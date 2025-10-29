ETV Bharat / bharat

ప్రధాని మోదీ చాలా మంచి వ్యక్తి- నాకు తండ్రి లాంటి వారు: డొనాల్డ్ ట్రంప్

ప్రధాని మోదీని తండ్రి లాంటి వారని అభివర్ణించిన డొనాల్డ్ ట్రంప్

Trump On PM Modi
US President Donald Trump (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 29, 2025 at 2:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump On PM Modi : భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి ప్రశంసలు కురిపించారు. ఆయన ఓ తండ్రిలాంటి వారని అన్నారు. ప్రధాని మోదీ చాలా మంచి వ్యక్తి అనీ అదే సమయంలో ఆయన చాలా కఠినమైనవారని ట్రంప్ తెలిపారు. భారత్‌తో అతి త్వరలోనే వాణిజ్య ఒప్పందం జరగనున్నట్లు ట్రంప్‌ వెల్లడించారు. దక్షిణ కొరియాలో జరగుతున్న ఆసియా పసిఫిక్ ఎకనామిక్‌ కార్పొరేషన్ (అపెక్‌) సదస్సులో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'నాకు ప్రధాని మోదీ పట్ల ప్రేమ, గౌరవం ఉంది. ఆయనతో నాకు అద్భుతమైన సంబంధం ఉంది. మోదీ చాలా మంచిగా కనిపిస్తారు. ఒక తండ్రిలా ఉంటారు. కానీ ఆయన చాలా కఠినమైనవారు. మేం యుద్ధం చేసి తీరుతాం అని అన్నారు. నాకు తెలిసిన వ్యక్తి ఆయనేనా అని అనిపించింది. అలా జరిగితే భారత్‌పై టారిఫ్‌లు భారీగా పెంచుతానని హెచ్చరించా. అటు పాక్‌ను కూడా బెదిరించా. రెండు రోజుల తర్వాత భారత్‌-పాక్‌ ప్రధానులు నాకు ఫోన్‌ చేశారు. పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్నామని, యుద్ధాన్ని ముగిస్తామని చెప్పారు. ఇది అద్భుతంగా అనిపించింది' ట్రంప్ అన్నారు.

ఇప్పటికే ఆలస్యమైన వాణిజ్య ఒప్పందంపై త్వరలో భారత్ -అమెరికా సంతకం చేస్తాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. పాడి,వ్యవసాయ రంగాల్లో మార్కెట్ తెరిచేందుకు భారత్ నిరాకరించడంతో పాటు ట్రంప్ భారీ సుంకాలు, రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు వంటి అంశాల వల్ల రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్య చర్చలు ఆలస్యమవుతూ వచ్చాయి. అయితే కొన్నివారాల క్రితం ఇవి వేగం పుంజుకున్నాయి.

నవంబర్ నెలాఖరు కల్లా అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందని ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. దీంతో భారత్‌-అమెరికా మధ్య సుదీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతోన్న వాణిజ్య చర్చలు త్వరలోనే కొలిక్కి వచ్చే అవకాసం ఉంది. ఈ ట్రేడ్‌ డీల్‌తో భారత్‌పై ట్రంప్‌ టారిఫ్‌లు భారీగా తగ్గనున్నట్లుగా కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం భారత్ వస్తువులపై 50శాతం టారిఫ్ ఉంది. వాణిజ్య ఒప్పంద కుదిరితే 15-16 శాతానికి తగ్గే అవకాశం ఉందని ఇటీవల పలు కథనాలు వెల్లడించాయి.

ఏప్రిల్​లో జరిగిన పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత పాక్​పై భారత్​ ఆపరేషన్​ సిందూర్​ను చేపట్టింది. ఈ ఏడాది మే 10న సామాజిక మాధ్యమంలో అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంతోనే భారత్​-పాకిస్థాన్ యుద్ధాన్ని పరిష్కరించానని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అందుకోసం ట్రేడ్​ డీల్​ను ఉపయోగించినట్లు పలుమార్లు చెబుతూ వస్తున్నారు. మూడో వ్యక్తి మధ్యవర్తిత్వం లేకుండా కాల్పుల విరమణకు వచ్చామని ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలను భారత్​ ఖండిస్తూనే వస్తోంది. చర్చల ద్వారానే కాల్పుల విరమణకు వచ్చినట్లు చెప్పింది. అలాగే గత కొన్ని రోజులగా రష్యా నుంచి చమురు భారత్ చమురు కొనుగోళ్లను తగ్గిస్తుందని డొనాల్డ్ ట్రంప్ చెబుతున్నారు. త్వరలోనే చమురు కొనగోళ్లను పూర్తిగా నిలిపేస్తోందని భారత్​ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తనకు హామీ ఇచ్చినట్లు ఇటీవల వ్యాఖ్యలు చేశారు.

7 కొత్త విమానాలు కూలిపోయాయి- భారత్​, పాక్ యుద్ధాన్ని నేనే ఆపా: ట్రంప్ మళ్లీ పాత పాట

భారత్‌ చేతిలో అఫ్గాన్​ ఓ కీలుబొమ్మ- మాపై దాడి చేస్తే ప్రతిదాడి తప్పదు: పాక్‌ రక్షణ మంత్రి ప్రగల్భాలు

TAGGED:

TRUMP ON PM MODI
US INDIA TRADE DEAL
US INDIA RELATIONS
TRUMP ON INDIA PAK WAR
TRUMP ON PM MODI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

వన భోజనాలకు వేళాయే - బంధుమిత్రులతో కలిసి ఈ ప్రదేశాలు ట్రై చేయండి

'పాలు పొంగకుండా' యంత్రం కనిపెట్టిన విద్యార్థి - ఎనిమిదో తరగతిలోనే అద్భుత ఆవిష్కరణ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.