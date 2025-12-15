Telangana Panchayat Elections Results2025

ఐదుగురు పిల్లలతో కలిసి తండ్రి బలవన్మరణం- ప్రాణాలతో బయటపడ్డ ఇద్దరు కొడుకులు

ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల బలవన్మరణం- ఘటనా స్థలంలో ఫోరెన్సిక్​ బృందం!

Father Suicide With Daughters
Father Suicide With Daughters (ETV Bharat)
ETV Bharat Telugu Team

December 15, 2025

Father Kills Himself With Daughters : బిహార్​లో హృదయ విదారక ఘటన చోటుచేసుకుంది. ముజఫర్‌పుర్​కు చెందిన ఓ తండ్రి తన ఐదుగురు పిల్లలతో కలిసి ఉరి వేసుకొని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. అయితే ఈ ఘటనలో ఇద్దరు కొడుకులు మాత్రం ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. తండ్రితో సహా ముగ్గురు కూతుర్లు మరణించారు. ఒకే కుటుంబంలో నలుగురు మరణించడం ఆ ప్రాంతంలో కలకలం రేపింది. సమాచారం అందుకున్న సక్రా పోలీస్​ స్టేషన్​ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం,
బిహార్‌లోని ముజఫర్‌పుర్ జిల్లా, సక్రా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని నవల్‌పుర్ మిశ్రౌలియా గ్రామంలో ఆదివారం రాత్రి ఒక తండ్రి తన ఐదుగురు పిల్లలతో కలిసి ఉరి వేసుకొని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. అయితే ఇద్దరు కొడుకులు మాత్రం ప్రాణాలను రక్షించుకోగలిగారు. ముందుగా చూసిన స్థానికులు సోమవారం ఉదయం పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే వారు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మృతులు అమర్​నాథ్​(40), రాధాకుమారి(11), రాధిక(9), శివాని(7)గా గుర్తించారు. పోలీసులు మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. కేసును సమగ్రంగా దర్యాప్తు చేయడం కోసం ఫోరెన్సిక్​ బృందాన్ని కూడా పిలిపించారు. ఈ బృందం ఘటనాస్థలం నుంచి ఆధారాలను సేకరించింది.

"ప్రాథమికంగా ఇది బలవన్మరణంగా కనిపిస్తోంది. అమర్​నాథ్ కుటుంబం ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతోందని స్థానికులు చెప్పారు. అమర్​నాథ్ గత కొన్ని రోజులుగా ఎటువంటి పనులకు వెళ్లకుండా ఖాళీగా ఉంటున్నట్లు తెలిపారు"
- సక్రా పోలీసు సిబ్బంది

స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆదివారం రాత్రి అమర్‌నాథ్ రామ్ తన ఐదుగురు పిల్లలతో కలిసి ఉరి వేసుకున్నాడు. అయితే, ఇద్దరు కొడుకులు తప్పించుకుని కేకలు వేయడంతో గ్రామస్థులు అప్రమత్తమై ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వారి ప్రాణాలను కాపాడారు. "అమర్‌నాథ్ రామ్ కొంతకాలంగా తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కుటుంబ ఒత్తిడితో బాధపడుతున్నాడు. ఈ ఏడాది జనవరిలో అతని భార్య మరణించింది, ఆ తర్వాత కుటుంబ బాధ్యత మొత్తం అతనిపై పడింది. ఈ ఒత్తిడిని భరించలేకే ఇలా చేసి ఉంటాడు" అని గ్రామస్థుడు రమాశిశ్​ తెలిపాడు.

ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్లే!
అమర్‌నాథ్ భార్య మృతి చెందిన తర్వాత అతను తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులతో బాధపడుతున్నాడు అని మృతుల మామ సీతారాం తెలిపారు. "మేము తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు నిద్రలేచి చూసేసరికి ఇంట్లో పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు. అమర్‌నాథ్ తన ఐదుగురు పిల్లలను ఉరి తీశాడు. వారిలో ఇద్దరు తప్పించుకుని ప్రాణాలు కాపాడుకున్నారు. కానీ అమర్‌నాథ్ అతని ముగ్గురు కూతుర్లు మాత్రం మరణించారు" అని మృతుల మామ సీతారాం పేర్కొన్నాడు.

ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు: మీరు ఆత్మహత్య ఆలోచనలు కలిగి ఉంటే, లేదా స్నేహితుడి గురించి ఆందోళన చెందుతుంటే లేదా భావోద్వేగ మద్దతు అవసరమైతే, వినడానికి ఎవరైనా ఎల్లప్పుడూ ఉంటారు. స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్‌లైన్ - 9152987821 ఐకాల్‌కు కాల్ చేయండి, ఇది సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 గంటల నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. బాధలో ఉన్నవారికి మద్దతు ఇవ్వడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటుంది.

