారమిచ్చారు.

కుటుంబ సభ్యులు ఎంత నచ్చజెప్పినప్పటికీ
కుమార్తె కోసం పోలీస్​ స్టేషన్​కు వచ్చిన ఆ కుటుంబీకులకు ఊహించని పరిణామం ఎదురైంది. వారి గ్రామ సమీప ప్రాంతానికి చెందిన పవన్ సావ్ అనే వ్యక్తిని ప్రేమించిందని, ఈ క్రమంలోనే అతనితో కలిసి వెళ్లిందని పోలీసులు ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆమెకు నచ్చజెప్పడానికి ఎంతో ప్రయత్నించి చూశారు ఆమె కుటుంబ సభ్యులు. తిరిగి ఇంటికి వచ్చేయాలని, తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకోవాలని బతిమిలాడారు. కానీ, వారి మాటను ఆమె లెక్కచేయలేదు. ఎంత ఒప్పించడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, ఆమె తన ప్రియుడితోనే ఉండాలని పట్టుబట్టింది. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన కుటుంబ సభ్యులు ఆమెతో ఉన్న సంబంధాన్ని ముగించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. గురువారం, ఆ యువతి తండ్రి, సోదరుడు, మామ పాండేబర శ్మశానవాటికకు చేరుకున్నారు. అక్కడ తమ కుమార్తె ఫొటోను ఉంచి కార్యక్రమం నిర్వహించారు. హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం తలనీలాలు తీసే కార్యక్రమం నిర్వహించి, శ్రాద్ధ, పిండ దాన కర్మలను పూర్తిచేశారు. తమ కుమార్తె నిర్ణయం తర్వాత, ఆమెను ప్రస్తుతం మరణించినట్లుగానే భావిస్తున్నట్లు ఆ కుటుంబ సభ్యులు పేర్కొన్నారు.

కులాంతర వివాహం చేసుకుందని తనువు చాలించిన తండ్రి (మరో ఘటన)
కొద్దిరోజులు క్రితం, కుమార్తె కులాంతర వివాహం చేసుకుందని మనస్తాపానికి గురైన ఓ తండ్రి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన మధ్యప్రదేశ్​లోని గ్వాలియార్​లో జరిగింది. రిషిరాజ్ అనే వ్యక్తి తన కుమార్తె కులాంతర వివాహం చేసుకోవడం నచ్చక తుపాకీతో కాల్చుకుని చనిపోయాడు. తన ఇంటి పక్కనే ఉండే ఓ యువకుడిని అతని కుమార్తె ఇష్టపడింది. ఇద్దరు కులాలు వేరు కావడంతో తల్లిదండ్రులు ఆ యువతిని మందలించారు. అయితే, అది జరిగిన కొద్దిరోజుల తర్వాత ఆమె ఇంటి నుంచి వెల్లిపోయి, ప్రేమంచిన వాడిని ఆర్య సమాజ్‌లో వివాహం చేసుకుంది. విషయం తెలుసుకున్న ఆమె తండ్రి కోర్టును ఆశ్రయించాడు. వారిద్దరూ చట్టబద్దంగానే వివాహం చేసుకున్నారని న్యాయస్థానం తీర్పు ఇవ్వడంతో అతను తీవ్ర మనోవేదనకు గురయ్యాడు. ఇంటికి వచ్చాక సూసైడ్ నోట్ రాశాడు. తన ఆవేదననంతా ఆ లేఖలో వ్యక్తం చేశాడు. "నువ్వు(కుమార్తె) చేసింది సరైంది కాదు. నాకు మీ ఇద్దరిని చంపాలన్నంత కోపం వస్తుంది, కానీ నా బిడ్డను నేనేలా చంపుకోగలను. అందుకే నేనే ఈ లోకం విడిచిపెట్టి పోతున్నాను" అని రాసుకొచ్చాడు.

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