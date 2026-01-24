ETV Bharat / bharat

కన్న కూతురిని కిరాతకంగా కొట్టి చంపిన తండ్రి- 50 వరకు అంకెలు రాయలేదనే కోపంతో!

హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్​లో దారుణ ఘటన - లెక్కలు చెప్పలేదని సొంత కుమార్తెను కొట్టి చంపిన తండ్రి - నిజాన్ని దాచే ప్రయత్నం - అసలు విషయం చెప్పిన నిందితుడి కుమారుడు

The suspect of killed her daughter
The suspect of killed her daughter (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 24, 2026 at 9:20 PM IST

Father Killed His 4 Years Daughter : అభం, శుభం తెలియని నాలుగేళ్ల చిన్నారిని లెక్కలు చేయడం లేదన్న కారణంతో కన్నతండ్రే అమానుషంగా కొట్టి చంపాడు. ఈ మేరకు నిందితుడి భార్య పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో, పోలీసులు అతడిని అరెస్టు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కాగా, ఈ దారుణ ఘటన హరియాణాలో జనవరి 21న జరగగా, ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. శుక్రవారం సాయంత్రం పోలీసులు ఈ విషయంపై పూర్తి వివరాలు వెల్లడించారు.

50 వరకు అంకెలు చెప్పలేదనే
ఫరీదాబాద్​లోని సెక్టార్​ 58లో ఈ ఉదంతం చోటుచేసుకుంది. దీనపై పోలీసు అధికార ప్రతినిధి యశ్‌పాల్ సింగ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, "31 ఏళ్ల కృష్ణ జైస్వాల్ స్వస్థలం ఉత్తరప్రదేశ్. ప్రస్తుతం అతను ఫరీదాబాద్​లో ఓ అద్దె ఇంట్లో భార్య, పిల్లలతో కలిసి నివసిస్తున్నాడు. దంపతులిద్దరూ ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు. భార్య పగలు పనిచేస్తుండగా, భర్త నైట్​ డ్యూటీ చేస్తున్నాడు. అయితే, పగటిపూట భర్త ఇంట్లోనే ఉండి పిల్లలను చూసుకుంటూ, వారికి చదువు చెప్పేవాడు. ఈ క్రమంలో, జనవరి 21న, తండ్రి తన నాలుగేళ్ల కుమార్తెను 50 వరకు లెక్కించమని అడిగాడు. ఆమె సరిగ్గా లెక్కించలేకపోవడంతో, కోపంతో చపాతీ కర్రతో తీవ్రంగా కొట్టాడు. ఈ దాడిలో ఆ చిన్నారి అక్కడికక్కడే మరణించింది" అని ఆయన వివరించారు.

కుమారుడు నిజం చెబితేనే
ఈ ఘటనపై పోలీసులు మరిన్ని వివరాలు తెలియజేశారు. ఈ మేరకు జనవరి 21, బుధవారం సాయంత్రం నిందితుడి భార్య ఇంటికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు, కూతురు చలనం లేకుండా ఉండటం చూసి షాక్​కు గురయ్యింది. వెంటనే ఆమె చిన్నారిని ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లగా, అప్పటికే చనిపోయినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. ఈ మేరకు, కృష్ణ 7 ఏళ్ల కుమారుడు జరిగిన విషయం మొత్తం తల్లికి వివరించాడు. 'నాన్న 50 వరకు లెక్కలు రాయమని అడిగాడని, రాయలేకపోతే చిన్నారిని కొట్టాడని, దానివల్లే చెల్లి చనిపోయింది' అని తెలిపాడు.

మెట్లపై నుంచి పడిపోయిందని
నిందితుడు కృష్ణ తన నేరాన్ని దాచడానికి, తన భార్యతో పాప మెట్లపై నుంచి పడిపోయిందని అబద్ధం చెప్పాడు. కానీ అతని అబద్ధం ఎక్కువసేపు నిలవలేదు. తన కుమారుడు చెప్పిన విషయాన్ని గమనించి, ఆమె వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే నిందితుడిని అరెస్టు చేసి, విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ మేరకు పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్టు చేసి, అతడిని కోర్టులో హాజరుపరచి ఒక రోజు పోలీసు కస్టడీకి తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. దీనిపై తదుపరి విచారణ జరుగుతోందని వివరించారు. కాగా, ప్రస్తుతం ఈ విషయంపై సమగ్ర విచారణ నిమిత్తం బాలిక పోస్ట్‌మార్టం నివేదిక కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ నివేదిక ఆధారంగానే తదుపరి చర్యలు తీసుకోబోతున్నట్లు వారు వెల్లడించారు.

భార్యను చంపిన భర్త
మరోవైపు హరియాణాలోని పిథోరాగఢ్​ జిల్లాలో చిన్నపాటి గొడవ కారణంగా భార్యను హత్య చేశాడో భర్త. పిథోరాగఢ్​ జిల్లా, మునకోట్​ బ్లాక్​లోని కనార్డి గ్రామానికి చెందిన రాజేష్​ రామ్​ తన కుటుంబంతో కలిసి అదే జిల్లా పట్టణంలోని జఖానీ ప్రాంతంలో ఓ అద్దె ఇంట్లో నివసిస్తుండేవారు. అయితే వృత్తి రీత్యా ప్రస్తుతం మహారాష్ట్రలో ఉంటున్నారు. ఈ మేరకు, హత్యకు సంబంధించి పోలీసులు తెలిపిన వివరాలిలా ఉన్నాయి. ఏదో విషయమై రాజేష్​ రామ్​ తన భార్యతో గొడవ పడ్డాడు. ఈ క్రమంలో వాగ్వాదం పెరిగిపోయింది. ఆగ్రహానికి గురైన రాజేష్​ తన భార్య నీలమ్​(30)పై కత్తితో దాడి చేశాడు. దీంతో ఆమె అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. కాగా, తన భార్య మరణించిన తర్వాత నిందితుడు తానే స్వయంగా వెళ్లి పోలీసుల దగ్గర లొంగిపోయాడు.

విచారణ జరుపుతున్న పోలీసులు
ఈ విషయం గురించి తెలుసుకున్న వెంటనే పోలీసులు రాజేష్ రామ్ ఇంటికి వెళ్లి, పరిస్థితిని సమీక్షించినట్లు ఎస్​ఐ లలిత్​ మోహన్​ తెలిపారు. మృతదేహాన్ని పోస్ట్​మార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే, ఈ కేసుపై పోలీసులు ప్రాథమిక విచారణలో భాగంగా, కుటుంబ కలహాల కారణంగా జరిగినట్లు కనిపిస్తోందని వెల్లడించారు. కాగా, హత్య వెనుకు ఉన్న అసలు కారణమేంటో తెలుసుకునేందుకు దర్యాప్తును కొనసాగిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

