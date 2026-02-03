ETV Bharat / bharat

కూతురు కోసం ఖాళీ మందు బాటిళ్లతో 'మెడిసిన్ ట్రీ'!- బిడ్డ బాధ చూసి తండ్రికి ఆలోచన

కేరళ 'మెడిసిన్​ ట్రీ ఆఫ్​ పెయిన్​'- దివ్యాంగుల పిల్లలు కలిగిన తల్లిదండ్రుల బాధకు ప్రతీక- మందులను ప్రభుత్వం ఉచితంగా ఇవ్వాలంటూ కోరుతున్న తండ్రి

MEDICINE TREE IN KERALA
MEDICINE TREE IN KERALA (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 3, 2026 at 10:14 PM IST

3 Min Read
Medicine Tree Of Pain In Kerala : ప్రతి తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు అందరిలానే ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. బాగా చదువుకొని జీవితంలో ఉన్నతమైన శిఖరాలను అధిరోహించి, మంచి ఉద్యోగంలో చేరాలని ఆశలు పెట్టుకుంటారు. కానీ వారి పిల్లలు దివ్యాంగులు అయితే, వారి బాధ వర్ణనాతీతం కదా! తల్లిదండ్రులు డబ్బులు లేక, తమ పిల్లలకు అవసరమైన మందులు కొనలేని పరిస్థితి ఉంటే, అది కలలో కూడా ఊహించడానికి కష్టంగా ఉంటుంది. అలాంటి విషాదకర ఘటనే కేరళలో కనిపించింది. కేరళలో నిర్వహించిన ఓ ఫెస్ట్​లో​ ఒక తండ్రి తన కూతురు కోసం వాడిన ఔషధాల సీసాలు, సిరంజీలను చెట్టుకు వేలాడదీశారు. అక్కడ ఓ మెడిసిన్ ట్రీనే ఏర్పాటు చేశారు. ఆయన అలా ఎందుకు చేశారు? సమాజానికి ఏం చెప్పాలనుకున్నారు? తెలుసుకుందాం.

స్టోరీలోకి వెళితే
కోజికోడ్​ బీచ్​లో 'ఫ్రీడమ్​ స్వేర్​' దగ్గర దివ్యాంగుల కోసం ఓ ఫెస్ట్​ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో 'మెడిసిన్​ ట్రీ ఆఫ్ పెయిన్​​' అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. దివ్యాంగులైన పిల్లలు వాడే మందులు, సిరంజీలను ఆ చెట్టుకు వేలాడదీశారు. ఇవి వారి తల్లిదండ్రుల బాధకు అద్దం పడుతున్నాయి.

పదేళ్లుగా వాడుతున్న ఔషధాల సీసాలు
చంగరోత్‌కు చెందిన యూసుఫ్ అనే వ్యక్తి , తన కూతురు క్షదా గత పదేళ్లుగా చికిత్స కోసం వాడిన మందుల సీసాలను ఈ చెట్టుకు కట్టి వేలాడదీశారు. దివ్యాంగులైన పిల్లల తల్లిదండ్రుల పడే అవస్థల గురించి తెలియజేయడానికే తాను ఇలాంటి మందుల చెట్టును ఏర్పాటు చేశానని చెప్పారు. 'ఆర్​పీడబ్ల్యూడీ చట్టం ప్రకారం, 21 రకాల దివ్యాంగులు ఉన్నారని, ఉప విభాగంలో కూడా పలు రకాల వారు ఉన్నారని యూసఫ్ అన్నారు. తన కూతురు క్షద 'రెడ్​ సిండ్రోమ్' అనే అరుదైన వైకల్యం కలిగి ఉందని, ఈ రకమైన వైకల్యంతో బాధపడే వారిలో 80 శాతం మంది మూర్ఛ వ్యాధితో బాధపడపడుతుంటారని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారని అన్నారు. తన కూతురు కూడా తీవ్రమైన మూర్ఛ వ్యాధితో బాధపడుతోందని, దీనికోసం ఆరు రకాల మందులు వేసుకుంటుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ రకమైన వైకల్యం గురించి డాక్టర్లకు కూడా అవగాహన లేదని, అందుకే అందిరికీ అవగాహన కల్పించేందుకు ఈ చెట్టుకు మందుల సీసాలు వేలాడదీశానని యూసఫ్ చెప్పారు.

ఈటీవీ భారత్​తో మాట్లాడుతున్న యూసఫ్ (ETV Bharat)

దివ్యాంగులైన పిల్లల సంరక్షణ, హాస్పిటల్​ ఖర్చుల కోసం తల్లిదండ్రులు చాలా ఖర్చులు భరించాల్సి వస్తుంది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్​ సంస్థలు సహాయం అందిస్తున్నప్పటికీ, మరింత సహాయం అందించాలని యూసుఫ్ వేడుకున్నారు. ప్రభుత్వం మందులను ఉచితంగా ఇవ్వాలని కోరారు.

ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న దివ్యాంగుల తల్లిదండ్రుల పరిస్థితి గురించి ఈ చెట్టు అందరిలో ఓ ప్రశ్నను లేవనెత్తుతుంది. కేరళ దివ్యాంగుల వేడుక ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి, ఈ మందుల చెట్టు అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తోంది. తల్లిదండ్రుల వ్యధను స్పష్టంగా కళ్ల ముందు చూపిస్తోంది. దివ్యాంగులు క్రమం తప్పకుండా తీసుకునే ఖరీదైన మందులను తక్కువ ధరలకు అందుబాటులో ఉంచాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. దివ్యాంగులను ఒకచోట చేర్చి వారి సమస్యలు, ఇబ్బందులకు పరిష్కారాలను కనుగొనడానికి వచ్చే జనవరిలో కేరళ దివ్యాంగుల ఉత్సవాన్ని మరింత పెద్ద ఎత్తున నిర్వహిస్తామనే హామీతో ఈ ఏడాది ఉత్సవం ముగిసింది.

పిల్లలకు ఉచిత వైద్యాన్ని అందిస్తున్న డాక్టర్
మరోవైపు, రాజస్థాన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఆసుపత్రిలో సీనియర్ ఈఎన్‌టీ స్పెషలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నడాక్టర్ మోహనీష్ గ్రోవర్ పిల్లల పాలిట దేవుడిలా నిలుస్తున్నారు. పుట్టుకతోనే చెవిటి, మూగ సమస్యలతో బాధపడుతున్న పిల్లలను ఆయన అక్కున చేర్చుకుంటున్నారు. వారికి 'కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్' అనే అత్యంత క్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్స చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా ఆ పిల్లలు మళ్లీ శబ్దాలను వినగలుగుతున్నారు.

TAGGED:

FATHER EXPRESS IS PAIN TREE KERALA
DISABILITY CHILDRENS HEALTH ISSUES
PARENTS PROBLEM DISABILITY CHILDREN
FATHER PAIN IN DISABILITY DAUGHTER

